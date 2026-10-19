बात बच्चों की: छोटा बच्चा अब स्कूल जाने लगा है? तो उसके बैग में ये 4 चीजें जरूर रखें

बच्चे का पहली बार स्कूल जाना परिवार के लिए खुशी के साथ थोड़ी चिंता भी लेकर आता है। घर से दूर कुछ घंटे बिताने के दौरान बच्चा अपनी जरूरतों को ठीक से बता पाएगा या नहीं, यह सवाल माता-पिता के मन में रहता है। खासकर नर्सरी, प्ले स्कूल या शुरुआती कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए बड़ों की मदद की आवश्यकता हो सकती है।
ऐसे में स्कूल बैग तैयार करते समय सिर्फ किताबों, कॉपियों और पेंसिल बॉक्स पर ध्यान देना काफी नहीं है। बल्कि, आपको कुछ और बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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बच्चे के बैग में क्या रखें और क्या नहीं?
- फोटो : AI Generated
स्कूल बैग में क्या चीजें जरूर रखें?
पानी की छोटी बोतल
- बच्चे के बैग में साफ पानी की एक छोटी और हल्की बोतल जरूर रखें।
- बोतल ऐसी हो, जिसे बच्चा आसानी से खोल और बंद कर सके। अगर बच्चा खुद बोतल नहीं खोल पाता, तो उसे पहले घर पर प्रैक्टिस जरूर करवा दें
- बोतल पर बच्चे का नाम लिख सकते हैं ताकि, कोई कंफ्यूजन न करें
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बच्चे के बैग में क्या रखें और क्या नहीं?
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घर का पता और मोबाइल नंबर लिखकर रखें
- छोटे बच्चे को अपना पूरा पता या माता-पिता का फोन नंबर याद करवाना मुश्किल है
- इसलिए बैग के बाहर आप एक स्टिकर लगाकर उसमें माता-पिता का नाम, घर का पता और मोबाइल नंबर आदि लिख सकते हैं
- बैग के अंदर भी आप ये डिटेल्स लिखकर रख सकते हैं
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बच्चे के बैग में क्या रखें और क्या नहीं?
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रुमाल या टिश्यू पेपर
- बच्चे के बैग में साफ रुमाल या टिश्यू पेपर का छोटा पैकेट आप रख सकते हैं
- खाने के बाद हाथ या मुंह साफ करने और नाक पोंछने जैसी जरूरतों में यह काम आता है
- बच्चे को यह भी सिखाएं कि इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू कूड़ेदान में डालना चाहिए और रुमाल गंदा होने पर उसे बदलना चाहिए
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बच्चे के बैग में क्या रखें और क्या नहीं?
- फोटो : AI Generated
बैग तैयार करते समय इन बातों का भी रखें ध्यान
- बच्चे के बैग में दवाइयां, नुकीली वस्तुएं या जरूरत से ज्यादा सामान अपनी ओर से न रखें
- बच्चे को कोई दवा देना जरूरी है, तो बच्चे के टीचर को इसकी जानकारी दें
- बैग पर नाम की पर्ची लगाते समय बच्चे का पूरा पता बाहर से दिखाई देने वाली जगह पर लिखने से बचें आदि