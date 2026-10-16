Ravana Dahan History: दशहरा आते ही देशभर में रावण दहन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कहीं विशाल मैदानों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले बनाए जाते हैं, तो कहीं भव्य रामलीला का आयोजन होता है। विजयादशमी की शाम जैसे ही रावण के पुतले में आग लगाई जाती है, पूरा मैदान जय श्रीराम के नारों से गूंज उठता है।

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रावण दहन के पीछे क्या है पौराणिक कहानी?

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रावण दहन की परंपरा आखिर कब और कैसे शुरू हुई? क्या प्राचीन काल से ही दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता था या यह परंपरा समय के साथ लोकप्रिय हुई? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दशहरा भगवान श्रीराम की रावण पर विजय का प्रतीक है।रामायण की कथा, रामचरितमानस और रामलीला के मंचन ने इस पर्व को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए जानते हैं रावण दहन से जुड़ी पौराणिक कहानी, रामलीला की परंपरा और दशहरे पर पुतले जलाने के पीछे छिपे संदेश के बारे में।

रामायण के अनुसार, लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। इसके बाद भगवान श्रीराम ने वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई की। युद्ध में रावण के भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद सहित कई योद्धा मारे गए। अंत में भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। इसी विजय को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। दशहरे पर रावण दहन इसी कथा का प्रतीकात्मक रूप है।



कब शुरू हुई रावण दहन की परंपरा?

रावण दहन की परंपरा कब पहली बार शुरू हुई, इसका सटीक ऐतिहासिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे किसी एक वर्ष या शासक से जोड़ना सही नहीं होगा। समय के साथ रामकथा का सार्वजनिक मंचन लोकप्रिय हुआ और विजयादशमी के अवसर पर रावण के पुतले जलाने की परंपरा उत्तर भारत के कई हिस्सों में प्रमुख उत्सव बन गई।



रामलीला ने कैसे बढ़ाई रावण दहन की लोकप्रियता?

रामलीला में भगवान श्रीराम के जीवन, वनवास, सीता हरण और लंका युद्ध की घटनाओं का नाटकीय मंचन किया जाता है। यह परंपरा विशेष रूप से उत्तर भारत में लोकप्रिय है। रामचरितमानस पर आधारित अनेक रामलीलाओं में कई दिनों तक रामकथा का मंचन होता है और अंतिम चरण में रावण वध दिखाया जाता है। इसके बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। रामलीला को यूनेस्को ने 2008 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया था।

रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले क्यों जलाए जाते हैं?

कई स्थानों पर रावण के साथ उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के पुतले भी जलाए जाते हैं। ये पात्र रामायण के युद्ध प्रसंग से जुड़े हैं। इनके पुतलों का दहन लंका युद्ध में रावण पक्ष की पराजय का नाटकीय चित्रण करता है। हालांकि, यह परंपरा हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं है।