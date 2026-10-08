यूपी पुलिस भर्ती 2025: आजमगढ़ में होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा अब मिर्जापुर में, बारिश के कारण बदला केंद्र

किन अभ्यर्थियों का केंद्र बदला गया?

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10 अक्टूबर की परीक्षा कहां होगी?

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संशोधित प्रवेश पत्र कब मिलेगा?

बोर्ड की सूचना के अनुसार, 9 अक्टूबर 2026 को 120वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आवंटित अभ्यर्थियों का केंद्र अब बदल दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा अब 39वीं वाहिनी पीएसी, मिर्जापुर में होगी। परीक्षा की तारीख 9 अक्टूबर 2026 ही रखी गई है। यानी तारीख में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन परीक्षा केंद्र आजमगढ़ से बदलकर मिर्जापुर कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे संशोधित प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उसमें दिए गए परीक्षा केंद्र और अन्य विवरण की जांच जरूर कर लें।10 अक्टूबर 2026 को 120वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी केंद्र बदल दिया गया है। इन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा अब 39वीं वाहिनी पीएसी, मिर्जापुर में आयोजित की जाएगी। इस मामले में भी परीक्षा की तारीख 10 अक्टूबर 2026 ही रहेगी। यानी 10 अक्टूबर वाले अभ्यर्थियों को केवल नए परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि संशोधित परीक्षा केंद्र और तारीख की जानकारी प्रवेश पत्र में दी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को पुराने प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के बजाय संशोधित प्रवेश पत्र का इस्तेमाल करना चाहिए।उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने बताया है कि प्रभावित अभ्यर्थियों के संशोधित प्रवेश पत्र जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को संशोधित प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा और उसमें दर्ज परीक्षा केंद्र, परीक्षा तारीख और परीक्षा समय के अनुसार निर्धारित स्थान पर पहुंचना होगा। प्रवेश पत्र परीक्षा में शामिल होने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसलिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी होने की सूचना पर नजर रखनी चाहिए और डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, परीक्षा केंद्र, तारीख और समय ध्यान से जांच लेना चाहिए।बोर्ड ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे आगे की जरूरी जानकारी और निर्देशों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। भर्ती और परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही जारी की जाएंगी। इसलिए अभ्यर्थियों को किसी भी अनधिकृत माध्यम से मिली जानकारी पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक सूचना को ही अंतिम मानना चाहिए। परीक्षा केंद्र में बदलाव के बाद सबसे जरूरी है कि अभ्यर्थी संशोधित प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और उसमें दिए गए केंद्र, तारीख और समय के अनुसार परीक्षा में उपस्थित हों।