हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने वन विभाग में चल रही भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग के सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, विज्ञापन संख्या 13/2024, 02/2026 और 04/2026 के तहत शारीरिक मापतौल परीक्षा (PMT) में सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। ये भर्तियां तीन पदों डिप्टी रेंजर (विज्ञापन संख्या 13/2024), फॉरेस्टर (विज्ञापन संख्या 02/2026), फॉरेस्ट गार्ड (विज्ञापन संख्या 04/2026) के लिए हैं।

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कब से शुरू होगा शारीरिक मानक परीक्षण?

आयोग ने पीएमटी में योग्य अभ्यर्थियों की सूची Annexure-A और अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची Annexure-B में जारी की है। अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन नंबर आरोही क्रम (Ascending Order) में दिए गए हैं।

आयोग के नोटिस के मुताबिक, इन पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PST) 23 नवंबर 2026 से आयोजित की जाएगी। आयोग ने पीएसटी का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर सूची में अपना नाम और चयन की स्थिति देख सकते हैं। इसके लिए HSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

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एचएसएससी फॉरेस्ट गार्ड पीएसटी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

फॉरेस्ट गार्ड पीएसटी के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल adv042026.hryssc.com पर जाएं। होमपेज पर Forest Guard PST Admit Card का लिंक खोजें। मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें। विवरण सबमिट करें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें।

भर्ती के लिए आयु सीमा और आवेदन शुल्क क्या है?

इस भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों को आयु सीमा में छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क के संबंध में आयोग ने सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया था।

अभ्यर्थी कहां से चेक करें रिजल्ट और पीएसटी शेड्यूल?

अभ्यर्थी पीएमटी रिजल्ट, पीएसटी शेड्यूल और भर्ती से जुड़ी अन्य आधिकारिक सूचनाएं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट : hssc.gov.in

: hssc.gov.in एडमिट कार्ड पोर्टल: adv042026.hryssc.com

adv042026.hryssc.com पीएसटी शुरू होने की तारीख: 23 नवंबर 2026

अभ्यर्थियों को सलाह है कि पीएसटी में शामिल होने से पहले आयोग की वेबसाइट पर जारी नोटिस और अपने एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें।