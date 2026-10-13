फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Lifestyle ›   Smart Home Storage Ideas : 5 Storage Hacks That Make Your Small Home Look Bigger

स्मार्ट होम स्टोरेज आइडियाज: घर में जगह कम है? सामान रखने के ये स्मार्ट तरीके कर देंगे कमाल!

Tue, 13 Oct 2026 01:59 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 13 Oct 2026 01:59 PM IST
सार

Smart Home Storage Ideas : घर में जगह कम है तो अपनाएं ये स्मार्ट स्टोरेज आइडियाज। जानें बेड के नीचे सामान रखने, दीवारों का इस्तेमाल करने और छोटे घर को व्यवस्थित व बड़ा दिखाने के आसान तरीके।
 

विज्ञापन
Smart Home Storage Ideas : 5 Storage Hacks That Make Your Small Home Look Bigger
कम जगह वाले घर को व्यवस्थित कैसे करें - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

Easy Home Organization Hacks: घर में हमेशा जगह से ज्यादा सामान होता है। खासकर अगर घर छोटा या फ्लैट हो तो सामान व्यवस्थित रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। रोजमर्रा का बहुत सारा सामान ऐसा होता है, जो हमें समझ ही नहीं आता कि इन्हें कहां रखें, जैसे कपड़े, जूते, रसोई का सामान और रोज की जरूरत की चीजें अक्सर घर में बिखरी नजर आती हैं। इस कारण कमरा और छोटा दिखाई देने लगता है। 
विज्ञापन


हालांकि कुछ स्मार्ट स्टोरेज आइडियाज अपनाकर आप कम जगह में भी घर को साफ-सुथरा और खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आप भी छोटे फ्लैट या कम जगह वाले घर में रहते हैं या सामान सही तरीके से व्यवस्थित करना चाहते है तो यहां कुछ टिप्स बताए जा रहे हैं, जो आपके छोटे से घर में भी काफी स्पेस बनाने में मदद कर सकते हैं। 
विज्ञापन



घर में स्टोरेज के टिप्स
 
  • बेड के नीचे बनाएं स्टोरेज स्पेस
बेड के नीचे खाली जगह का इस्तेमाल चादरें, कंबल, मौसमी कपड़े और जूते रखने के लिए करें। इसके लिए स्टोरेज बॉक्स या दराज वाले बेड का चुनाव कर सकते हैं। इसमें ऐसा सामान रखें, जिनका रोज इस्तेमाल न होता हो लेकिन हफ्ते या महीनों में सामान निकालना और रखना पड़े। 
विज्ञापन
विज्ञापन

 
  • दीवारों का करें सही इस्तेमाल
छोटे घर में दीवारों पर शेल्फ और हुक लगाकर किताबें, सजावटी सामान, बैग और रसोई की जरूरी चीजें रखी जा सकती हैं। इससे फर्श पर जगह खाली रहती है। अपने रोजमर्रा के कपड़ों से लेकर शेल्फ पर हल्की चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं।
 
  • मल्टीफंक्शनल फर्नीचर चुनें
फर्नीचल में भी ऐसी चीजो को शामिल करें, जिसमें स्टोरेज की व्यवस्था हो। आजकल फोल्डिंग टेबल, दराज वाले सोफे, स्टोरेज वाली कुर्सियों का चलन है। यह छोटे घरों के लिए उपयोगी विकल्प होते हैं। ये एक ही जगह पर कई काम स्टोर करने में मदद करते हैं।
 
  • बॉक्स और बास्केट से व्यवस्थित करें सामान
छोटी-छोटी चीजों को अलग-अलग बॉक्स और बास्केट में रखें। इससे सामान ढूंढना आसान होगा और घर भी व्यवस्थित दिखेगा। किचन के सामान से लेकर लाॅन्डरी और बच्चों की चीजों को व्यवस्थित करने के लिए बाॅक्स और बास्केट काम में आ सकते हैं।

 
  • गैरजरूरी सामान हटाएं
बेकार की चीजें घर में जगह घेरती हैं। उन्हें रखने की बजाए, हटा देना चाहिए। जिन चीजों का इस्तेमाल लंबे समय से नहीं हुआ है, उन्हें छांटकर दान करें या अलग रखें। इससे घर में अतिरिक्त जगह बनेगी और सफाई करना भी आसान होगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed