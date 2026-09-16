Sweat Tips: गर्मी हो या उमस, पसीना आना शरीर की सामान्य प्रक्रिया है। शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में पसीना अहम भूमिका निभाता है। परेशानी तब होती है जब पसीने के साथ शरीर से तेज गंध आने लगे। इसकी वजह सिर्फ ज्यादा पसीना आना नहीं होती, बल्कि त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया, लंबे समय तक पहने हुए कपड़े, शरीर की सफाई और अंडरआर्म्स जैसे हिस्सों में नमी भी इसकी वजह बन सकती है।

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रोजाना नहाने के साथ इन हिस्सों की सफाई पर दें ध्यान

कई लोगों को ऑफिस, कॉलेज, यात्रा या किसी सामाजिक कार्यक्रम के दौरान शरीर की गंध को लेकर असहज महसूस होता है। ऐसे में जरूरत अत्यधिक परफ्यूम लगाने की नहीं, बल्कि रोजमर्रा की हाइजीन आदतों को बेहतर बनाने की है।नियमित स्नान, साफ कपड़े पहनना, शरीर को अच्छी तरह सुखाना और जरूरत के अनुसार डियोडोरेंट या एंटीपर्सपिरेंट का इस्तेमाल शरीर की गंध को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। साथ ही जूते-मोजे और अंडरगारमेंट्स की सफाई पर ध्यान देना भी जरूरी है। कुछ छोटी आदतें अपनाकर दिनभर साफ-सुथरा और फ्रेश महसूस किया जा सकता है।

शरीर की गंध को नियंत्रित करने के लिए नियमित स्नान जरूरी है। अंडरआर्म्स, गर्दन, पैरों और शरीर की उन जगहों को अच्छी तरह साफ करें जहां पसीना ज्यादा जमा होता है। नहाने के बाद शरीर को अच्छी तरह सुखाएं, क्योंकि लगातार नमी रहने से त्वचा पर बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं।

अंडरआर्म्स को रखें सूखा और साफ

अंडरआर्म्स में पसीना और नमी ज्यादा जमा हो सकती है। इन्हें साफ करने के साथ अच्छी तरह सुखाना जरूरी है। जरूरत के अनुसार डियोडोरेंट या एंटीपर्सपिरेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों एक जैसे नहीं होते, डियोडोरेंट मुख्य रूप से गंध को नियंत्रित करता है, जबकि एंटीपर्सपिरेंट पसीना कम करने में मदद करता है।

रोज बदलें अंडरगारमेंट्स और पसीने वाले कपड़े

पसीने से भीगे कपड़ों को लंबे समय तक पहनने से शरीर की गंध बढ़ सकती है। इसलिए रोज साफ अंडरगारमेंट्स पहनें और ज्यादा पसीना आने पर कपड़े बदल लें। सिंथेटिक कपड़ों के बजाय मौसम के अनुसार सांस लेने वाले और आरामदायक फैब्रिक चुनना भी उपयोगी हो सकता है।

मोजे और जूतों की सफाई न भूलें

पैरों में भी काफी पसीना आ सकता है। गीले या पसीने वाले मोजे लंबे समय तक पहनने से बदबू बढ़ सकती है। रोज साफ मोजे पहनें और जूतों को इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह हवा लगने दें। पैरों को नहाने के बाद, खासकर उंगलियों के बीच, अच्छी तरह सुखाएं।

परफ्यूम से बदबू को सिर्फ ढकने की कोशिश न करें

तेज परफ्यूम या बॉडी स्प्रे लगाने से कुछ समय के लिए खुशबू महसूस हो सकती है, लेकिन इससे शरीर की गंध का मूल कारण खत्म नहीं होता। पहले शरीर को साफ और सूखा रखें, उसके बाद अपनी पसंद के अनुसार हल्की खुशबू का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा खुशबू मिलाने से उल्टा असहज महसूस हो सकता है।

तौलिया और कपड़े साफ रखें

एक ही तौलिये को लगातार कई दिनों तक इस्तेमाल करने के बजाय उसे नियमित रूप से धोकर पूरी तरह सुखाएं। गीले तौलिये को बंद जगह पर रखने से उसमें नमी बनी रहती है। कपड़ों को धोने के बाद अच्छी तरह सुखाना भी जरूरी है।