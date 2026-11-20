किन पदों के लिए होगी परीक्षा?

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प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?

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प्रवेश पत्र में कौन सी जानकारी होगी?

आरआरबी पैरामेडिकल प्रवेश पत्र में उम्मीदवार का नाम, अनुक्रमांक, पंजीकरण संख्या, भर्ती का नाम, विज्ञापन संख्या और आवेदन किए गए पद की जानकारी होगी।

इसके अलावा उम्मीदवार की तस्वीर और हस्ताक्षर, परीक्षा की तारीख, पाली, परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता भी दिया रहेगा।

प्रवेश पत्र पर पहुंचने का समय, प्रवेश द्वार बंद होने का समय और परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश भी लिखे होंगे।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारियों का मिलान अपने दस्तावेजों से कर लें।

किसी तरह की गलती होने पर संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड से संपर्क करें।

परीक्षा के दिन कौन से दस्तावेज ले जाएं?

आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती 2026 के तहत नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, फार्मासिस्ट, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, लैब असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट सहित कई पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या सीईएन 05/2026 जारी किया गया था। कुल 590 पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 23 और 25 नवंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र, पाली और पहुंचने का समय प्रवेश पत्र पर ही मिलेगा। इसलिए इसे डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारियां ध्यान से जांच लें।प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in या अपने क्षेत्रीय बोर्ड की वेबसाइट खोलें। वहां आरआरबी पैरामेडिकल प्रवेश पत्र 2026 के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद उम्मीदवार प्रवेश वाले पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। यहां अपनी पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि या पासवर्ड दर्ज करें। यदि स्क्रीन पर कैप्चा दिखाई दे तो उसे भरकर प्रवेश करें। अब आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर आ जाएगा। इसमें दी गई परीक्षा की तारीख, पाली, पहुंचने का समय और केंद्र का पता जांचें। इसके बाद प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसका साफ प्रिंट निकाल लें।परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र की छपी हुई प्रति और जरूरी मूल पहचान पत्र लेकर जाना होगा। प्रवेश पत्र पर दिए गए आधार सत्यापन से जुड़े निर्देशों का भी पालन करना जरूरी है। मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ी, कैलकुलेटर और दूसरे प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र पर लिखे पहुंचने के समय से पहले केंद्र पर पहुंचना चाहिए। प्रवेश द्वार बंद होने के बाद देर से आने वालों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिल सकती है। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दस्तावेजों की जांच और चिकित्सकीय जांच शामिल है।