Old Saree Reuse Ideas: दिवाली पर घर की सफाई और सजावट करते समय अक्सर अलमारी या सूटकेस के अंदर रखी पुरानी साड़ियां निकल आती हैं। इनमें कई ऐसी साड़ियां होती हैं जिन्हें अब पहना नहीं जाता, लेकिन उनका कपड़ा, बॉर्डर, जरी और खूबसूरत प्रिंट इतना अच्छा होता है कि उन्हें फेंकना भी सही नहीं लगता। ऐसे में इन पुरानी साड़ियों को दोबारा इस्तेमाल करके घर के लिए खूबसूरत होम डेकोर आइटम बनाए जा सकते हैं।

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