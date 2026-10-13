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Hindi News ›   Lifestyle ›   Maa Chandraghanta’s Half-Moon Mystery: The Powerful Meaning Behind Her Divine Form Navratri Day 3

मां चंद्रघंटा के माथे पर क्यों है अर्धचंद्र? जानिए इस दिव्य स्वरूप का रहस्य

Tue, 13 Oct 2026 10:10 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 13 Oct 2026 10:10 AM IST
सार

Maa Chandraghanta Half Moon: मां चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों को निर्भयता, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संदेश देता है। धार्मिक मान्यता है कि उनकी आराधना से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों से लड़ने की प्रेरणा मिलती है।

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Maa Chandraghanta’s Half-Moon Mystery: The Powerful Meaning Behind Her Divine Form Navratri Day 3
मां चंद्रघंटा का स्वरूप - फोटो : AI

विस्तार
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Maa Chandraghanta : नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। इनमें मां चंद्रघंटा का तीसरा स्वरूप विशेष महत्व रखता है। मां के मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र और घंटी के आकार का चिह्न उनके नाम की खास पहचान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां चंद्रघंटा साहस, शांति और शक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। आइए जानते हैं उनके माथे पर अर्धचंद्र होने का धार्मिक महत्व।

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मां चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र का रहस्य

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप को चंद्रघंटा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। यह चिह्न उनके दिव्य और तेजस्वी स्वरूप को दर्शाता है। उनके नाम में ‘चंद्र’ का संबंध चंद्रमा से और ‘घंटा’ का संबंध घंटी से माना जाता है।
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मां चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों को निर्भयता, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संदेश देता है। धार्मिक मान्यता है कि उनकी आराधना से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों से लड़ने की प्रेरणा मिलती है।
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मां चंद्रघंटा की पूजा का महत्व

 

 

 

 

 

 

नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। भक्त मां से सुख, शांति, साहस और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। उनका स्वरूप यह संदेश देता है कि जीवन में शक्ति के साथ शांति और धैर्य भी जरूरी हैं।



मां चंद्रघंटा का स्वरूप

मां चंद्रघंटा का शरीर स्वर्ण के समान दमकता हुआ और तेजोमय है। उनकी 10 भुजाएं हैं। माता के हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष-बाण, खड्ग, चक्र, खप्पर आदि विभिन्न अस्त्र- शस्त्र सुशोभित रहते हैं। एक हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने और निर्भय रहने की मुद्रा में होते हैं। माता का वाहन सिंह है।

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