how to clean water stains from tap: घर के नल पर पानी की बूंदें सूखने के बाद सफेद धब्बे, चूने जैसी परत या पानी के निशान दिखाई देने लगते हैं। खासकर हार्ड वॉटर वाले इलाकों में ये दाग कुछ ही दिनों में नल की चमक कम कर देते हैं। कई बार सामान्य साबुन या पानी से सफाई करने के बावजूद ये निशान पूरी तरह नहीं हटते। ऐसे में घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों की मदद से नल की सफाई की जा सकती है।

सफेद सिरका पानी के खनिज जमाव को ढीला करने में मदद कर सकता है। बराबर मात्रा में पानी और सफेद सिरका मिलाकर कपड़े या स्पंज पर लगाएं। इसे नल के दाग वाली जगह पर कुछ मिनट के लिए रहने दें और फिर नरम कपड़े से पोंछ दें। इसके बाद साफ पानी से नल को धोकर सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से चमका दें।

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हल्के पानी के निशानों के लिए नींबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। नींबू का रस दाग वाली जगह पर लगाकर थोड़ी देर बाद मुलायम कपड़े से पोंछें। फिर पानी से अच्छी तरह साफ करके नल को सुखा दें।

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जिद्दी दाग के लिए थोड़े बेकिंग सोडा में पानी मिलाकर हल्का पेस्ट बनाया जा सकता है। इसे नरम कपड़े से बिना ज्यादा रगड़े लगाएं और फिर तुरंत धो दें। ज्यादा घर्षण से नल की फिनिश पर खरोंच आ सकती है।



नल को साफ करने के बाद उसे सूखे कपड़े से पोंछना सबसे आसान बचाव है। पानी की बूंदें लंबे समय तक सतह पर नहीं रहेंगी तो नए दाग बनने की संभावना भी कम होगी।



जरूरी सावधानी: अगर नल पर गोल्ड, मैट, ब्लैक या किसी विशेष कोटिंग की फिनिश है, तो सिरका, नींबू या कोई अम्लीय पदार्थ लगाने से पहले निर्माता के निर्देश जरूर देखें। किसी भी क्लीनर को अलग-अलग रसायनों के साथ मिलाकर इस्तेमाल न करें।