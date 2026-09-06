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Hindi News ›   Lifestyle ›   How to Remove a Peepal Plant Roots from Roof or Balcony Wall Permanently

लाइफस्टाइल हैक्स: छत या बालकनी की दीवार से उग आया है पीपल? जड़ों समेत हटाएं, नहीं तो बढ़ सकती है परेशानी

Fri, 18 Sep 2026 05:11 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 18 Sep 2026 05:11 PM IST
सार

अगर पीपल का पौधा दीवार के अंदर गहराई तक फैल चुका है, तना मोटा हो गया है या दीवार में बड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं, तो इसे खुद हटाने की कोशिश करना जोखिम भरा हो सकता है।

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How to Remove a Peepal Plant Roots from Roof or Balcony Wall Permanently
दीवार पर उगे पौधे को जड़ से कैसे हटाएं - फोटो : Ai

विस्तार
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How To Remove Plant Roots From Wall: घर की छत, बालकनी, दीवारों की दरारों या पानी की टंकी के आसपास कई बार अपने आप पीपल का छोटा पौधा उग आता है। शुरुआत में यह एक मामूली पौधा दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ इसकी जड़ें तेजी से फैल सकती हैं और दीवारों की दरारों को बड़ा करने का कारण बन सकती हैं। खासकर पुरानी इमारतों में पीपल की जड़ें सीमेंट, प्लास्टर और ईंटों के बीच जगह बनाकर अंदर तक पहुंच सकती हैं। यही वजह है कि छत या बालकनी की दीवार पर उगे पीपल के पौधे को नजरअंदाज करना भविष्य में महंगा पड़ सकता है।

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अक्सर लोग केवल पौधे को ऊपर से काट देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसकी नई कोपलें फिर निकल आती हैं। इसलिए अगर पीपल के पौधे को स्थायी रूप से हटाना है, तो सिर्फ तना काटना काफी नहीं होता। पौधे की जड़ और उसके बढ़ने की जगह पर भी ध्यान देना जरूरी है। हालांकि, दीवार या छत को नुकसान पहुंचाए बिना पौधा हटाने के लिए सही तरीका अपनाना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि बालकनी या छत की दीवार से पीपल के पौधे को सुरक्षित तरीके से कैसे हटाया जा सकता है।

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  • पौधे की उम्र और आकार देखकर करें फैसला

 

अगर पीपल का पौधा अभी छोटा है और उसकी जड़ें दीवार के अंदर ज्यादा नहीं फैली हैं, तो उसे सावधानी से जड़ समेत निकालना आसान हो सकता है। लेकिन अगर पौधा बड़ा हो चुका है या उसका तना मोटा है, तो उसे खींचकर निकालने की गलती न करें। ऐसा करने से दीवार का प्लास्टर या ईंटें टूट सकती हैं। बड़े पौधे की स्थिति में किसी अनुभवी माली या बिल्डिंग रिपेयर विशेषज्ञ की मदद लेना बेहतर होता है।

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  • छोटे पौधे को जड़ समेत सावधानी से हटाएं

 

छोटे पीपल के पौधे को हटाने के लिए पहले उसके आसपास की मिट्टी या काई को धीरे-धीरे साफ करें। इसके बाद पौधे की जड़ के आसपास की जगह को ढीला करने की कोशिश करें और पौधे को धीरे से बाहर निकालें। जोर से खींचने से दीवार की दरार और ज्यादा चौड़ी हो सकती है। पौधा निकलने के बाद उस जगह को अच्छी तरह साफ करें ताकि जड़ का कोई हिस्सा वहां न बचा रहे।

 

  • केवल तना काटने से नहीं मिलेगा स्थायी समाधान


पीपल का पौधा काफी मजबूत होता है और कई बार तना काटने के बाद भी उसकी जड़ों से नई पत्तियां निकल सकती हैं। इसलिए केवल ऊपर का हिस्सा काट देना स्थायी समाधान नहीं माना जाता। पौधे को हटाने के बाद उस स्थान की नियमित जांच करें। अगर दोबारा कोई नई कोपल दिखाई दे, तो उसे शुरुआती अवस्था में ही हटा दें। समय रहते कार्रवाई करने से पौधे को फिर से बड़ा होने से रोका जा सकता है।

 

  • दीवार की दरार को जरूर करें रिपेयर

 

पीपल का पौधा हटाने के बाद सबसे जरूरी काम है उस जगह की मरम्मत करना। पहले दरार के अंदर मौजूद मिट्टी, जड़ और ढीले हिस्सों को साफ करें। इसके बाद किसी योग्य मिस्त्री की सलाह से उपयुक्त सीमेंट या वॉटरप्रूफ रिपेयर सामग्री से दरार को भरवाएं। छत या बालकनी में पानी जमा होने की समस्या हो तो वॉटरप्रूफिंग कराना भी जरूरी हो सकता है। ऐसा करने से उसी जगह दोबारा पौधे के बीज जमने और नमी बढ़ने की संभावना कम हो सकती है।

 

 

  • पानी और मिट्टी जमा होने से रोकें


छत या बालकनी की दीवारों में पौधे अक्सर वहां उगते हैं, जहां बारिश का पानी, धूल और मिट्टी लंबे समय तक जमा रहती है। इसलिए छत और बालकनी की नियमित सफाई करें। पानी की निकासी सही रखें और दीवारों की दरारों में मिट्टी जमा न होने दें। खासकर मानसून के बाद छत की जांच करना जरूरी है, क्योंकि इसी दौरान छोटे पौधे और खरपतवार तेजी से उग सकते हैं।

 

 

  • बड़े पौधे के लिए विशेषज्ञ की मदद लेना बेहतर


अगर पीपल का पौधा दीवार के अंदर गहराई तक फैल चुका है, तना मोटा हो गया है या दीवार में बड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं, तो इसे खुद हटाने की कोशिश करना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में किसी सिविल इंजीनियर, भवन मरम्मत विशेषज्ञ या अनुभवी पेशेवर से जांच करवाएं। वे दीवार की मजबूती को देखकर पौधे और जड़ों को हटाने का सुरक्षित तरीका बता सकते हैं। समय रहते सही कदम उठाने से दीवार को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है।

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