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भर्ती की जरूरी तारीखें क्या हैं?

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कौन कर सकता है आवेदन?

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आवेदन के लिए कहां मिलेगा लिंक?

गुजरात पुलिस भर्ती 2026 के तहत कुल 13,152 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये सभी क्लास-3 कैटेगरी के पद हैं। भर्ती में लोकरक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर और टेक्निकल कैडर को शामिल किया गया है। अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग रखी गई है। कुछ पदों के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जबकि कुछ पदों के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उससे जुड़ा आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें।गुजरात पुलिस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 26 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे से शुरू हो गई है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 16 दिसंबर 2026 रात 11:59 बजे तक का समय दिया गया है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। इसलिए उम्मीदवार आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना अपना फॉर्म भर लें। अंतिम समय में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने के कारण तकनीकी परेशानी आ सकती है। आवेदन करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखना बेहतर रहेगा।इस भर्ती में 12वीं पास और ग्रेजुएट उम्मीदवारों को आवेदन का मौका दिया गया है। हालांकि, योग्यता पद के हिसाब से तय की गई है। लोकरक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर और टेक्निकल कैडर के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित हैं। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित पद का नोटिफिकेशन देखना चाहिए। इसमें शैक्षणिक योग्यता के साथ अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी भी दी गई है। केवल वही उम्मीदवार आवेदन करें जो संबंधित पद के लिए तय की गई पात्रता पूरी करते हैं।1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाएं।2. होमपेज पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के विकल्प पर क्लिक करें।3. इसके बाद अप्लाई विकल्प चुनें।4. विभागों की सूची में GPRB यानी गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड को चुनें।5. अपनी पसंद के पद का विज्ञापन चुनकर अप्लाई पर क्लिक करें।6. मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और संपर्क संबंधी जानकारी भरें।7. अपनी हाल की फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें।8. आवेदन सेव करें और आवेदन नंबर नोट कर लें।9. आवेदन नंबर और जन्मतिथि की मदद से फॉर्म कन्फर्म करें।10. यदि आवेदन शुल्क लागू है तो उसका भुगतान करें।11. कन्फर्म आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लें।गुजरात पुलिस भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक सक्रिय हो चुका है। उम्मीदवार OJAS के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भर्ती से जुड़ी जानकारी और नोटिफिकेशन गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट gprb.gujarat.gov.in पर भी देखी जा सकती है। आवेदन करने से पहले संबंधित विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और सभी जानकारी सही-सही भरें।