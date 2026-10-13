स्मार्ट होम स्टोरेज आइडियाज: घर में जगह कम है? सामान रखने के ये स्मार्ट तरीके कर देंगे कमाल!
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 13 Oct 2026 01:59 PM IST
सार
Smart Home Storage Ideas : घर में जगह कम है तो अपनाएं ये स्मार्ट स्टोरेज आइडियाज। जानें बेड के नीचे सामान रखने, दीवारों का इस्तेमाल करने और छोटे घर को व्यवस्थित व बड़ा दिखाने के आसान तरीके।
विज्ञापन
विस्तार
Easy Home Organization Hacks: घर में हमेशा जगह से ज्यादा सामान होता है। खासकर अगर घर छोटा या फ्लैट हो तो सामान व्यवस्थित रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। रोजमर्रा का बहुत सारा सामान ऐसा होता है, जो हमें समझ ही नहीं आता कि इन्हें कहां रखें, जैसे कपड़े, जूते, रसोई का सामान और रोज की जरूरत की चीजें अक्सर घर में बिखरी नजर आती हैं। इस कारण कमरा और छोटा दिखाई देने लगता है।
हालांकि कुछ स्मार्ट स्टोरेज आइडियाज अपनाकर आप कम जगह में भी घर को साफ-सुथरा और खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आप भी छोटे फ्लैट या कम जगह वाले घर में रहते हैं या सामान सही तरीके से व्यवस्थित करना चाहते है तो यहां कुछ टिप्स बताए जा रहे हैं, जो आपके छोटे से घर में भी काफी स्पेस बनाने में मदद कर सकते हैं।
घर में स्टोरेज के टिप्स
विज्ञापन
विज्ञापन
हालांकि कुछ स्मार्ट स्टोरेज आइडियाज अपनाकर आप कम जगह में भी घर को साफ-सुथरा और खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आप भी छोटे फ्लैट या कम जगह वाले घर में रहते हैं या सामान सही तरीके से व्यवस्थित करना चाहते है तो यहां कुछ टिप्स बताए जा रहे हैं, जो आपके छोटे से घर में भी काफी स्पेस बनाने में मदद कर सकते हैं।
विज्ञापन
घर में स्टोरेज के टिप्स
- बेड के नीचे बनाएं स्टोरेज स्पेस
विज्ञापन
- दीवारों का करें सही इस्तेमाल
- मल्टीफंक्शनल फर्नीचर चुनें
- बॉक्स और बास्केट से व्यवस्थित करें सामान
- गैरजरूरी सामान हटाएं