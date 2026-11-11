यूकेपीएससी परीक्षा 2026: परीक्षा से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, रिवीजन और मॉक टेस्ट से मजबूत करें तैयारी
भारत भूषण अरजरिया, कॅरिअर एक्सपर्ट Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 11 Nov 2026 01:33 PM IST
सार
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 29 नवंबर 2026 को होगी। परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों के पास तैयारी को बेहतर बनाने का आखिरी मौका है। ऐसे में नए विषय पढ़ने के बजाय पुराने पाठ्यक्रम का दोहराव, मॉक टेस्ट का अभ्यास और समय का सही इस्तेमाल जरूरी है। जानें परीक्षा से पहले किन बातों का ध्यान रखकर अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं।
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विस्तार
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) की संयुक्त राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2026 (प्रारंभिक परीक्षा) 29 नवंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए यह समय नए विषयों को विस्तार से पढ़ने के बजाय अब तक की गई तैयारी को मजबूत बनाने का है। अंतिम दिनों में सही रणनीति, नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास सफलता की संभावनाओं को बेहतर बना सकते हैं। अभ्यर्थी अपनी तैयारी का आकलन करते हुए कमजोर विषयों पर काम करें और अनावश्यक तनाव से बचें।
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रिवीजन को दें प्राथमिकतापरीक्षा से पहले बचे समय का इस्तेमाल पूरे पाठ्यक्रम को दोबारा पढ़ने के बजाय महत्वपूर्ण तथ्यों और विषयों के रिवीजन में करें। इतिहास, भूगोल, भारतीय राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण जैसे विषयों के प्रमुख बिंदुओं को दोहराएं। उत्तराखंड के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, लोक परंपराओं और समसामयिक घटनाओं पर भी विशेष ध्यान दें। जिन विषयों के नोट्स पहले से तैयार हैं, उन्हें पढ़ना अधिक उपयोगी रहेगा। इस दौरान नए स्रोतों और नई किताबों से पढ़ाई शुरू करने से बचें।
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मॉक टेस्ट से परखें तैयारीअभ्यर्थी नियमित रूप से पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों और मॉक टेस्ट का अभ्यास करें। इससे प्रश्नों के स्तर, परीक्षा के स्वरूप को समझने और समय प्रबंधन में मदद मिलेगी। मॉक टेस्ट देने के बाद केवल अंक देखने के बजाय गलत उत्तरों का विश्लेषण करें। यह जानने का प्रयास करें कि गलती जानकारी की कमी, प्रश्न को ठीक से न पढ़ने या जल्दबाजी के कारण हुई है। जिन विषयों में बार-बार गलतियां हो रही हैं, उनका दोबारा अभ्यास करें। इससे परीक्षा के दौरान ऐसी गलतियों को दोहराने से बचा जा सकेगा।
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