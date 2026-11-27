कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण यानी केईए ने कर्नाटक राज्य पात्रता परीक्षा (केएसईटी) 2026 का संशोधित अस्थायी परिणाम जारी कर दिया है। इसके साथ ही सभी 37 विषयों की नई विषयवार और श्रेणीवार कटऑफ अंक भी जारी किए गए हैं। यह परीक्षा कर्नाटक के डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर बनने की पात्रता हासिल करने के लिए आयोजित की जाती है। उम्मीदवार केईए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना संशोधित परिणाम देख सकते हैं। प्राधिकरण ने 26 नवंबर 2026 को संशोधन की जानकारी दी है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे पुरानी कटऑफ के बजाय नई कटऑफ के आधार पर अपनी स्थिति जांचें।

किन श्रेणियों के परिणाम में हुआ बदलाव?

केईए ने 20 नवंबर को केएसईटी 2026 का अस्थायी परिणाम जारी किया था। इसके बाद एससीसी (एमबी) श्रेणी के उम्मीदवारों ने आरक्षित सीटों के बंटवारे को लेकर आपत्ति जताई। प्राधिकरण ने शिकायतों की जांच की और पाया कि पहले जारी परिणाम में आरक्षित श्रेणी की सीटों के आवंटन में तकनीकी गलती हुई थी। इसके बाद केईए ने मेरिट के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को दोबारा सीटें आवंटित कीं। इस बदलाव का असर एससीसी (जी) और एससीसी (एमबी) श्रेणियों पर पड़ा है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के अस्थायी परिणाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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कितने उम्मीदवारों ने दी थी परीक्षा?

कर्नाटक राज्य पात्रता परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित की गई थी। यह परीक्षा कुल 37 विषयों के लिए हुई थी। केईए की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, परीक्षा के लिए कुल 1,29,214 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 1,17,638 उम्मीदवार दोनों प्रश्नपत्रों में शामिल हुए थे। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब संशोधित परिणाम और विषयवार कटऑफ के आधार पर अपनी पात्रता की स्थिति जांच सकते हैं। यह परीक्षा कर्नाटक के डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्रता तय करने में अहम भूमिका निभाती है।

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संशोधित परिणाम कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों की मदद से अपना संशोधित परिणाम देख सकते हैं।

सबसे पहले केईए की आधिकारिक वेबसाइट https://cetonline.karnataka.gov.in/kea/kset2026 पर जाएं। वेबसाइट पर केएसईटी 2026 संशोधित अस्थायी परिणाम की सूचना खोजें। अपने परीक्षा विषय से जुड़ी पीडीएफ खोलें। पीडीएफ में अपना आवेदन नंबर खोजें। अपने अंक, श्रेणी और परीक्षा में सफल होने की स्थिति जांचें। नई कटऑफ वाली पीडीएफ भी डाउनलोड कर लें।

परिणाम के बाद क्या होगी प्रक्रिया?

केईए ने स्पष्ट किया है कि अभी जारी किया गया परिणाम अस्थायी है। उम्मीदवारों की पात्रता और उनके सहायक दस्तावेजों की जांच केएसईटी 2026 की अधिसूचना में दी गई शर्तों के अनुसार की जाएगी। इस जांच के बाद ही पात्र उम्मीदवारों को पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। इसलिए केवल अस्थायी परिणाम में सफल होने के आधार पर प्रमाणपत्र जारी होना तय नहीं माना जाना चाहिए। उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया, दस्तावेजों की जांच और प्रमाणपत्र से जुड़ी नई जानकारी के लिए केईए की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए।

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