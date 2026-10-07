Get Rid Of Smell From Wardrobe: कपड़ों की अलमारी से आने वाली बदबू पूरे कमरे के माहौल को खराब कर सकती है। खासकर बारिश या उमस के मौसम में नमी के कारण अलमारी के अंदर सीलन जैसी गंध आने लगती है। कई बार कपड़े पूरी तरह सूखे न होने, अलमारी में हवा का कम पहुंचना, पुराने कपड़ों को लंबे समय तक बिना इस्तेमाल किए रखना या जूते-चप्पल और दूसरे सामान को कपड़ों के साथ रखने से भी दुर्गंध बढ़ सकती है। महंगे फ्रेशनर इस्तेमाल करने के बावजूद अगर कुछ समय बाद बदबू फिर लौट आती है, तो केवल उसे ढकने के बजाय उसकी वजह दूर करना जरूरी है।

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घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों की मदद से अलमारी की गंध को कम किया जा सकता है। इसके लिए अलमारी की नियमित सफाई, पर्याप्त वेंटिलेशन और नमी को नियंत्रित करना सबसे जरूरी है। अगर आपकी वार्डरोब से भी लगातार बदबू आ रही है, तो येकाम आ सकते हैं।

एक छोटे खुले कंटेनर में बेकिंग सोडा रखकर अलमारी के किसी कोने में रख सकते हैं। यह आसपास की कुछ गंध को absorb करने में मदद कर सकता है। कंटेनर को कपड़ों के सीधे संपर्क में न रखें।

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अच्छी तरह सूखे नीम के पत्तों को एक साफ कपड़े की छोटी पोटली में बांधकर अलमारी में रखा जा सकता है। पत्ते पूरी तरह सूखे होने चाहिए, क्योंकि नमी समस्या को बढ़ा सकती है।



कपड़ों की अलमारी को समय-समय पर खाली करके दरवाजे खुले छोड़ें, ताकि अंदर हवा का प्रवाह हो सके। संभव हो तो अलमारी और कपड़ों को कुछ समय के लिए सूखे, हवादार स्थान पर रखें।



4. कपड़ों को पूरी तरह सुखाकर रखें

धुले हुए कपड़ों में हल्की भी नमी रह जाए तो बंद अलमारी में सीलन और दुर्गंध पैदा हो सकती है। इसलिए कपड़ों को पूरी तरह सुखाने के बाद ही तह करके रखें।

कपड़ों को बाहर निकालकर शेल्व्स और काॅर्नर्स की अच्छी तरह सफाई करें। अगर कहीं सीलन, पानी का रिसाव या फफूंदी दिखाई दे, तो सिर्फ फ्रेग्नेंस इस्तेमाल करने के बजाय उसके स्रोत को ठीक करना जरूरी है।



कब सावधान होना चाहिए?

अगर अलमारी में बार-बार सीलन, काली या हरी फफूंदी या पानी के निशान दिखाई देते हैं, तो समस्या केवल बदबू की नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में नमी के स्रोत की पहचान करना और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद लेना बेहतर है।