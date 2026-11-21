भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने परिवीक्षाधीन अधिकारी भर्ती 2026 के तीसरे चरण, यानी साक्षात्कार के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी अब समूह अभ्यास और व्यक्तिगत साक्षात्कार में शामिल हो सकेंगे। अभ्यर्थी इन्हें बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण संख्या या अनुक्रमांक और पासवर्ड अथवा जन्मतिथि की जरूरत होगी।

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एसबीआई पीओ भर्ती से जुड़ी जरूरी तारीखें और विवरण

भर्ती प्रक्रिया का तीसरा चरण 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगा। अभ्यर्थियों के पास प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए 7 दिसंबर 2026 तक का समय है। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों की साक्षात्कार तिथि, रिपोर्टिंग का समय और परीक्षा केंद्र का पता दिया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें।

एसबीआई ने विज्ञापन संख्या CRPD/PO/2026-27/09 के तहत प्रोबेशनरी अधिकारी के कुल 1,500 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें नियमित और पिछली भर्तियों से जुड़े रिक्त पद शामिल हैं। भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें और विवरण इस प्रकार हैं:

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विवरण तारीख या जानकारी भर्ती संस्था भारतीय स्टेट बैंक पद का नाम परिवीक्षाधीन अधिकारी विज्ञापन संख्या CRPD/PO/2026-27/09 कुल रिक्तियां 1,500 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 28 अगस्त 2026 मुख्य परीक्षा 12 सितंबर 2026 मुख्य परीक्षा का परिणाम 15 अक्तूबर 2026 साक्षात्कार प्रवेश पत्र जारी 20 नवंबर 2026 तीसरे चरण की शुरुआत 1 दिसंबर 2026 प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की अंतिम तारीख 7 दिसंबर 2026

एसबीआई पीओ साक्षात्कार प्रवेश पत्र 2026 कैसे डाउनलोड करें?

मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

सबसे पहले एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट एसबीआई करियर पोर्टल पर जाएं। वेबसाइट पर भर्ती से जुड़े वर्तमान अवसर वाले हिस्से को खोलें। विज्ञापन संख्या CRPD/PO/2026-27/09 के अंतर्गत परिवीक्षाधीन अधिकारी भर्ती का विकल्प खोजें। समूह अभ्यास और व्यक्तिगत साक्षात्कार के प्रवेश पत्र वाले लिंक पर क्लिक करें। अब अपना पंजीकरण नंबर या अनुक्रमांक दर्ज करें। निर्धारित प्रारूप में पासवर्ड या जन्मतिथि भरें। दिए गए सुरक्षा सत्यापन को पूरा करके प्रवेश करें। अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और उसमें दी गई साक्षात्कार तिथि, रिपोर्टिंग का समय और केंद्र का पता जांच लें। प्रवेश पत्र का प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा 7 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। इसलिए अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना इसे डाउनलोड कर लेना बेहतर होगा।

एसबीआई पीओ भर्ती के तीसरे चरण में क्या होगा?

एसबीआई पीओ भर्ती के तीसरे चरण में मनोमितीय परीक्षण, समूह अभ्यास और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल हैं। इस चरण में समूह अभ्यास के लिए 20 अंक और व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। दोनों को मिलाकर कुल 50 अंक होंगे। अभ्यर्थियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तीसरे चरण में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र पर दी गई तारीख, समय और केंद्र के अनुसार ही पहुंचना होगा।

एसबीआई पीओ की अंतिम चयन सूची कैसे तैयार होगी?

एसबीआई पीओ भर्ती की अंतिम चयन सूची मुख्य परीक्षा और तीसरे चरण में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

मुख्य परीक्षा कुल 250 अंकों की होती है। अंतिम चयन के लिए इन अंकों को 75 अंकों में बदला जाएगा।

वहीं, समूह अभ्यास और व्यक्तिगत साक्षात्कार के कुल 50 अंकों को अंतिम चयन के लिए 25 अंकों में बदला जाएगा।

इस तरह अंतिम चयन में मुख्य परीक्षा के 75 अंक और तीसरे चरण के 25 अंक शामिल होंगे। दोनों को मिलाकर कुल 100 अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

साक्षात्कार के दिन कौन-कौन से दस्तावेज ले जाना जरूरी है?

अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे। इनमें प्रवेश पत्र और पहचान से जुड़े दस्तावेज प्रमुख हैं। अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज साथ ले जाने चाहिए:

साक्षात्कार प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति

वैध फोटो पहचान पत्र

भर्ती अधिसूचना में बताए गए अन्य जरूरी दस्तावेज

इसके अलावा, अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र पर दर्ज रिपोर्टिंग का समय और साक्षात्कार केंद्र का पता पहले ही जांच लेना चाहिए।