रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बीईएमएल लिमिटेड ने समूह 'सी' के तकनीकी पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। कंपनी ने देशभर की अपनी विनिर्माण इकाइयों और विपणन विभागों के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 44 पद भरे जाएंगे। इनमें आईटीआई फिटर और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के पद शामिल हैं।

इस भर्ती की खास बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों को पहले प्रशिक्षण और फिर दो साल की संविदा अवधि से गुजरना होगा। इसके बाद उन्हें नियमित सेवा में शामिल किए जाने पर विचार किया जाएगा। हालांकि, नियमित नियुक्ति कंपनी की जरूरतों और उस समय की परिचालन परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

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कितने पदों पर होगी भर्ती? किस ट्रेड में कितनी रिक्तियां हैं?

बीईएमएल ने कुल 44 रिक्तियों को दो तकनीकी ट्रेड में बांटा है। इनमें फिटर के 17 और इलेक्ट्रीशियन के 27 पद शामिल हैं। पदों का वर्गवार विवरण इस प्रकार है:

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पद का नाम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सामान्य कुल आईटीआई प्रशिक्षु (फिटर) 2 1 4 1 9 17 आईटीआई प्रशिक्षु (इलेक्ट्रीशियन) 5 2 7 1 12 27 कुल पद 7 3 11 2 21 44

कौन कर सकता है आवेदन? क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता?

बीईएमएल के दोनों तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र (एनएसी) होना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:

1. आईटीआई प्रमाण पत्र

उम्मीदवार के पास फिटर या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रथम श्रेणी का आईटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए।

आईटीआई में कम से कम 60 प्रतिशत कुल अंक होना अनिवार्य है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को अंकों में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इनके लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं।

यदि किसी उम्मीदवार का परिणाम सीजीपीए या क्रेडिट प्रणाली में है, तो उसे प्रतिशत में बदलने का आधिकारिक सूत्र भी देना होगा।

2. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र

उम्मीदवारों ने संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण पूरा किया हो। इसके बाद उनके पास प्रशिक्षण महानिदेशालय की ओर से जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

कितनी होनी चाहिए उम्र? आरक्षित वर्गों को कितनी मिलेगी छूट?

बीईएमएल भर्ती में उम्मीदवारों की अधिकतम आयु की गणना 6 दिसंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। वर्ग के अनुसार अधिकतम आयु सीमा इस प्रकार है:

वर्ग अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग 29 वर्ष अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) 32 वर्ष अनुसूचित जाति 34 वर्ष अनुसूचित जनजाति 34 वर्ष दिव्यांग उम्मीदवार निर्धारित अधिकतम आयु में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट

दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु में छूट का लाभ लेने के लिए कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता होनी चाहिए।

कितना मिलेगा मानदेय और नियमित होने पर कितना होगा वेतन?

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को तीन साल की प्रशिक्षण और संविदा प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस दौरान उन्हें अलग-अलग चरणों में मासिक मानदेय दिया जाएगा। वेतन का पूरा विवरण इस प्रकार है:

चरण अवधि मासिक मानदेय या वेतन पहला चरण: प्रशिक्षण 1 वर्ष 15,500 रुपये दूसरा चरण: संविदा का पहला वर्ष 1 वर्ष 20,000 रुपये तीसरा चरण: संविदा का दूसरा वर्ष 1 वर्ष 23,500 रुपये चौथा चरण: नियमित नियुक्ति तीन साल पूरे होने के बाद 16,900 से 60,650 रुपये

पहले साल उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद दो साल तक संविदा पर काम करना होगा। तीन साल की अवधि पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को वेतन समूह 'बी' में नियमित सेवा में शामिल किए जाने पर विचार किया जाएगा।

चयन कैसे होगा? लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा में कितने अंक जरूरी?

बीईएमएल भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा। इसमें कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा, ट्रेड कौशल परीक्षा, चिकित्सा जांच और दस्तावेज सत्यापन शामिल हैं।

पहला चरण: कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा

कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा दूसरा चरण: ट्रेड कौशल परीक्षा

ट्रेड कौशल परीक्षा चिकित्सा जांच: उम्मीदवारों को बीईएमएल के निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार फिट होना जरूरी है।

उम्मीदवारों को बीईएमएल के निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार फिट होना जरूरी है। दस्तावेज सत्यापन: उम्मीदवारों के आयु, शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव और आरक्षण से जुड़े मूल दस्तावेजों की जांच होगी। यदि किसी उम्मीदवार की ओर से दी गई जानकारी गलत पाई जाती है या दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलती है, तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द की जा सकती है।

आवेदन शुल्क कितना है? किन उम्मीदवारों को नहीं देनी होगी फीस?

उम्मीदवारों का वर्ग आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग 200 रुपये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 200 रुपये अन्य पिछड़ा वर्ग 200 रुपये अनुसूचित जाति कोई शुल्क नहीं अनुसूचित जनजाति कोई शुल्क नहीं दिव्यांग उम्मीदवार कोई शुल्क नहीं



सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रुपये का गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है।

आवेदन कैसे करें? जानें पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया

बीईएमएल भर्ती के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करियर पृष्ठ के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

सबसे पहले बीईएमएल की आधिकारिक वेबसाइट bemlindia.in पर जाएं। वेबसाइट के करियर पृष्ठ पर जाएं। समूह 'सी' भर्ती (विज्ञापन संख्या KP/S/20/2026) के लिए दिए गए ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र और कार्य अनुभव से जुड़ी जानकारी भरें। आवेदन जमा करने के बाद मिलने वाली पंजीकरण संख्या को सुरक्षित लिख लें। सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार 200 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करें। शुल्क जमा करने के बाद भुगतान की रसीद डाउनलोड करें। निर्धारित प्रारूप और आकार के अनुसार जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। सभी जानकारियों की जांच करने के बाद आवेदन जमा कर दें।

आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2026 शाम 6 बजे तक है। इसके बाद आवेदन पोर्टल बंद हो जाएगा। केंद्र या राज्य सरकार के विभागों, स्वायत्त संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले उम्मीदवारों के लिए आवेदन से जुड़ी अलग शर्तें निर्धारित की गई हैं। ऐसे उम्मीदवारों को अपना भरा हुआ ऑनलाइन आवेदन संबंधित विभाग के उचित माध्यम से भेजना होगा। यह आवेदन भर्ती की अंतिम तिथि के 10 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजना होगा:



सहायक महाप्रबंधक, भर्ती प्रकोष्ठ

बीईएमएल सौधा, बीईएमएल लिमिटेड

23/1, चौथा मुख्य मार्ग, एस.आर. नगर,

बंगलूरू - 560027

इसके अलावा, उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के दौरान पद के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार उचित माध्यम से आवेदन भेजे बिना या अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना चयन प्रक्रिया में शामिल होता है, तो उसे नियुक्ति के समय औपचारिक कार्यमुक्ति पत्र देना होगा। ऐसी स्थिति में उसे पिछली सेवा का लाभ और वेतन संरक्षण नहीं मिलेगा।