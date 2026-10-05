Navratri vs Durga Puja Difference : भारत में त्योहारों की विविधता इतनी बड़ी है कि कई बार एक ही देवी से जुड़े अलग-अलग पर्वों को लोग एक ही मान लेते हैं। नवरात्रि और दुर्गा पूजा भी ऐसे ही दो प्रमुख धार्मिक उत्सव हैं। दोनों में मां दुर्गा की आराधना की जाती है, लेकिन इनके आयोजन, क्षेत्रीय परंपराओं, पूजा के प्रमुख दिनों और उत्सव मनाने के तरीके में काफी अंतर है।

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2026 में शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर से शुरू होकर 19 अक्टूबर तक चलेगी, जबकि दुर्गा पूजा का मुख्य उत्सव विशेष रूप से षष्ठी से दशमी तक मनाया जाता है। दोनों त्योहार लगभग एक ही तारीख में पड़ रहे हैं लेकिन दोनों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान अलग है।नवरात्रि में देवी के नौ स्वरूपों की पूजा का विशेष महत्व होता है। वहीं दुर्गा पूजा में महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की आराधना और उनके पृथ्वी पर आगमन की परंपरा प्रमुख होती है। पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और त्रिपुरा जैसे राज्यों में दुर्गा पूजा का विशेष सांस्कृतिक महत्व है, जबकि नवरात्रि पूरे भारत में अलग-अलग क्षेत्रीय परंपराओं के साथ मनाई जाती है।

आइए जानते हैं नवरात्रि 2026 और दुर्गा पूजा 2026 में क्या अंतर है, दोनों कब मनाए जाएंगे और इनकी प्रमुख परंपराएं क्या हैं।



नवरात्रि का अर्थ है नौ रातें। शारदीय नवरात्रि में देवी के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है, मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री।

इन नौ दिनों में कई श्रद्धालु व्रत रखते हैं और घरों तथा मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना करते हैं। उत्तर भारत में नवरात्रि के दौरान रामलीला और दशहरा से जुड़ी परंपराएं भी देखने को मिलती हैं।



दुर्गा पूजा क्या है?

दुर्गा पूजा मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय की कथा से जुड़ा प्रमुख उत्सव है। खासकर पूर्वी भारत में इसे बड़े स्तर पर मनाया जाता है।

पश्चिम बंगाल में बड़े-बड़े पंडाल बनाए जाते हैं, जहां मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। षष्ठी से दशमी तक पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विसर्जन की परंपरा प्रमुख होती है।

इस साल नवरात्रि 11 अक्तूबर 2026 से आरंभ हो रही है, वहीं 19 अक्तूबर, सोमवार को महानवमी मनाई जा रही है। 20 अक्तूबर को विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व है।दुर्गा पूजा षष्ठी तिथि से मनाई जाती है। इस वर्ष दुर्गा पूजा 16 अक्तूबर से 21 अक्तूबर 2026 तक मनाई जाएगी। 20 अक्तूबर 2026 को सिंदूर खेला होगा और 21 अक्तूबर को मूर्ति विसर्जन किया जाएगा।

1. स्वरूप का अंतर

नवरात्रि में देवी के नौ स्वरूपों की पूजा होती है। जबकि दुर्गा पूजा में मां दुर्गा और महिषासुर मर्दिनी की अराधना की जाती है।



2. अवधि का अंतर

नवरात्रि नाम से ही स्पष्ट है कि नौ रातों का पर्व है। हालांकि दुर्ग पूजा सामान्यत: षष्ठी से दशमी तिथि तक मनाई जाती है।



3. प्रमुख क्षेत्र का अंतर

नवरात्रि लगभग पूरे भारत में अलग अलग रूप में मनाई जाती हैं। दुर्गा पूजा का पर्व खासकर पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत में ही मनाते हैं।



4. परंपरा का अंतर

नवरात्रि के नौ दिन व्रत, देवी पूजन, गरबा, कन्या पूजन आदि किया जाता है। जबकि दुर्गा पूजा में पंडाल, प्रतिमा पूजा, सांस्कृतिक आयोजन और विसर्जन की परंपरा है।



5. अंतिम दिन

नवरात्रि के समापन या अंतिम दिन महानवमी मनाई जाती है, कन्या पूजन किया जाता है। साथ ही ये पर्व विजयादशमी से जुड़ा है। दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन से संबंधित है।