काम की बात: क्या आपको मिलेंगे 15000 रुपये? जानें पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या-क्या लाभ मिलते हैं

PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: जहां एक तरफ राज्य सरकारें अपने-अपने प्रदेश के लोगों के लिए कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार भी कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है।





इसी में से एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। इस योजना के तहत वैसे तो कई लाभ मिलते हैं, लेकिन इस योजना में लाभार्थियों को 15000 रुपये का लाभ भी दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं ये लाभ किसे और क्यों मिलता है और क्या आपको इसका लाभ मिल पाएगा या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...