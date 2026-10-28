करवा चौथ 2026: सरगी खाने का सही समय क्या है? जानें सुबह कितने बजे करें सेवन

Karwa Chauth 2026 Sargi Right Time In Hindi: हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ व्रत रखती हैं। परंपरा के अनुसार, महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पूजा करती हैं। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है।





करवा चौथ पर व्रत की शुरुआत सरगी खाने के साथ होती है। इस दिन सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिसमें सुहाग का सामान और फल, मिठाई जैसी खाने-पीने की चीजें शामिल होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सरगी सूर्योदय से पहले खाई जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि करवा चौथ पर सरगी खाने का सही समय क्या है और इसमें किन चीजों को शामिल करना चाहिए।

विज्ञापन



करवा चौथ पर सरगी की चीजों को कब खाएं?

करवा चौथ के व्रत में सरगी खाने के समय का विशेष ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। परंपरा के अनुसार, व्रत रखने वाली महिलाओं को सूर्योदय से पहले सरगी का सेवन करना चाहिए। इसके लिए सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे तक का समय बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्योदय के बाद सरगी खाना वर्जित माना जाता है, इसलिए महिलाओं को समय रहते सरगी खा लेनी चाहिए।

विज्ञापन

विज्ञापन

सरगी का सेवन सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए।

ब्रह्म मुहूर्त के बाद सरगी की चीजों को नहीं खाना चाहिए।

इसके बाद रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलें।

सास अपनी बहू को सरगी देती है।

अगर सास नहीं हैं, तो जेठानी, ननद या परिवार की कोई अन्य सुहागिन महिला बहू को सरगी दे सकती है।

सरगी में हमेशा शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए।

सरगी में तले-भुने और मसालेदार चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए।





सरगी की थाली में क्या-क्या रखना चाहिए?



फल: सरगी की थाली में सेब, केला, अनार या अपनी पसंद के अन्य ताजे फल रखे जा सकते हैं। फल शरीर को पोषक तत्व देते हैं और सुबह के भोजन का अच्छा हिस्सा हो सकते हैं।

सरगी की थाली में सेब, केला, अनार या अपनी पसंद के अन्य ताजे फल रखे जा सकते हैं। फल शरीर को पोषक तत्व देते हैं और सुबह के भोजन का अच्छा हिस्सा हो सकते हैं। मेवे: बादाम, काजू, अखरोट और किशमिश जैसे मेवे सरगी में शामिल किए जा सकते हैं। इनमें ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होते हैं।

बादाम, काजू, अखरोट और किशमिश जैसे मेवे सरगी में शामिल किए जा सकते हैं। इनमें ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होते हैं। फेनी या सेवईं: कई परिवारों में सरगी के दौरान दूध वाली फेनी या मीठी सेवईं खाने की परंपरा है। यह सरगी की पारंपरिक खाद्य सामग्री में शामिल मानी जाती है।

कई परिवारों में सरगी के दौरान दूध वाली फेनी या मीठी सेवईं खाने की परंपरा है। यह सरगी की पारंपरिक खाद्य सामग्री में शामिल मानी जाती है। मिठाई: सरगी की थाली में मिठाई भी रखी जा सकती है। परिवार की पसंद और परंपरा के अनुसार हलवा, लड्डू या दूसरी मिठाई शामिल की जाती है।

सरगी की थाली में मिठाई भी रखी जा सकती है। परिवार की पसंद और परंपरा के अनुसार हलवा, लड्डू या दूसरी मिठाई शामिल की जाती है। पानी और अन्य पेय: व्रत से पहले पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। अपनी सेहत और खानपान के अनुसार दूध या अन्य उपयुक्त पेय भी लिया जा सकता है।

व्रत से पहले पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। अपनी सेहत और खानपान के अनुसार दूध या अन्य उपयुक्त पेय भी लिया जा सकता है। सुहाग का सामान: कई जगहों पर सरगी के साथ चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर और अन्य सुहाग सामग्री दी जाती है। यह परंपरा और आशीर्वाद से जुड़ी रस्म मानी जाती है।

सरगी खाने के बाद महिलाएं व्रत का संकल्प लेती हैं और दिनभर पूजा की तैयारियां करती हैं। शाम को करवा चौथ की कथा सुनने या पढ़ने और विधि-विधान से पूजा करने की परंपरा है। चंद्रमा निकलने के बाद अर्घ्य दिया जाता है और फिर व्रत खोला जाता है। करवा चौथ की रस्मों में परिवार और क्षेत्र के अनुसार अंतर हो सकता है। इसलिए पहली बार व्रत रख रही महिलाएं अपनी सास, घर की बड़ी महिलाओं या परिवार में प्रचलित परंपरा से सरगी और पूजा की विधि जान सकती हैं। सही तैयारी, संतुलित सरगी और अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए इस पर्व को श्रद्धा के साथ मनाएं।







करवा चौथ 2026: हाथों में चढ़ेगा मेहंदी का गहरा रंग, अपनाएं ये आसान उपाय





करवा चौथ 2026: साड़ी के साथ खूब जंचेंगे ब्लाउज के ये आकर्षक बैक नेक डिजाइन, खूबसूरती में लगा देंगे चार चांद