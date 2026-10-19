दशहरा 2026: विजयादशमी के दिन भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानें क्या करें और क्या न करें

Dussehra Avoid Making These Mistakes: दशहरा का पर्व 20 अक्टूबर, मंगलवार को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में यह त्योहार बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था। वहीं, मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय के रूप में भी विजयादशमी का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा-पाठ, शमी वृक्ष की पूजा और रावण दहन जैसी परंपराएं निभाई जाती हैं। आइए जानते हैं दशहरे के दिन क्या करना शुभ माना जाता है और किन गलतियाें से बचना चाहिए।

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दशहरे के दिन पूजा-पाठ के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, विजयादशमी पर शुभ समय में भगवान श्रीराम, मां दुर्गा और शस्त्रों की पूजा करना मंगलकारी होता है।



शमी वृक्ष की पूजा: दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, विजयादशमी पर शमी के पेड़ की पूजा करने से सुख-समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। परंपरा के अनुसार, शमी की पत्तियां परिवार के सदस्यों और प्रियजनों को बांटकर शुभकामनाएं भी दी जाती हैं। माना जाता है कि यह परंपरा आपसी प्रेम, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है।

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दान-पुण्य से होती पुण्य की प्राप्ति: दशहरे के दिन दान-पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, विजयादशमी के अवसर पर जरूरतमंदों की सहायता करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और जरूरतमंद लोगों को अनाज, गुड़, वस्त्र या अन्य जरूरी सामान दान कर सकते हैं।

शस्त्र और वाहन पूजन: दशहरे के दिन वाहन, काम में इस्तेमाल होने वाले औजारों और उपकरणों की साफ-सफाई करके उनकी पूजा करने की परंपरा है। कई लोग इस अवसर पर अपने कार्यस्थल पर इस्तेमाल होने वाली मशीनों और साधनों की भी पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, विजयादशमी पर शस्त्र पूजा करना भी शुभ माना जाता है।



नई वस्तुओं की खरीदारी: दशहरे के दिन नई वस्तुएं खरीदना कई परिवारों में शुभ माना जाता है। धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, विजयादशमी पर सोना, चांदी, पीतल या तांबे के बर्तन खरीदना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि, शुभ अवसर पर नई चीजों की खरीदारी से जीवन में सुख-समृद्धि आती है।





विजयादशमी पर क्या न करें-





पेड़-पौधे न काटें: दशहरे के दिन प्रकृति, पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं की रक्षा करने का संकल्प लें। त्योहार मनाते समय ऐसा कोई काम न करें, जिससे पर्यावरण या किसी जीव को नुकसान पहुंचे।



तामसिक भोजन से बचें: दशहरे के दिन कई परिवारों में धार्मिक परंपराओं के अनुसार सात्विक भोजन करने की मान्यता है। इस अवसर पर कुछ लोग मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन और मदिरा (शराब) का सेवन करने से परहेज करते हैं। मान्यता है कि त्योहार के दिन सात्विक आहार अपनाने से मन में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है।

अपमान और कलह से दूर रहें: दशहरे के दिन सभी के साथ प्रेम, सम्मान से पेश आना चाहिए। इस पर्व का संदेश बुराई पर अच्छाई की जीत है, इसलिए किसी का अपमान करने, झूठ बोलने या दूसरों को ठेस पहुंचाने से बचें। घर-परिवार में बेवजह के विवाद और कलह को बढ़ावा देने के बजाय शांति और आपसी समझ बनाए रखने का प्रयास करें। विजयादशमी का अवसर अपने भीतर की नकारात्मक आदतों, अहंकार और क्रोध को छोड़कर अच्छे विचारों और व्यवहार को अपनाने की प्रेरणा देता है।

गलत चीजों का दान न करें: दशहरे के दिन दान करते समय वस्तुओं की गुणवत्ता और जरूरतमंदों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार, दान हमेशा सम्मान और सेवा भाव से करना चाहिए। इसलिए किसी को फटे-पुराने या अनुपयोगी कपड़े और खराब अथवा बासी भोजन देने से बचें। इसी तरह, दान में नुकीली या खतरनाक वस्तुएं देने के बजाय जरूरतमंदों को साफ कपड़े, ताजा भोजन, अनाज और दैनिक उपयोग की जरूरी चीजें दे सकते हैं।





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