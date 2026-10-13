पोप लियो: क्या होता है लंग नोड्यूल और ये कितना खतरनाक? सर्जरी के लिए आज भर्ती होंगे पोप

1 of 4 लंग नोड्यूल की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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कैथोलिक ईसाई समुदाय के धर्मगुरु पोप लियो 14वें को हाल ही में एक जांच के दौरान फेफड़े में एक छोटी गांठ (नोड्यूल) का पता चला था। खबरों के मुताबिक इसकी सर्जरी के लिए पोप मंगलवार को अस्पताल में भर्ती होंगे।



पोप के कार्यालय (प्रेफेक्चर ऑफ द पैपल हाउसहोल्ड) के अनुसार, पोप की सर्जरी और इसके बाद की रिकवरी को देखते हुए 20 अक्तूबर तक के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। पोप ने बीते रविवार को 'एंजेलस' प्रार्थना सभा में इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी थी।गौरतलब है कि पोप की उम्र 71 वर्ष की है। राहत की बात यह है कि वेटिकन के मुताबिक, गांठ का पता शुरुआती अवस्था में ही चल गया है।



इस खबर के सामने आने के बाद से लोगों के मन में कई सारे सवाल बने हुए हैं। क्या फेफड़ों में गांठ होने का मतलब कैंसर है? क्या ऐसी गांठ को सर्जरी से पूरी तरह निकाला जा सकता है? और ऑपरेशन के बाद क्या सेहत ठीक रहती है?



आइए इन सभी सवालों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं।

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2 of 4 डॉक्टरों की सलाह पर सर्जरी कराने का फैसला - फोटो : Amarujala.com

मंगलवार को होंगे भर्ती, इसी हफ्ते होगी सर्जरी



स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि सर्जरी के बाद ठीक होने और स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें लगभग एक हफ्ते तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है।



फेफड़ों में गांठ होने का मतलब हमेशा कैंसर होना नहीं होता है। इसे मेडिकल भाषा में लंग नोड्यूल कहते हैं। यह फेफड़ों में दिखाई देने वाला एक छोटा असामान्य धब्बा होता है, जिसका आकार आमतौर पर 3 सेंटीमीटर से कम होता है।



अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार, कई बार ऐसी गांठ का पता सीटी स्कैन के दौरान अचानक चलता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, फेफड़ों में मिली गांठ दो तरह की हो सकती है।

बिनाइन : ऐसी गांठ जो कैंसर वाली नहीं होती।

: ऐसी गांठ जो कैंसर वाली नहीं होती। मैलिग्नेंट: जिसमें कैंसर की कोशिकाएं हो सकती हैं।

जॉर्जटाउन के लोम्बार्डी कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में लंग्स कैंसर विशेषज्ञ डॉ. स्टीफन लियू बताते हैं, यदि गांठ कैंसर वाली हो और शुरुआती अवस्था में ही उसे निकाल दिया जाए, तो मरीज के ठीक होने की संभावना बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसी स्थिति में कई बार केवल सर्जरी से ही स्थिति को ठीक किया जा सकता है।



पोप को मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। इसी सप्ताह के शुरुआती दिनों में उनकी सर्जरी की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की सर्जरी के बाद मरीजों को कुछ ही दिनों में अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। इसके बाद वे घर पर रहकर धीरे-धीरे स्वस्थ हो सकते हैं।

3 of 4 लंग नोड्यूल की समस्या के बारे में जानिए - फोटो : Adobe Stock

पहले लंग नोड्यूल के बारे में जान लीजिए



लंग नोड्यूल फेफड़ों में बनने वाला एक छोटा, गोल या अंडाकार धब्बे जैसा उभार होता है, जिसे आमतौर पर एक्स-रे या सीटी स्कैन की मदद से पहचाना जाता है। इसे पल्मोनरी नोड्यूल भी कहा जाता है। आमतौर पर इसका आकार 3 सेंटीमीटर तक होता है। इससे बड़ा उभार होने पर उसे लंग मास कहा जा सकता है, जिसमें कैंसर की आशंका अधिक हो सकती है।

फेफड़ों में नोड्यूल दिखने का मतलब यह नहीं है कि मरीज को कैंसर है। ज्यादातर छोटे लंग नोड्यूल बिना कैंसर वाले होते हैं।

ये अक्सर किसी दूसरे कारण से होने वाले जांच में सामने आते हैं। कई मामलों में इनमें कोई लक्षण भी नहीं होते।

डॉक्टर नोड्यूल का आकार, बढ़ने की गति और मरीज की उम्र व धूम्रपान की आदत जैसे जोखिम कारकों को देखकर तय करते हैं कि ये कितना खतरनाक है और इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी?

क्यों होती है ये समस्या?



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि लंग नोड्यूल बनने के कई कारण हो सकते हैं। फेफड़ों में संक्रमण या सूजन के कारण फेफड़ों के ऊतकों में होने वाले बदलाव के कारण ये समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती रही है।

ट्यूबरकुलोसिस, फंगल संक्रमण और कुछ अन्य श्वसन संक्रमणों के बाद भी फेफड़ों में छोटे नोड्यूल बन सकते हैं।

रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसी कुछ ऑटोइम्यून बीमारियां और फेफड़ों में लंबे समय तक रहने वाली सूजन इसका खतरा बढ़ाने वाली हो सकती हैं।

उम्र बढ़ने, लंबे समय तक धूम्रपान या तंबाकू के सेवन और पहले कैंसर होने की स्थिति में खतरा और बढ़ सकता है। वायु प्रदूषण और कुछ हानिकारक पदार्थों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से भी फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

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4 of 4 फेफड़ों में होने वाली दिक्कतें - फोटो : Adobe stock