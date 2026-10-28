मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले जान लें: क्या N95 मास्क पहनकर खराब AQI में टहलना सुरक्षित है?

Is Morning Walk Safe in Pollution:
दिल्ली-NCR समेत कई शहरों में खराब होती हवा के कारण लोग अपनी सेहत को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में कुछ लोग प्रदूषण से बचने के लिए N95 मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कई लोग मॉर्निंग वॉक पर जाने को लेकर असमंजस में हैं। सुबह की सैर पर जाने वाले लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है कि क्या N95 मास्क पहनकर मॉर्निंग वॉक करना सुरक्षित है?
अगर आप भी रोजाना मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में बाहर निकलना ठीक है और कब सावधानी बरतने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि प्रदूषण के बीच मॉर्निंग वॉक करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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क्या N95 मास्क पहनकर प्रदूषण में मॉर्निंग वॉक करना सुरक्षित है?
- फोटो : Adobe Stock
क्या N95 मास्क पहनकर प्रदूषण में मॉर्निंग वॉक करना सुरक्षित है?
सीधा जवाब: कुछ हद तक सुरक्षा मिलती है, लेकिन प्रदूषण बहुत ज्यादा होने पर बाहर वॉक करना पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता।
N95 मास्क हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे कणों के संपर्क को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि, इसकी सुरक्षा सही फिटिंग पर निर्भर करती है। मास्क चेहरे पर ढीला हो या किनारों से हवा अंदर जाए, तो इसकी प्रभावशीलता घट जाती है।
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क्या N95 मास्क पहनकर प्रदूषण में मॉर्निंग वॉक करना सुरक्षित है?
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N95 मास्क पहनकर वॉक करने के फायदे
- प्रदूषण के बारीक कणों से बचाव: सही तरीके से पहना गया N95 मास्क हवा में मौजूद कई हानिकारक कणों को फिल्टर करता है।
- फेफड़ों पर प्रदूषण का असर कम करने में मदद: प्रदूषित कणों के संपर्क में कमी आने से स्वास्थ्य जोखिम घट सकता है।
- बाहर निकलने पर अतिरिक्त सुरक्षा: जरूरी काम से बाहर जाते समय N95 मास्क उपयोगी हो सकता है।
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किन बातों का रखें ध्यान?
- वॉक पर निकलने से पहले अपने शहर का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करें।
- AQI बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में हो, तो बाहर मॉर्निंग वॉक करने के बजाय घर के अंदर व्यायाम करें।
- तेज चलने या दौड़ने से सांस लेने की जरूरत बढ़ती है। इसलिए प्रदूषण के दौरान तेज आउटडोर एक्सरसाइज से बचें।
- अस्थमा, COPD, हृदय रोग या सांस संबंधी परेशानी वाले लोग विशेष सावधानी बरतें।
- N95 मास्क पहनने पर सांस लेने में असामान्य परेशानी, चक्कर या सीने में दर्द हो, तो गतिविधि रोकें और जरूरत के अनुसार चिकित्सा सहायता लें।
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मॉर्निंग वॉक के लिए N95 मास्क कैसे चुनें?
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- प्रमाणित और अच्छी गुणवत्ता वाला N95 मास्क खरीदें।
- मास्क नाक और मुंह को पूरी तरह ढके।
- किनारों से हवा का रिसाव नहीं होना चाहिए।
- मास्क गीला, गंदा या क्षतिग्रस्त होने पर बदलें।
- याद रखें कि N95 मुख्य रूप से कणों को फिल्टर करता है; यह सभी हानिकारक गैसों से सुरक्षा नहीं देता।
नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।