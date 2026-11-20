आवेदन के लिए कौन सी योग्यता जरूरी है?

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आवेदन की आखिरी तारीख और जरूरी दिन कब हैं?

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आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

यूपीपीएससी पीसीएस जे का फॉर्म कैसे भरें?

यूपी सिविल जज भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक यानी एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी। हालांकि, उम्र की गणना किस तारीख के आधार पर होगी और अलग-अलग वर्गों को कितने साल की छूट मिलेगी, इसकी जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक भर्ती विज्ञापन देखना चाहिए। आवेदन से पहले सभी जरूरी शर्तें जांच लेना बेहतर होगा।यूपीपीएससी पीसीएस जे भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 नवंबर 2026 से शुरू होंगे। उम्मीदवार 21 दिसंबर 2026 तक अपना पंजीकरण और आवेदन पूरा कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख भी 21 दिसंबर ही रखी गई है। अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो उम्मीदवार 28 दिसंबर 2026 तक उसमें सुधार कर सकेंगे। फिलहाल आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की तारीख और प्रवेश पत्र जारी होने का दिन घोषित नहीं किया है। उम्मीदवारों को परीक्षा से जुड़ी नई जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए।इस भर्ती में आवेदन करने वाले सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 125 रुपये शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 65 रुपये रखा गया है। वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों को 25 रुपये जमा करने होंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन तरीके से किया जा सकेगा। इसके लिए उम्मीदवार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुल्क जमा करने के बाद भुगतान की रसीद और आवेदन पत्र की प्रति सुरक्षित रख लें, ताकि आगे जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके।आवेदन करने के लिए सबसे पहले यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं। वहां पीसीएस जे 2026 आवेदन लिंक खोलें और अपना पंजीकरण करें। इसके बाद मोबाइल पर मिली पंजीकरण संख्या और पासवर्ड की मदद से प्रवेश करें। अब आवेदन पत्र में मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और दूसरी जरूरी जानकारी भरें। इसके बाद जरूरी दस्तावेजों की तस्वीरें और हस्ताक्षर निर्धारित तरीके से अपलोड करें। आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट कर दें। अंत में आवेदन पत्र की एक प्रति डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लें। फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारियां अच्छी तरह जांच लें।