सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बीआरआईसी-नेशनल एग्री-फूड एंड बायोमैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट (BRIC-NABI) ने प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत सिस्टम एनालिस्ट और मैनेजमेंट असिस्टेंट के एक-एक पद पर नियुक्ति की जाएगी। यानी कुल दो रिक्त पद भरे जाएंगे। यह संस्थान भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय मोहाली, पंजाब में है। दोनों पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

विवरण जानकारी संस्थान BRIC-NABI पद सिस्टम एनालिस्ट और मैनेजमेंट असिस्टेंट कुल रिक्तियां 2 आवेदन का तरीका ऑनलाइन नौकरी का स्थान मोहाली, पंजाब आवेदन की अंतिम तारीख 21 दिसंबर 2026 आवेदन का अंतिम समय शाम 5 बजे तक

सिस्टम एनालिस्ट और मैनेजमेंट असिस्टेंट के लिए क्या योग्यता चाहिए?

दोनों पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता के साथ काम का अनुभव भी मांगा गया है। हालांकि, दोनों की योग्यता और अधिकतम उम्र अलग-अलग रखी गई है।

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एमई, एमटेक या पीएचडी की डिग्री वाले उम्मीदवारों के पास कम से कम 4 साल का संबंधित अनुभव होना चाहिए।

बीई या बीटेक की डिग्री वाले उम्मीदवारों के लिए 6 साल का संबंधित अनुभव जरूरी है।

अधिकतम उम्र सीमा 35 साल है।

इस पद के लिए कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स से संबंधित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

2. मैनेजमेंट असिस्टेंट

इस पद के लिए किसी भी विषय में स्नातक या एमबीए की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ निर्धारित कार्य अनुभव भी जरूरी है।

स्नातक उम्मीदवारों के पास सरकारी संस्थान में तय वेतन स्तर पर 2 या 3 साल का अनुभव होना चाहिए।

एमबीए डिग्री वाले उम्मीदवारों के पास प्रतिष्ठित कंपनियों में कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए।

अधिकतम उम्र सीमा 30 साल है।

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित पद की पूरी योग्यता और अनुभव से जुड़ी शर्तें आधिकारिक अधिसूचना में जरूर देखनी चाहिए।

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चयन होने पर कितनी मिलेगी सैलरी?

बीआरआईसी-एनएबीआई में चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाएगा। दोनों पदों के लिए अलग-अलग वेतन स्तर तय किया गया है।

पद का नाम वेतन स्तर वेतनमान सिस्टम एनालिस्ट स्तर-10 56,100 से 1,77,500 रुपये मैनेजमेंट असिस्टेंट स्तर-6 35,400 से 1,12,400 रुपये

वेतन के अलावा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा सुविधा, परिवहन भत्ता और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। महिला उम्मीदवारों को दोनों पदों पर आवेदन शुल्क में छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से करना होगा। भुगतान पूरा होने के बाद उसकी रसीद आवेदन पत्र के साथ अपलोड करनी होगी।

पद सामान्य शुल्क महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क सिस्टम एनालिस्ट 590 रुपये 354 रुपये मैनेजमेंट असिस्टेंट 236 रुपये 118 रुपये

आवेदन शुल्क में जीएसटी शामिल है। एक बार शुल्क जमा करने के बाद इसे वापस नहीं किया जाएगा।

BRIC-NABI भर्ती में चयन कैसे होगा?

दोनों पदों के लिए चयन प्रक्रिया अलग-अलग रखी गई है।

सिस्टम एनालिस्ट: लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जा सकता है।

लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जा सकता है। मैनेजमेंट असिस्टेंट: लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के जरिए चयन होगा।

उम्मीदवारों की छंटनी उनकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और मेरिट के आधार पर की जाएगी।

BRIC-NABI भर्ती 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा। इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए तरीके से फॉर्म भर सकते हैं।

सबसे पहले बीआरआईसी-एनएबीआई की आधिकारिक वेबसाइट nabi.res.in पर जाएं। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर नौकरी से जुड़े विकल्प पर क्लिक करें। प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित लिंक खोलें। आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करके अपनी योग्यता जांच लें। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आवेदन पत्र में अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अनुभव से जुड़ी जानकारी भरें। मांगे गए दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। एसबीआई कलेक्ट के जरिए आवेदन शुल्क जमा करें। भुगतान की रसीद आवेदन पत्र में अपलोड करें। फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियां जांचने के बाद उसे जमा कर दें। भविष्य के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकालकर रख लें।

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

बीआरआईसी-एनएबीआई भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 21 दिसंबर 2026 है। उम्मीदवारों को शाम 5 बजे तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस भर्ती में सिर्फ दो पद हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता, अनुभव, उम्र और शुल्क से जुड़ी सभी शर्तें अच्छी तरह जांच लें। आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते फॉर्म भरना बेहतर रहेगा।