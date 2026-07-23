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Monsoon Shoe Care Tips: बारिश में दफ्तर जाते समय जूते खराब होने से कैसे बचाएं? अपनाएं ये 7 आसान तरीके

Wed, 02 Sep 2026 10:20 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 02 Sep 2026 10:20 AM IST
सार

Shoe Protection Tips: बारिश में ऑफिस जाते समय जूतों को खराब होने से कैसे बचाएं?
बारिश में जूतों को सुरक्षित रखने के लिए वॉटरप्रूफ स्प्रे का इस्तेमाल करें, जरूरत पड़ने पर रेन-फ्रेंडली फुटवियर पहनें, जूते भीग जाएं तो उन्हें प्राकृतिक तरीके से सुखाएं, अखबार भरकर उनकी शेप बनाए रखें और पूरी तरह सूखने के बाद ही दोबारा पहनें। नियमित सफाई और सही स्टोरेज भी जूतों की उम्र बढ़ाने में मदद करते हैं।

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Monsoon Shoe Care Tips In Rainy Season Shoe Protection Barish Me Jute Kaise Bachaye
मानसून में जूतों को नया और साफ कैसे रखें - फोटो : Ai

विस्तार
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Barish Me Jute Kaise Bachaye: मानसून का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं रोज ऑफिस आने-जाने वालों के लिए कई छोटी-बड़ी परेशानियां भी लेकर आता है। इनमें सबसे आम समस्या है जूतों का भीग जाना, बदबू आना, दाग लगना और जल्दी खराब हो जाना। खासकर अगर आप लेदर या महंगे ऑफिस शूज़ पहनते हैं, तो बारिश का पानी और कीचड़ उनकी चमक और मजबूती दोनों को प्रभावित कर सकते हैं।

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कुछ आसान आदतें अपनाकर आप अपने जूतों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। सही फुटवियर का चुनाव, समय पर सफाई, सही तरीके से सुखाना और वॉटरप्रूफ सुरक्षा जैसे छोटे कदम जूतों की उम्र बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप रोज ऑफिस जाते हैं और चाहते हैं कि आपके जूते पूरे मानसून में साफ, आरामदायक और नए जैसे दिखें, तो इन आसान और उपयोगी टिप्स को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
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वॉटरप्रूफ स्प्रे का करें इस्तेमाल

  • बारिश शुरू होने से पहले जूतों पर अच्छी गुणवत्ता का वॉटरप्रूफ स्प्रे लगाएं।
  • यह जूतों की सतह पर एक सुरक्षा परत बनाने में मदद करता है, जिससे पानी और हल्की गंदगी का असर कम हो सकता है।
  • स्प्रे का इस्तेमाल हमेशा निर्माता के निर्देशों के अनुसार करें और समय-समय पर दोबारा लगाएं।


दफ्तर के लिए रखें एक अतिरिक्त जोड़ी जूते

  • अगर आपके रास्ते में पानी भर जाता है, तो यात्रा के दौरान रेन-फ्रेंडली सैंडल या वॉटर-रेसिस्टेंट फुटवियर पहनें और दफ्तर पहुंचकर अपने फॉर्मल जूते बदल लें।
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  • इससे आपके महंगे जूते भीगने और खराब होने से काफी हद तक बच सकते हैं।


भीगने पर जूतों को सही तरीके से सुखाएं

  • अगर जूते भीग जाएं, तो उन्हें सीधे धूप या हीटर के सामने न रखें।
  • तेज गर्मी से जूते सिकुड़ सकते हैं या उनकी सामग्री को नुकसान पहुंच सकता है।
  • इसके बजाय जूतों के अंदर अखबार या पेपर टॉवल भरें ताकि नमी जल्दी सोख ली जाए।
  • जूतों को हवादार जगह पर प्राकृतिक रूप से सूखने दें।


नियमित सफाई और बदबू से बचाव करें

  • घर लौटने के बाद जूतों से कीचड़ और गंदगी को मुलायम ब्रश या नम कपड़े से साफ करें।
  • पूरी तरह सूखने के बाद ही उन्हें अलमारी में रखें।
  • बदबू से बचने के लिए शू डियोडोराइज़र, सिलिका जेल पैक या बेकिंग सोडा (जूते के अंदर रातभर रखकर, सुबह निकाल दें) जैसे उपाय उपयोगी हो सकते हैं।


सही फुटवियर चुनें और स्टोरेज का रखें ध्यान

  • मानसून में ऐसे जूते चुनें जिनका सोल अच्छी पकड़ देता हो और जो जल्दी सूखने वाली सामग्री से बने हों।
  • लेदर जूतों को लगातार बारिश में पहनने से बचें। जूतों को हमेशा सूखी और हवादार जगह पर रखें।
  • यदि संभव हो, तो एक ही जोड़ी जूते रोज पहनने के बजाय बारी-बारी से अलग-अलग जोड़ी का इस्तेमाल करें, ताकि उन्हें पूरी तरह सूखने का समय मिल सके।
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