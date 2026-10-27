क्लीनिंग टिप्स: किचन सिंक में पनप रहे हैं कीड़े, छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये उपाय

Kitchen Sink Insect Removal Tips In Hindi: दिवाली से पहले घर की साफ-सफाई का काम शुरू हो जाता है और सबसे ज्यादा ध्यान रसोई की सफाई पर दिया जाता है। लेकिन कई बार पूरा किचन साफ करने के बाद भी सिंक में छोटे-छोटे कीड़े नजर आने लगते हैं, जो देखने में गंदे लगते हैं। दरअसल, सिंक में जमा खाने के अवशेष, चिकनाई और नमी की वजह से कीड़े पनप सकते हैं।वहीं, नाली से कॉकरोच और दूसरे कीड़े भी पाइप के रास्ते अंदर आ सकते हैं। बार-बार सफाई करने के बाद भी अगर इनसे छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो कुछ आसान उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। इनकी मदद से आप सिंक को साफ रखने और कीड़ों की समस्या कम करने की कोशिश कर सकती हैं।

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