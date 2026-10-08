यूपी पुलिस भर्ती 2025: आजमगढ़ में होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा अब मिर्जापुर में, बारिश के कारण बदला केंद्र
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Thu, 08 Oct 2026 08:03 AM IST
सार
उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2025 की शारीरिक दक्षता परीक्षा के दो केंद्र बदले गए हैं। बारिश और जलभराव के कारण आजमगढ़ की जगह मिर्जापुर में परीक्षा होगी। अभ्यर्थी संशोधित प्रवेश पत्र डाउनलोड कर नई तारीख, केंद्र और समय के अनुसार परीक्षा में शामिल हों।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के तहत होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर अहम सूचना जारी की है। बोर्ड ने बारिश और परीक्षा मैदान में जलभराव के कारण कुछ अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र और तारीख में बदलाव किया है। यह बदलाव 7 अक्टूबर 2026 को जारी सूचना के अनुसार किया गया है। बोर्ड ने कहा है कि पहले निर्धारित केंद्रों पर परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं होने के कारण संशोधित केंद्र तय किए गए हैं। प्रभावित अभ्यर्थियों को अब बदले हुए केंद्र पर ही शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी।
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बोर्ड ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे आगे की जरूरी जानकारी और निर्देशों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। भर्ती और परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही जारी की जाएंगी। इसलिए अभ्यर्थियों को किसी भी अनधिकृत माध्यम से मिली जानकारी पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक सूचना को ही अंतिम मानना चाहिए। परीक्षा केंद्र में बदलाव के बाद सबसे जरूरी है कि अभ्यर्थी संशोधित प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और उसमें दिए गए केंद्र, तारीख और समय के अनुसार परीक्षा में उपस्थित हों।
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किन अभ्यर्थियों का केंद्र बदला गया?बोर्ड की सूचना के अनुसार, 9 अक्टूबर 2026 को 120वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आवंटित अभ्यर्थियों का केंद्र अब बदल दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा अब 39वीं वाहिनी पीएसी, मिर्जापुर में होगी। परीक्षा की तारीख 9 अक्टूबर 2026 ही रखी गई है। यानी तारीख में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन परीक्षा केंद्र आजमगढ़ से बदलकर मिर्जापुर कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे संशोधित प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उसमें दिए गए परीक्षा केंद्र और अन्य विवरण की जांच जरूर कर लें।
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10 अक्टूबर की परीक्षा कहां होगी?10 अक्टूबर 2026 को 120वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी केंद्र बदल दिया गया है। इन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा अब 39वीं वाहिनी पीएसी, मिर्जापुर में आयोजित की जाएगी। इस मामले में भी परीक्षा की तारीख 10 अक्टूबर 2026 ही रहेगी। यानी 10 अक्टूबर वाले अभ्यर्थियों को केवल नए परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि संशोधित परीक्षा केंद्र और तारीख की जानकारी प्रवेश पत्र में दी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को पुराने प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के बजाय संशोधित प्रवेश पत्र का इस्तेमाल करना चाहिए।
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संशोधित प्रवेश पत्र कब मिलेगा?उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने बताया है कि प्रभावित अभ्यर्थियों के संशोधित प्रवेश पत्र जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को संशोधित प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा और उसमें दर्ज परीक्षा केंद्र, परीक्षा तारीख और परीक्षा समय के अनुसार निर्धारित स्थान पर पहुंचना होगा। प्रवेश पत्र परीक्षा में शामिल होने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसलिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी होने की सूचना पर नजर रखनी चाहिए और डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, परीक्षा केंद्र, तारीख और समय ध्यान से जांच लेना चाहिए।
बोर्ड ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे आगे की जरूरी जानकारी और निर्देशों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। भर्ती और परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही जारी की जाएंगी। इसलिए अभ्यर्थियों को किसी भी अनधिकृत माध्यम से मिली जानकारी पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक सूचना को ही अंतिम मानना चाहिए। परीक्षा केंद्र में बदलाव के बाद सबसे जरूरी है कि अभ्यर्थी संशोधित प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और उसमें दिए गए केंद्र, तारीख और समय के अनुसार परीक्षा में उपस्थित हों।