Diwali Safety Tips: दिवाली का त्योहार आते ही घरों में सजावट, रोशनी और पटाखों की गूंज सुनाई देने लगती है। जहां इंसान इस त्योहार का आनंद लेते हैं, वहीं घर में रहने वाले पालतू कुत्तों और बिल्लियों के लिए यह समय काफी मुश्किल भरा हो सकता है। पटाखों की तेज आवाज, अचानक होने वाली रोशनी और धुएं से ये जानवर डर और बेचैनी महसूस कर सकते हैं। कई बार डर के कारण कुत्ते जोर-जोर से भौंकने लगते हैं, कांपते हैं या घर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। वहीं बिल्लियां अक्सर बिस्तर के नीचे, अलमारी या किसी कोने में छिप जाती हैं।

समस्या सिर्फ पटाखों के शोर तक सीमित नहीं है। आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं और हवा में मौजूद प्रदूषक पालतू जानवरों की सांस संबंधी परेशानी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जमीन पर पड़े पटाखों के अवशेष, जलते दीये, रंगोली के केमिकल और मिठाइयां भी उनके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं।

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अगर आपके घर में भी डॉगी या कैट है तो दिवाली से पहले उसकी सुरक्षा की तैयारी करना बेहद जरूरी है। कुछ छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर आप अपने प्यारे पेट को डर, तनाव और संभावित चोट से बचा सकते हैं। आइए जानते हैं दिवाली पर पालतू जानवरों की देखभाल के 10 जरूरी तरीके।

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दिवाली की रात अपने कुत्ते या बिल्ली को बालकनी, छत या खुले आंगन में अकेला न छोड़ें। घर के अंदर एक शांत और सुरक्षित कमरा तैयार करें, जहां वे आराम कर सकें।



पटाखों की आवाज और धुएं से बचाने के लिए खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। पर्दे लगाने से पटाखों की चमक भी कम दिखाई देगी। अगर घर में एयर प्यूरीफायर है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।



3. टीवी या हल्का म्यूजिक चलाएं

बाहर पटाखों की तेज आवाज को कुछ हद तक कम महसूस कराने के लिए टीवी या हल्का संगीत चला सकते हैं। इससे अचानक होने वाली आवाजों का असर कम करने में मदद मिल सकती है।



4. पालतू जानवर के लिए सुरक्षित जगह बनाएं

अपने डॉगी या कैट के पसंदीदा खिलौने, बिस्तर और कंबल किसी शांत कमरे में रख दें। अगर बिल्ली किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाती है तो उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश न करें।



5. शाम से पहले कराएं वॉक

अगर आपके पास कुत्ता है तो उसे दिन में ही टहलाने ले जाएं। पटाखे शुरू होने के बाद बाहर जाने से बचें। जरूरी होने पर उसे अच्छी तरह फिट हार्नेस और पट्टे के साथ ही बाहर ले जाएं।



6. पहचान वाला कॉलर जरूर पहनाएं

डर के कारण कई बार कुत्ते और बिल्लियां घर से भाग जाते हैं। ऐसे में उनके कॉलर पर नाम और मोबाइल नंबर वाला आईडी टैग लगाएं। माइक्रोचिप लगी हो तो उसमें संपर्क जानकारी अपडेट रखें।



7. मिठाई और चॉकलेट से रखें दूर

दिवाली पर घर में मिठाइयां और ड्राई फ्रूट्स खूब आते हैं, लेकिन चॉकलेट, किशमिश, अंगूर और जाइलिटॉल युक्त शुगर-फ्री मिठाइयां पेट्स के लिए जहरीली हो सकती हैं। इन्हें उनकी पहुंच से दूर रखें।



8. दीये और पटाखों से बनाएं दूरी

जलते दीये, मोमबत्तियां और पटाखे पेट्स की पहुंच से दूर रखें। पटाखों के बचे हुए हिस्से भी उन्हें न सूंघने दें और न चबाने दें। रंगोली के केमिकल वाले रंगों से भी बचाएं।



9. डरने पर डांटें नहीं

अगर आपका कुत्ता कांप रहा है, छिप रहा है या बिल्ली बेचैन है तो उसे डांटें नहीं। शांत रहें और उसे अपनी मौजूदगी का भरोसा दें। उसे जबरदस्ती गोद में उठाने या बाहर निकालने से बचें।

अगर आपका पेट लगातार हांफ रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, उल्टी कर रहा है या उसे चोट लग गई है तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। बिना डॉक्टर की सलाह के इंसानों की नींद की दवा या कोई शांत करने वाली दवा बिल्कुल न दें।