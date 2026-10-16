पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है?: किसे मिलता है इस सरकारी योजना का लाभ और किसे नहीं? यहां जानें सबकुछ

सरकार मौजूदा समय में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। फिर चाहे वो राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र की सरकार। अगर आप देखेंगे तो कई अलग-अलग तरह की लाभकारी योजनाएं देश में चल रही हैं।
इसी क्रम में एक योजना है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिसके तहत पात्र लोगों को लाभ देने का काम किया जाता है। ऐसे में इस योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं और आप इस योजना से जुड़ सकते हैं या नहीं। ये आप यहां चेक कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जान सकते हैं...
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पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए क्या पात्रता है?
- फोटो : Adobe Stock
कौन जुड़ सकता है योजना से?
- लोहार, ताला बनाने वाले, मालाकार, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई और झाड़ू बनाने वाले कारीगर शामिल हैं
- नाई, धोबी और दर्जी जैसे पारंपरिक काम करने वाले लोग भी इसके लिए पात्र हैं
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पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए क्या पात्रता है?
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- नाव बनाने वाले, मछली पकड़ने के जा बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले और पत्थर तोड़ने वाले कारीगरों को भी इसमें शामिल किया गया है
- गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, मोची या जूता बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, पत्थर तराशने वाले तथा मूर्तिकार भी पात्र माने जाते हैं
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पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए क्या पात्रता है?
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पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत मिलने वाले लाभ क्या हैं?
- आपको इस योजना में सस्ती ब्याज दर पर लोन मिलता है
- इसमें आपको पहले 1 लाख रुपये का लोन मिलता है
- आपको इस लोन को 18 महीनों में रिटर्न करना होता है
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पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए क्या पात्रता है?
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- इसके अलावा आप अतिरिक्त 2 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं
- इस लोन के लिए आपको 30 महीने का समय मिलता है
- आपको ये लोन अपना काम करने के लिए मिलते हैं