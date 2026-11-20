यूपी में सिविल जज बनने का मौका: 365 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, आज से करें आवेदन; जानें पूरी प्रक्रिया
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 20 Nov 2026 12:15 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सिविल जज के 365 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूपी पीसीएस जे 2026 के लिए आवेदन 20 नवंबर से शुरू होंगे। कानून की पढ़ाई पूरी कर चुके योग्य उम्मीदवार 21 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन करने के लिए न्यूनतम उम्र 22 और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। जानें योग्यता, फीस और आवेदन का तरीका।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे कानून के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा 2026 का भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए सिविल जज के कुल 365 पदों को भरा जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया 20 नवंबर 2026 से शुरू होगी। योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर 2026 तय की गई है। इसलिए इच्छुक उम्मीदवार समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें।
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आवेदन के लिए कौन सी योग्यता जरूरी है?यूपी सिविल जज भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक यानी एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी। हालांकि, उम्र की गणना किस तारीख के आधार पर होगी और अलग-अलग वर्गों को कितने साल की छूट मिलेगी, इसकी जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक भर्ती विज्ञापन देखना चाहिए। आवेदन से पहले सभी जरूरी शर्तें जांच लेना बेहतर होगा।
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आवेदन की आखिरी तारीख और जरूरी दिन कब हैं?यूपीपीएससी पीसीएस जे भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 नवंबर 2026 से शुरू होंगे। उम्मीदवार 21 दिसंबर 2026 तक अपना पंजीकरण और आवेदन पूरा कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख भी 21 दिसंबर ही रखी गई है। अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो उम्मीदवार 28 दिसंबर 2026 तक उसमें सुधार कर सकेंगे। फिलहाल आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की तारीख और प्रवेश पत्र जारी होने का दिन घोषित नहीं किया है। उम्मीदवारों को परीक्षा से जुड़ी नई जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए।
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