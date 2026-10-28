मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले जान लें: क्या N95 मास्क पहनकर खराब AQI में टहलना सुरक्षित है?

1 of 5 क्या N95 मास्क पहनकर प्रदूषण में मॉर्निंग वॉक करना सुरक्षित है? - फोटो : AI







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Is Morning Walk Safe in Pollution: दिल्ली-NCR समेत कई शहरों में खराब होती हवा के कारण लोग अपनी सेहत को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में कुछ लोग प्रदूषण से बचने के लिए N95 मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कई लोग मॉर्निंग वॉक पर जाने को लेकर असमंजस में हैं। सुबह की सैर पर जाने वाले लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है कि क्या N95 मास्क पहनकर मॉर्निंग वॉक करना सुरक्षित है?



अगर आप भी रोजाना मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में बाहर निकलना ठीक है और कब सावधानी बरतने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि प्रदूषण के बीच मॉर्निंग वॉक करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।



दिल्ली-NCR समेत कई शहरों में खराब होती हवा के कारण लोग अपनी सेहत को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में कुछ लोग प्रदूषण से बचने के लिए N95 मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कई लोग मॉर्निंग वॉक पर जाने को लेकर असमंजस में हैं। सुबह की सैर पर जाने वाले लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है कि क्या N95 मास्क पहनकर मॉर्निंग वॉक करना सुरक्षित है?

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2 of 5 क्या N95 मास्क पहनकर प्रदूषण में मॉर्निंग वॉक करना सुरक्षित है? - फोटो : Adobe Stock

क्या N95 मास्क पहनकर प्रदूषण में मॉर्निंग वॉक करना सुरक्षित है?



सीधा जवाब: कुछ हद तक सुरक्षा मिलती है, लेकिन प्रदूषण बहुत ज्यादा होने पर बाहर वॉक करना पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता।



N95 मास्क हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे कणों के संपर्क को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि, इसकी सुरक्षा सही फिटिंग पर निर्भर करती है। मास्क चेहरे पर ढीला हो या किनारों से हवा अंदर जाए, तो इसकी प्रभावशीलता घट जाती है।





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N95 मास्क पहनकर वॉक करने के फायदे प्रदूषण के बारीक कणों से बचाव : सही तरीके से पहना गया N95 मास्क हवा में मौजूद कई हानिकारक कणों को फिल्टर करता है।

: सही तरीके से पहना गया N95 मास्क हवा में मौजूद कई हानिकारक कणों को फिल्टर करता है। फेफड़ों पर प्रदूषण का असर कम करने में मदद : प्रदूषित कणों के संपर्क में कमी आने से स्वास्थ्य जोखिम घट सकता है।

: प्रदूषित कणों के संपर्क में कमी आने से स्वास्थ्य जोखिम घट सकता है। बाहर निकलने पर अतिरिक्त सुरक्षा: जरूरी काम से बाहर जाते समय N95 मास्क उपयोगी हो सकता है।



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4 of 5 क्या N95 मास्क पहनकर प्रदूषण में मॉर्निंग वॉक करना सुरक्षित है? - फोटो : Adobe Stock

किन बातों का रखें ध्यान? वॉक पर निकलने से पहले अपने शहर का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करें।

AQI बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में हो, तो बाहर मॉर्निंग वॉक करने के बजाय घर के अंदर व्यायाम करें।

तेज चलने या दौड़ने से सांस लेने की जरूरत बढ़ती है। इसलिए प्रदूषण के दौरान तेज आउटडोर एक्सरसाइज से बचें।

अस्थमा, COPD, हृदय रोग या सांस संबंधी परेशानी वाले लोग विशेष सावधानी बरतें।

N95 मास्क पहनने पर सांस लेने में असामान्य परेशानी, चक्कर या सीने में दर्द हो, तो गतिविधि रोकें और जरूरत के अनुसार चिकित्सा सहायता लें।



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