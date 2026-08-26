होम डेकोर: दीवार से झड़ने लगा है प्लास्टर और पेंट? एक आसान तरीके से करें ठीक, नया जैसा दिखेगा घर
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 27 Aug 2026 09:42 AM IST
सार
How To Repair Damaged Wall At Home: अगर आपके घर की दीवार का प्लास्टर या पेंट झड़ने लगा है तो सिर्फ उसके ऊपर नया पेंट कर देना सही समाधान नहीं है। आइए जानते हैं कि कैसे पुरानी टूटी और खराब हो रही दीवार का मरम्मत घऱ पर खुद से करें।
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विस्तार
Wall Repair Tips: घर की खूबसूरती में दीवारों की अहम भूमिका होती है। लेकिन मानसून में अक्सर सीलन के कारण घर की दीवारों का पेट उखड़ने लगता है। दीवार में दरार, प्लास्टर टूटने की समस्या भी वक्त के साथ देखने को मिलती है। प्लास्टर या पेंट के झड़ने की कई वजह हो सकती हैं। नमी, पानी का रिसाव या लंबे समय तक रखरखाव न होने की वजह से दीवार की ऊपरी परत खराब हो सकती है।
इससे घर का लुक और इंटीरियर खराब लगने लगता है लेकिन हर बार दोबारा पेंट या मरम्मत कराना महंगा तरीका है। आप दीवार की मरम्मत तो कराना चाहते हैं लेकिन ज्यादा पैसा व्यय नहीं करना चाहते तो घर पर ही कुछ टिप्स अपना सकते हैं। इनसे दीवार नई जैसी लगेगी।
अगर आपके घर की दीवार का प्लास्टर या पेंट झड़ने लगा है तो सिर्फ उसके ऊपर नया पेंट कर देना सही समाधान नहीं है। आइए जानते हैं कि कैसे पुरानी टूटी और खराब हो रही दीवार का मरम्मत घऱ पर खुद से करें।
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सिर्फ पेंट करना पर्याप्त नहीं
अगर प्लास्टर अंदर से कमजोर या दीवार नम है, तो केवल ऊपर से पेंट करने से समस्या छिप सकती है, खत्म नहीं होगी। इसलिए पहले प्लास्टर और नमी की समस्या को ठीक करना जरूरी है। अगर दीवार पर लगातार सीलन, बड़े क्रैक या पानी का रिसाव दिखाई दे रहा है, तो विशेषज्ञ से जांच करवाना बेहतर है।
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इससे घर का लुक और इंटीरियर खराब लगने लगता है लेकिन हर बार दोबारा पेंट या मरम्मत कराना महंगा तरीका है। आप दीवार की मरम्मत तो कराना चाहते हैं लेकिन ज्यादा पैसा व्यय नहीं करना चाहते तो घर पर ही कुछ टिप्स अपना सकते हैं। इनसे दीवार नई जैसी लगेगी।
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अगर आपके घर की दीवार का प्लास्टर या पेंट झड़ने लगा है तो सिर्फ उसके ऊपर नया पेंट कर देना सही समाधान नहीं है। आइए जानते हैं कि कैसे पुरानी टूटी और खराब हो रही दीवार का मरम्मत घऱ पर खुद से करें।
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- पहले हटाएं ढीला प्लास्टर
- दीवार को रखें पूरी तरह सूखा
- रिपेयर का आसान तरीका
- वाॅलपेपर लगाएं
सिर्फ पेंट करना पर्याप्त नहीं
अगर प्लास्टर अंदर से कमजोर या दीवार नम है, तो केवल ऊपर से पेंट करने से समस्या छिप सकती है, खत्म नहीं होगी। इसलिए पहले प्लास्टर और नमी की समस्या को ठीक करना जरूरी है। अगर दीवार पर लगातार सीलन, बड़े क्रैक या पानी का रिसाव दिखाई दे रहा है, तो विशेषज्ञ से जांच करवाना बेहतर है।