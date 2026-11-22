नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) में काम का व्यावहारिक अनुभव हासिल करने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी एनसीएल ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) के दूसरे चरण के तीसरे दौर के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कब तक कर सकते हैं आवेदन? जानें जरूरी तारीखें

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 52 इंटर्न पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 21 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों के पास आवेदन करने के लिए 6 दिसंबर 2026 तक का समय है।इस इंटर्नशिप में चयनित युवाओं को 9 महीने तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें हर महीने 9,000 रुपये का मानदेय (स्टाइपेंड) भी मिलेगा। हालांकि, आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और चयन प्रक्रिया से जुड़ी शर्तों को समझ लेना चाहिए।

एनसीएल इंटर्नशिप 2026 के लिए अधिसूचना 19 नवंबर 2026 को जारी की गई थी। इसके बाद 21 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।



विवरण महत्वपूर्ण तिथि अधिसूचना जारी होने की तिथि 19 नवंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 21 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2026 योग्यता और आयु की गणना की निर्णायक तिथि 1 दिसंबर 2026 प्रशिक्षण की अवधि 9 महीने

उम्मीदवारों के लिए सभी महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं:

ध्यान दें: उम्मीदवारों की आयु और शैक्षणिक योग्यता की गणना 1 दिसंबर 2026 को आधार मानकर की जाएगी। इसलिए आवेदन से पहले अपनी पात्रता जरूर जांच लें।

कौन कर सकता है आवेदन? क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता?

एनसीएल इंटर्नशिप 2026 के लिए अलग-अलग पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। पदों के अनुसार जरूरी शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है:

क्लर्क: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान, कॉलेज या विश्वविद्यालय से बीकॉम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

लैब इंटर्नशिप: उम्मीदवार के पास बीएससी केमिस्ट्री की डिग्री होनी चाहिए।

ऑफिस असिस्टेंट: आवेदन करने वाले उम्मीदवार का बीए पास होना जरूरी है।

इस तरह संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री रखने वाले युवा अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? जानें पूरा तरीका

एनसीएल इंटर्नशिप 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के केंद्रीकृत पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा। आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

सबसे पहले प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के आधिकारिक पोर्टल pminternship.mca.gov.in पर जाएं। पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर एनसीएल इंटर्नशिप 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपना पंजीकरण पूरा करें। आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारियां सावधानीपूर्वक दर्ज करें। सभी जानकारियां जांचने के बाद आवेदन फॉर्म जमा कर दें। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए भरे हुए आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

आवेदन करते समय सभी जानकारियां सही भरें। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने से आगे परेशानी हो सकती है।

चयन कैसे होगा? मेरिट में किसे मिलेगी प्राथमिकता?

एनसीएल इंटर्नशिप 2026 के लिए उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची और दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से इन बातों का ध्यान रखा जाएगा:

उम्मीदवारों की संबंधित योग्यता परीक्षा यानी डिग्री या डिप्लोमा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी।

मेरिट सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

यदि दो या अधिक उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं, तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।

चयनित उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

इसलिए उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे आवेदन में शैक्षणिक योग्यता और अंकों से जुड़ी सही जानकारी दें।

हर महीने कितना मिलेगा मानदेय?

एनसीएल इंटर्नशिप 2026 में चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के दौरान आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।

मासिक मानदेय: 9,000 रुपये

प्रशिक्षण अवधि: 9 महीने

भुगतान का माध्यम: सीधे उम्मीदवार के बैंक खाते में

इस तरह इंटर्नशिप के दौरान उम्मीदवारों को हर महीने 9,000 रुपये मिलेंगे। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।

इंटर्नशिप के दौरान किन शर्तों का रखना होगा ध्यान?

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह समझना जरूरी है कि यह नियमित नौकरी नहीं, बल्कि कौशल विकास से जुड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। इंटर्नशिप से जुड़ी प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं: