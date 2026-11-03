यूपीएसएसएससी: जूनियर इंजीनियर समेत 1,156 पदों पर भर्ती, आज से आवेदन शुरू, कौन कर सकता है आवेदन?

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) समेत 1,156 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। आवेदन प्रक्रिया आज यानी 3 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 25 नवंबर 2026 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

भर्ती की जरूरी जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती आयोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा का नाम संयुक्त जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) मुख्य परीक्षा विज्ञापन संख्या 24-Exam/2026 कुल पद 1,156 आवेदन शुरू 3 नवंबर 2026 आवेदन की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2026 फॉर्म में सुधार की आखिरी तारीख 2 दिसंबर 2026 जरूरी परीक्षा पीईटी-2025 आवेदन शुल्क ₹25 नौकरी का स्थान उत्तर प्रदेश आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in

किस विभाग में कितने पद भरे जाएंगे?

इस भर्ती के तहत उत्तर प्रदेश के अलग-अलग सरकारी विभागों में जूनियर इंजीनियर, मैकेनिक, सहायक स्टोरकीपर और अन्य तकनीकी पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

आयोग ने कुल 1,156 पदों के लिए भर्ती निकाली है। ये पद आठ अलग-अलग श्रेणियों में बांटे गए हैं।

विभाग पद का नाम पदों की संख्या भूजल विभाग तकनीकी सहायक (मैकेनिकल), विशेष चयन 3 कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं प्रशिक्षक मशीन 1 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम सहायक स्टोरकीपर 128 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मैकेनिक 270 सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल), सामान्य 304 सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल), विशेष चयन 154 पंचायती राज निदेशालय सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (तकनीकी) 32 लोक निर्माण विभाग जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) 264 कुल 1,156

आवेदन के लिए पीईटी-2025 जरूरी

इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET-2025) में शामिल हुए हों और उनके पास वैध स्कोरकार्ड हो। पीईटी-2025 के आधार पर ही मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की छंटनी की जाएगी।

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शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

सहायक स्टोरकीपर, मैकेनिक और प्रशिक्षक मशीन जैसे पदों के लिए अलग योग्यता रखी गई है।

इसलिए उम्मीदवार जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसकी पूरी योग्यता नोटिफिकेशन में जरूर चेक कर लें।

उम्र सीमा कितनी है?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सामान्य आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी।

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चयन कैसे होगा?

भर्ती में चयन के लिए मुख्य रूप से ये चरण होंगे:

पीईटी-2025 के आधार पर छंटनी: उम्मीदवारों को पीईटी से जुड़ी जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। मुख्य लिखित परीक्षा: पात्र उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा देनी होगी। दस्तावेजों की जांच: उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रमाणपत्र, उम्र और आरक्षण से जुड़े दस्तावेज जांचे जाएंगे। अंतिम चयन: परीक्षा के परिणाम और भर्ती नियमों के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी।

मुख्य परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।

आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार आज से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ये कदम अपनाएं: