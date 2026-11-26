Jacket Cleaning Tips: सर्दियों का मौसम आते ही अलमारी से जैकेट, ब्लेजर और गर्म कपड़े बाहर निकलने लगते हैं। ठंड से बचने के साथ-साथ ये कपड़े आपके स्टाइल को भी खास बनाते हैं। लेकिन कई बार लंबे समय तक अलमारी में रखे रहने के कारण इन पर धूल, बदबू और दाग जमा हो जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या जैकेट और ब्लेजर को घर पर ही धोना सही है या इन्हें ड्राई क्लीनिंग के लिए देना चाहिए?

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दरअसल, हर जैकेट और ब्लेजर का फैब्रिक अलग होता है। कुछ कपड़े पानी से आसानी से साफ हो जाते हैं, जबकि कुछ को गलत तरीके से धोने पर उनका आकार, रंग और फिटिंग खराब हो सकती है। खासकर ऊन, लेदर और खास तरह की लाइनिंग वाले ब्लेजर की सफाई करते समय ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है।अगर आप भी अपने महंगे सर्दियों के कपड़ों को लंबे समय तक नया जैसा बनाए रखना चाहते हैं, तो सफाई करने से पहले उनके फैब्रिक और केयर लेबल को जरूर समझें। आइए जानते हैं कि किस तरह की जैकेट और ब्लेजर को घर पर साफ किया जा सकता है और किन कपड़ों के लिए ड्राई क्लीनिंग बेहतर विकल्प है।कॉटन और पॉलिएस्टर से बनी कई जैकेट घर पर साफ की जा सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले कपड़े का केयर लेबल देखें। अगर मशीन वॉश की अनुमति है, तो हल्के डिटर्जेंट और ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। जैकेट को उल्टा करके धोने से उसका बाहरी हिस्सा सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है।वूल यानी ऊनी कपड़े को गलत तरीके से धोने पर सिकुड़ने या उसका आकार बिगड़ने का खतरा रहता है। अगर केयर लेबल पर ड्राई क्लीनिंग लिखा है, तो इसे प्रोफेशनल ड्राई क्लीनर को ही दें। छोटे दागों के लिए मुलायम कपड़े से हल्के हाथों से सफाई कर सकते हैं। कपड़े को जोर से रगड़ने से बचें।लेदर जैकेट को सामान्य कपड़ों की तरह वॉशिंग मशीन में नहीं धोना चाहिए। ज्यादा पानी और गलत क्लीनर से इसकी सतह खराब हो सकती है। इसकी सफाई के लिए सूखे या हल्के नम मुलायम कपड़े का इस्तेमाल करें। गहरे दाग होने पर लेदर क्लीनिंग विशेषज्ञ की मदद लें।डेनिम जैकेट को आमतौर पर घर पर धोना आसान होता है। इसे उल्टा करके ठंडे पानी में हल्के डिटर्जेंट के साथ धोएं। बहुत गर्म पानी और तेज धूप में सुखाने से बचें, क्योंकि इससे रंग फीका पड़ सकता है।फॉर्मल ब्लेजर में अक्सर अंदर की तरफ लाइनिंग और शोल्डर पैडिंग होती है। इसे सामान्य तरीके से धोने पर फिटिंग खराब हो सकती है। इसलिए ब्लेजर का केयर लेबल देखकर ही सफाई करें। अगर ड्राई क्लीनिंग की सलाह दी गई है, तो घर पर धोने का जोखिम न लें।



जैकेट और ब्लेजर को लंबे समय तक नया कैसे रखें?



सर्दियों के कपड़ों को इस्तेमाल के बाद कुछ समय हवा लगने दें। अलमारी में रखने से पहले सुनिश्चित करें कि कपड़े पूरी तरह सूखे हों। इन्हें साफ और सूखी जगह पर रखें। जैकेट और ब्लेजर को सही हैंगर पर टांगें, ताकि उनका आकार बना रहे। इस तरह फैब्रिक के हिसाब से सही सफाई का तरीका अपनाकर आप अपने पसंदीदा जैकेट और ब्लेजर को लंबे समय तक सुरक्षित और बेहतर स्थिति में रख सकते हैं।



जरूरी फैब्रिक केयर टिप्स



कपड़े धोने से पहले केयर लेबल जरूर पढ़ें।

ब्लीच और तेज केमिकल का इस्तेमाल न करें।

लेदर और ऊनी कपड़ों को बिना जानकारी के मशीन में न धोएं।

गीले जैकेट और ब्लेजर को अलमारी में न रखें।

महंगे और स्ट्रक्चर्ड ब्लेजर की सफाई के लिए प्रोफेशनल की सलाह लें।



खास सलाह: ड्राई क्लीनिंग हर जैकेट के लिए जरूरी नहीं होती। कपड़े के केयर लेबल पर दिए गए निर्देश ही सफाई का सबसे भरोसेमंद आधार हैं।