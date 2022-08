Sleep Disorder: रोजाना रात में खुल जाती है एक ही समय पर नींद, जानें वजह और प्रभाव

Waking Up Same Time Every Night Good Or Bad: स्वस्थ रहने के लिए अच्छी नींद आवश्यक है। बिना बाधा रात की नींद लेने से सेहतमंद रह सकते हैं। लेकिन अक्सर कई लोग रात में किसी कारण से जाग जाते हैं। कभी पेशाब जाने या फिर कभी प्यास लगने पर नींद टूटना आम बात है। इस तरह के नींद खुलना कोई चिंता की बात नहीं है लेकिन अगर रोजाना रात में एक ही समय पर आपकी आंख खुलती है तो इसकी कुछ वजह हो सकती है। रोज राज में एक तय समय पर नींद खुलने की समस्या कई लोगों में देखने को मिलती है। कई लोग एक फिक्स समय पर जाग जाते हैं, हालांकि हर व्यक्ति के लिए रात में उठने का समय अलग अलग ही होता है। चलिए जानते हैं अगर आप रात में एक ही फिक्स समय पर रोजाना आपकी नींद खुल जाती हैं तो इसकी क्या वजह है और क्या प्रभाव पड़ सकता है।