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काम की बात: क्या आपको मिलेंगे 15000 रुपये? जानें पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या-क्या लाभ मिलते हैं

Mon, 19 Oct 2026 11:44 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 19 Oct 2026 11:44 AM IST
सार

PM Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना में कई तरह के आर्थिक लाभ दिए जाते हैं। जैसे- इस योजना के तहत आपको 15000 रुपये देने का प्रावधान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 15000 रुपये किसे मिलते हैं?

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PM Vishwakarma Yojana: who is eligible for 15000 rupees of pm Vishwakarma Kaushal samman yojana
पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या-क्या लाभ मिलते हैं? - फोटो : Amar Ujala

PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: जहां एक तरफ राज्य सरकारें अपने-अपने प्रदेश के लोगों के लिए कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार भी कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है।



इसी में से एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। इस योजना के तहत वैसे तो कई लाभ मिलते हैं, लेकिन इस योजना में लाभार्थियों को 15000 रुपये का लाभ भी दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं ये लाभ किसे और क्यों मिलता है और क्या आपको इसका लाभ मिल पाएगा या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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PM Vishwakarma Yojana: who is eligible for 15000 rupees of pm Vishwakarma Kaushal samman yojana
पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या-क्या लाभ मिलते हैं? - फोटो : Adobe Stock

कौन है पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्र?

  • फिशिंग नेट निर्माता
  • हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
  • अगर आप मालाकार हैं
  • जो लोग मूर्तिकार हैं
  • धोबी और दर्जी
  • जो ताला बनाने वाले हैं
  • जो लोग लोहार का काम करते हैं
PM Vishwakarma Yojana: who is eligible for 15000 rupees of pm Vishwakarma Kaushal samman yojana
पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या-क्या लाभ मिलते हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
  • नाई यानी बाल काटने वाले
  • जो अस्त्रकार हैं
  • पत्थर तोड़ने वाले
  • टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
  • गुड़िया और खिलौना निर्माता
  • जो नाव निर्माता हैं
  • जो लोग राजमिस्त्री हैं
  • पत्थर तराशने वाले
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PM Vishwakarma Yojana: who is eligible for 15000 rupees of pm Vishwakarma Kaushal samman yojana
पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या-क्या लाभ मिलते हैं? - फोटो : Adobe Stock

पीएम विश्वकर्मा योजना में किसे मिलते हैं 15000 रुपये?

  • दरअसल, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 15000 रुपये देने का प्रावधान है और ये लाभ योजना के लाभार्थियों को दिया जाता है
  • ये लाभ इसलिए दिया जाता है ताकि लाभार्थी टूलकिट खरीद सके यानी वो जरूरी सामान जो उनके काम के लिए जरूरी है
  • आपको बतौर लाभार्थी कुछ दिनों की एडवांस ट्रेनिंग भी दी जाती है और जब तक ये ट्रेनिंग चलती है, तब तक रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है
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पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या-क्या लाभ मिलते हैं? - फोटो : Adobe Stock
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