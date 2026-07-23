Barish Me Jute Kaise Bachaye: मानसून का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं रोज ऑफिस आने-जाने वालों के लिए कई छोटी-बड़ी परेशानियां भी लेकर आता है। इनमें सबसे आम समस्या है जूतों का भीग जाना, बदबू आना, दाग लगना और जल्दी खराब हो जाना। खासकर अगर आप लेदर या महंगे ऑफिस शूज़ पहनते हैं, तो बारिश का पानी और कीचड़ उनकी चमक और मजबूती दोनों को प्रभावित कर सकते हैं।

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