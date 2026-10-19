बात बच्चों की: छोटा बच्चा अब स्कूल जाने लगा है? तो उसके बैग में ये 4 चीजें जरूर रखें

बच्चे का पहली बार स्कूल जाना परिवार के लिए खुशी के साथ थोड़ी चिंता भी लेकर आता है। घर से दूर कुछ घंटे बिताने के दौरान बच्चा अपनी जरूरतों को ठीक से बता पाएगा या नहीं, यह सवाल माता-पिता के मन में रहता है। खासकर नर्सरी, प्ले स्कूल या शुरुआती कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए बड़ों की मदद की आवश्यकता हो सकती है।





ऐसे में स्कूल बैग तैयार करते समय सिर्फ किताबों, कॉपियों और पेंसिल बॉक्स पर ध्यान देना काफी नहीं है। बल्कि, आपको कुछ और बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...