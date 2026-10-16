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धार्मिक कथाओं के अनुसार, रावण का जन्म ऋषि विश्रवा के परिवार में हुआ था। उसे वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता बताया जाता है। उसकी पहचान संगीत, तपस्या और शिवभक्ति से भी जुड़ी हुई है। शिव तांडव स्तोत्र को परंपरागत रूप से रावण से जोड़ा जाता है, हालांकि इसकी रचना को लेकर ऐतिहासिक और पाठ संबंधी चर्चा भी मौजूद है।दूसरी ओर, उसका अहंकार, माता सीता का अपहरण और भगवान श्रीराम से युद्ध उसके पतन के प्रमुख कारण बने। इसीलिए रावण की कहानी ज्ञान और शक्ति के साथ-साथ सही आचरण के महत्व की भी याद दिलाती है। आइए जानते हैं कि रावण को विद्वान क्यों माना जाता है और उससे जुड़े कौन-से तथ्य दशहरे पर चर्चा में रहते हैं।रामायण की परंपरा के अनुसार, रावण ऋषि विश्रवा और कैकसी का पुत्र था। उसके परिवार का संबंध ऋषि परंपरा से बताया जाता है। इसी पृष्ठभूमि और शास्त्रों के ज्ञान के कारण रावण को विद्वान माना जाता है। हालांकि, उसके जीवन का वर्णन अलग-अलग रामायणों और क्षेत्रीय परंपराओं में कुछ भिन्नताओं के साथ मिलता है।धार्मिक परंपराओं में रावण को वेदों और शास्त्रों का जानकार बताया गया है। उसे केवल बलशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि ज्ञान और विद्या से जुड़ा पात्र भी माना जाता है। उसके चरित्र का यह पक्ष बताता है कि रामायण की कथा में बुद्धि और शक्ति दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है, यह भी उतना ही मायने रखता है।रावण की पहचान भगवान शिव के भक्त के रूप में भी प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं में उसके कठोर तप और शिव के प्रति समर्पण का वर्णन मिलता है। इसी परंपरा में शिव तांडव स्तोत्र को भी रावण से जोड़ा जाता है। यह स्तोत्र भगवान शिव के तांडव स्वरूप की स्तुति करता है। हालांकि, इसकी रचना के ऐतिहासिक लेखक को लेकर निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए इसे परंपरागत रूप से रावण से संबद्ध स्तोत्र कहना अधिक उचित है।रावण को कई धार्मिक और लोक परंपराओं में संगीत का जानकार भी बताया गया है। शिव तांडव स्तोत्र की लयात्मक शैली और संस्कृत काव्य की विशेषताओं के कारण उसका नाम साहित्यिक चर्चा में भी आता है। फिर भी, रावण के संगीत संबंधी कौशल के सभी विवरणों को आधुनिक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में प्रमाणित नहीं माना जा सकता।रामायण में लंका को वैभवशाली और समृद्ध नगरी के रूप में वर्णित किया गया है। रावण को उसका शक्तिशाली राजा बताया गया है, जिसके पास विशाल सेना और अनेक प्रकार के संसाधन थे। उसकी राजसत्ता और सैन्य शक्ति उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। हालांकि, लंका के वर्णन में पौराणिक कल्पना और साहित्यिक चित्रण की भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।रावण की कथा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उसका पतन है। रामायण के अनुसार, माता सीता का अपहरण और उन्हें वापस न लौटाने का निर्णय उसके लिए विनाशकारी साबित हुआ। उसकी शक्ति, विद्या और तपस्या उसे बचा नहीं सकीं। दशहरे पर रावण दहन को इसी संदेश से जोड़ा जाता है कि ज्ञान और सामर्थ्य के बावजूद गलत निर्णय, अहंकार और अन्याय का परिणाम विनाश हो सकता है।रावण का चरित्र भारतीय महाकाव्य परंपरा का एक जटिल पक्ष प्रस्तुत करता है। उसमें विद्वता, भक्ति और शक्ति जैसे गुणों का वर्णन मिलता है, लेकिन उसके गलत कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। दशहरा हमें याद दिलाता है कि केवल ज्ञानवान होना पर्याप्त नहीं, बल्कि विवेक, मर्यादा और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना भी जरूरी है।