पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है?: किसे मिलता है इस सरकारी योजना का लाभ और किसे नहीं? यहां जानें सबकुछ

सरकार मौजूदा समय में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। फिर चाहे वो राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र की सरकार। अगर आप देखेंगे तो कई अलग-अलग तरह की लाभकारी योजनाएं देश में चल रही हैं।





इसी क्रम में एक योजना है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिसके तहत पात्र लोगों को लाभ देने का काम किया जाता है। ऐसे में इस योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं और आप इस योजना से जुड़ सकते हैं या नहीं। ये आप यहां चेक कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जान सकते हैं...