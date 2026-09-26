Plants Care Tips: पौधों का शौक रखने वाले लोग घर की बालकनी, छत या गार्डन में छोटे-बड़े गमलों में पौधे लगाते हैं। इनकी हरियाली घर की खूबसूरती बढ़ाती है और आसपास के वातावरण को खुशनुमा बनाती है। लेकिन ये हरियाली तभी संभव है जब पौधों का खास ध्यान रखा जाए। पौधों की ग्रोथ के लिए सिर्फ पानी या धूप पर्याप्त नहीं है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

समय-समय पर पौधों को कीटों से बचाना भी जरूरी होता है। इन कीटों में मिलीबग, एक आम समस्या है। अगर आपको पौधे की पत्तियों, तनों या नई शाखाओं पर रूई जैसी सफेद परत दिखाई दे रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह मिलीबग का संकेत हो सकता है।मिलीबग छोटे, मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं, जिनके शरीर पर सफेद मोम जैसी परत दिखाई देती है। ये आम तौर पर पत्तियों के नीचे, तनों के जोड़, नई शाखाओं और कोमल हिस्सों में छिपे रहते हैं। इनकी संख्या शुरुआत में कम होने के कारण इन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में इनकी संख्या तेजी से बढ़ सकती है और पौधे के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकती है।मिलीबग पौधे के कोमल हिस्सों से रस चूसते हैं। लंबे समय तक संक्रमण रहने पर पौधे की बढ़त प्रभावित हो सकती है। पत्तियां पीली पड़ने, मुरझाने या पौधे के कमजोर दिखने जैसी समस्याएं भी नजर आ सकती हैं। कई बार मिलीबग के साथ चिपचिपा पदार्थ भी दिखाई देता है, जिस पर कालिख जैसी फफूंद विकसित हो सकती है। इससे पत्तियों की सतह प्रभावित होती है और पौधा कमजोर पड़ सकता है।मिलीबग की पहचान के लिए पौधे को ध्यान से देखना जरूरी है। खासतौर पर पत्तियों के नीचे और तने के जोड़ की जांच करें। अगर पौधे पर रूई जैसी सफेद परत या छोटे सफेद कीट दिखाई दें, पत्तियां पीली पड़ने या मुरझाने लगें, नई ग्रोथ धीमी हो जाए या पत्तियों और आस-पास चिपचिपा पदार्थ नजर आए, तो यह मिलीबग के संक्रमण का संकेत हो सकता है। शुरुआती चरण में इसकी पहचान होने पर संक्रमण को नियंत्रित करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है।अगर किसी पौधे पर कुछ ही मिलीबग दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले संक्रमित हिस्सों को साफ करें। प्रभावित पत्तियों और तनों को ध्यान से देखें और दिखाई देने वाले कीटों को हाथ से हटाया जा सकता है।छोटे पौधों में कॉटन या मुलायम कपड़े की मदद से प्रभावित हिस्से को साफ करना भी एक विकल्प हो सकता है। सफाई करते समय पौधे के स्वस्थ हिस्सों को नुकसान न पहुंचाएं।मिलीबग को नियंत्रित करने के लिए नीम आधारित उत्पादों का इस्तेमाल कई घरेलू बागवान करते हैं। हालांकि, किसी भी नीम तेल या कीटनाशी उत्पाद का इस्तेमाल करते समय लेबल पर दिए निर्देश और सही मात्रा का पालन करना जरूरी है।पहले पौधे के छोटे हिस्से पर उत्पाद का परीक्षण करना बेहतर रहता है, क्योंकि कुछ पौधे तेल आधारित स्प्रे के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। तेज धूप या बहुत गर्म मौसम में पत्तियों पर तेल आधारित स्प्रे करने से बचना चाहिए।अगर आपके घर में कई पौधे हैं और उनमें से किसी एक पर मिलीबग का संक्रमण दिखाई देता है, तो उसे कुछ समय के लिए दूसरे पौधों से अलग रखना उपयोगी हो सकता है। इसके साथ आस-पास के पौधों की भी नियमित जांच करें, क्योंकि शुरुआती संक्रमण आसानी से नजर से छूट सकता है।मिलीबग से बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि पौधों की नियमित निगरानी की जाए। पानी देते समय सिर्फ मिट्टी ही न देखें, बल्कि पत्तियों के नीचे, तनों और नई शाखाओं को भी जांचें। पौधों में हवा का अच्छा संचार रखें और जरूरत से ज्यादा पानी देने से बचें। सूखी या संक्रमित पत्तियों को समय पर हटाना भी पौधे की देखभाल का हिस्सा है। अगर संक्रमण बहुत ज्यादा फैल गया है, तो किसी विशेषज्ञ या नर्सरी प्रोफेशनल की सलाह ले।