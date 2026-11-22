सुप्रीम कोर्ट (एससीआई) ने कनिष्ठ न्यायालय सहायक (जेसीए) भर्ती परीक्षा की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी करने की तैयारी कर ली है। उत्तर कुंजी सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या F.6/2026-SC (RC) के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी उत्तर कुंजी और अपनी उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन देख सकेंगे।



उत्तर कुंजी के साथ अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका और आपत्ति दर्ज करने का लिंक भी जारी किया जाएगा। आपत्ति दर्ज करने की संभावित तारीखें 22 और 23 नवंबर 2026 हैं। अभ्यर्थी 23 नवंबर की रात 11:55 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे।

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सुप्रीम कोर्ट जेसीए भर्ती 2026 में कितने पद हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने कनिष्ठ न्यायालय सहायक के कुल 250 पदों पर भर्ती निकाली है। ये समूह-बी के अराजपत्रित पद हैं। भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी नीचे दी गई है।

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विवरण जानकारी भर्ती संस्था भारत का सर्वोच्च न्यायालय पद का नाम कनिष्ठ न्यायालय सहायक कुल पद 250 विज्ञापन संख्या F.6/2026-SC (RC) परीक्षा का नाम कनिष्ठ न्यायालय सहायक भर्ती परीक्षा उत्तर कुंजी जारी होने की प्रतीक्षा उत्तर कुंजी देखने का माध्यम ऑनलाइन जरूरी जानकारी पंजीकरण संख्या या उपयोगकर्ता पहचान संख्या और पासवर्ड अथवा जन्मतिथि आधिकारिक वेबसाइट sci.gov.in

इस पद पर शुरुआती मूल वेतन 35,400 रुपये है। इसके अलावा नियमानुसार भत्ते भी मिलेंगे।

उत्तर कुंजी और उत्तर पुस्तिका कहां से डाउनलोड करें?

उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अभ्यर्थी इसे सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए इन आसान चरणों का पालन करें:

सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। भर्ती से जुड़े विकल्प में कनिष्ठ न्यायालय सहायक भर्ती का लिंक खोजें। उत्तर कुंजी या उत्तर पुस्तिका वाले लिंक पर क्लिक करें। अपनी पंजीकरण संख्या या उपयोगकर्ता पहचान संख्या दर्ज करें। पासवर्ड या जन्मतिथि की मदद से प्रवेश करें। उत्तर कुंजी और अपनी उत्तर पुस्तिका खोलें। दोनों में दिए गए जवाबों का मिलान करें और उत्तर कुंजी डाउनलोड कर लें।

उत्तर पुस्तिका में अभ्यर्थी अपने दिए गए जवाब देख सकेंगे। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि परीक्षा में उनके कितने उत्तर सही हो सकते हैं।

उत्तर कुंजी में गलत जवाब मिले तो क्या करें?

अगर किसी अभ्यर्थी को लगता है कि उत्तर कुंजी में किसी सवाल का जवाब गलत दिया गया है, तो वह उस पर आपत्ति दर्ज कर सकता है। 30 सितंबर 2026 को जारी सूचना के अनुसार, आपत्ति दर्ज करने की सुविधा ऑनलाइन मिलेगी। अभ्यर्थियों को इसके लिए निर्धारित शुल्क भी देना होगा। आपत्ति दर्ज करने से जुड़ी जरूरी बातें:

आपत्ति दर्ज करने का लिंक 22 नवंबर से 23 नवंबर 2026 तक खुलने की संभावना है।

23 नवंबर की रात 11:55 बजे तक आपत्ति दर्ज की जा सकेगी।

हर आपत्ति के लिए 100 रुपये शुल्क देना होगा।

अगर आपत्ति सही पाई जाती है, तो अभ्यर्थी को उसका शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

सभी आपत्तियों की जांच विशेषज्ञ करेंगे।

जांच के बाद विशेषज्ञों का फैसला अंतिम होगा।

इसलिए आपत्ति दर्ज करने से पहले संबंधित सवाल और उत्तर को अच्छी तरह जांच लें। बिना सही कारण के आपत्ति दर्ज करने से बचें।

आपत्ति दर्ज करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें?

उत्तर कुंजी में गलती मिलने पर अभ्यर्थियों को समय रहते आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। इसके लिए उत्तर कुंजी और अपनी उत्तर पुस्तिका का मिलान करना जरूरी है। ध्यान रखें कि आपत्ति दर्ज करने के लिए 100 रुपये प्रति सवाल शुल्क देना होगा। अगर आपत्ति सही पाई जाती है, तो यह रकम वापस कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर कुंजी पर मिली सभी आपत्तियों की जांच के बाद विशेषज्ञों का फैसला अंतिम होगा।