International Men's Day 2026: हर साल दुनिया में कई खास दिन मनाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य समाज में जागरूकता बढ़ाना और लोगों के योगदान को सम्मान देना होता है। इन्हीं खास मौकों में से एक है अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस। यह दिन समाज, परिवार और देश के विकास में पुरुषों के योगदान को पहचानने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और सामाजिक चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। अक्सर पुरुषों से मजबूत बने रहने और अपनी परेशानियों को जाहिर न करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन उनकी भावनात्मक और मानसिक सेहत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

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अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पुरुष दिवस 2026 कब मनाया जाएगा, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इस बार की थीम क्या है, तो यह खबर आपके लिए है। हर साल 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। साल 2026 में यह दिन गुरुवार को पड़ेगा। इस साल की घोषित वैश्विक थीम 'The Future Is Everyone' यानी 'भविष्य सभी का है' रखी गई है। यह थीम महिला और पुरुष के बीच समानता, सहयोग और बेहतर भविष्य बनाने का संदेश देती है।

अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। साल 2026 में यह खास दिन 19 नवंबर, गुरुवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर दुनिया के कई देशों में जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य अभियान, चर्चाएं और सामाजिक आयोजन किए जाते हैं।



पुरुष दिवस की आधिकारिक घोषित वैश्विक थीम 'The Future Is Everyone' है। इसका हिंदी अर्थ है 'भविष्य सभी का है'। इस थीम का मुख्य संदेश है कि एक बेहतर समाज और भविष्य के निर्माण में महिला और पुरुष दोनों की समान भागीदारी जरूरी है। पुरुषों और लड़कों के स्वास्थ्य, सम्मान, सकारात्मक भूमिका और सामाजिक कल्याण को भी इसमें महत्व दिया गया है।



क्या है पुरुष दिवस का इतिहास?

अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस की शुरुआत साल 1999 में त्रिनिदाद और टोबैगो में हुई थी। इसकी शुरुआत वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय के इतिहास के शिक्षक डॉ. जेरोम टीलक्सिंह (Dr. Jerome Teelucksingh) ने की थी। उन्होंने 19 नवंबर की तारीख को इस दिवस के लिए चुना।



इस दिन का उद्देश्य पुरुषों की उपलब्धियों और समाज में उनके योगदान को सम्मान देना था। धीरे-धीरे यह आयोजन दूसरे देशों तक पहुंचा और आज दुनिया के कई हिस्सों में इसे मनाया जाता है।

पुरुष दिवस मनाने के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं।

समाज में सकारात्मक पुरुष रोल मॉडल को पहचान देना।

पुरुषों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

परिवार और समाज में पुरुषों के योगदान को सम्मान देना।

महिला और पुरुष के बीच बेहतर संबंध और समानता को बढ़ावा देना।

पुरुषों और लड़कों के सामने आने वाली सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा करना।

हिंसा और भेदभाव से मुक्त बेहतर समाज बनाने का संदेश देना।



कैसे मनाया जाता है पुरुष दिवस?

इस दिन कई जगहों पर पुरुषों के स्वास्थ्य से जुड़े कैंप, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, सेमिनार और सामाजिक चर्चाएं आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा लोग अपने पिता, भाई, पति, दोस्त और सहकर्मियों को शुभकामनाएं देकर उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस सिर्फ जश्न मनाने का अवसर नहीं, बल्कि पुरुषों की सेहत, भावनाओं, जिम्मेदारियों और सामाजिक योगदान को समझने का भी दिन है। इस 19 नवंबर को आइए, एक ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प लें जहां हर व्यक्ति को सम्मान, समान अवसर और अपनी बात कहने की आजादी मिले।