फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   UPSSSC JE Mechanical Recruitment 2026: Apply Online for 1,156 Vacancies from Today

यूपीएसएसएससी: जूनियर इंजीनियर समेत 1,156 पदों पर भर्ती, आज से आवेदन शुरू, कौन कर सकता है आवेदन?

Tue, 03 Nov 2026 02:24 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 03 Nov 2026 02:24 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती का मौका है। यूपीएसएसएससी ने 1,156 पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज, 3 नवंबर से शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवार 25 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं।

विज्ञापन
UPSSSC JE Mechanical Recruitment 2026: Apply Online for 1,156 Vacancies from Today
UPSSSC JE Mechanical Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) समेत 1,156 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। आवेदन प्रक्रिया आज यानी 3 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 25 नवंबर 2026 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन


इस भर्ती के तहत उत्तर प्रदेश के अलग-अलग सरकारी विभागों में जूनियर इंजीनियर, मैकेनिक, सहायक स्टोरकीपर और अन्य तकनीकी पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

भर्ती की जरूरी जानकारी

विवरण जानकारी
भर्ती आयोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
परीक्षा का नाम संयुक्त जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) मुख्य परीक्षा
विज्ञापन संख्या 24-Exam/2026
कुल पद 1,156
आवेदन शुरू 3 नवंबर 2026
आवेदन की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2026
फॉर्म में सुधार की आखिरी तारीख 2 दिसंबर 2026
जरूरी परीक्षा पीईटी-2025
आवेदन शुल्क ₹25
नौकरी का स्थान उत्तर प्रदेश
आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in
 

किस विभाग में कितने पद भरे जाएंगे?

आयोग ने कुल 1,156 पदों के लिए भर्ती निकाली है। ये पद आठ अलग-अलग श्रेणियों में बांटे गए हैं।

 
विभाग पद का नाम पदों की संख्या
भूजल विभाग तकनीकी सहायक (मैकेनिकल), विशेष चयन 3
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं प्रशिक्षक मशीन 1
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम सहायक स्टोरकीपर 128
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मैकेनिक 270
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल), सामान्य 304
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल), विशेष चयन 154
पंचायती राज निदेशालय सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (तकनीकी) 32
लोक निर्माण विभाग जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) 264
कुल 1,156
 

आवेदन के लिए पीईटी-2025 जरूरी

इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET-2025) में शामिल हुए हों और उनके पास वैध स्कोरकार्ड हो। पीईटी-2025 के आधार पर ही मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की छंटनी की जाएगी।

विज्ञापन

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है।

  • मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।
  • सहायक स्टोरकीपर, मैकेनिक और प्रशिक्षक मशीन जैसे पदों के लिए अलग योग्यता रखी गई है।

इसलिए उम्मीदवार जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसकी पूरी योग्यता नोटिफिकेशन में जरूर चेक कर लें।

उम्र सीमा कितनी है?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सामान्य आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

चयन कैसे होगा?

भर्ती में चयन के लिए मुख्य रूप से ये चरण होंगे:

  1. पीईटी-2025 के आधार पर छंटनी: उम्मीदवारों को पीईटी से जुड़ी जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी।
  2. मुख्य लिखित परीक्षा: पात्र उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा देनी होगी।
  3. दस्तावेजों की जांच: उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रमाणपत्र, उम्र और आरक्षण से जुड़े दस्तावेज जांचे जाएंगे।
  4. अंतिम चयन: परीक्षा के परिणाम और भर्ती नियमों के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी।

मुख्य परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।

आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार आज से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ये कदम अपनाएं:

  1. सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. भर्ती या विज्ञापन वाले सेक्शन को खोलें।
  3. विज्ञापन संख्या 24-Exam/2026 पर क्लिक करें।
  4. पीईटी-2025 से जुड़ी जानकारी देकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
  5. व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।
  6. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  7. आवेदन शुल्क जमा करें।
  8. फॉर्म में भरी जानकारी जांचकर अंतिम रूप से जमा कर दें।
  9. आवेदन पूरा होने के बाद उसकी रसीद डाउनलोड कर लें।
विज्ञापन
विज्ञापन

 रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed