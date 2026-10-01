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पंजाब लेक्चरर: जारी हुई उत्तर कुंजी, 19 से 27 सितंबर तक हुई थी परीक्षा, इस तारीख तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

Thu, 01 Oct 2026 01:36 PM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Thu, 01 Oct 2026 01:36 PM IST
सार

पंजाब लेक्चरर उत्तर कुंजी 2026 जारी हो गई है। अभ्यर्थी विषयवार उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर अपने उत्तर मिलाकर संभावित अंक जान सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख 5 अक्तूबर है।
 

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Punjab Lecturer Answer Key 2026 Out Download Subject-Wise Response Sheet PDF Check Objection Details
Punjab Lecturer Answer Key 2026 - फोटो : Magnific

विस्तार
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पंजाब लोक सेवा आयोग यानी पीपीएससी ने पंजाब लेक्चरर कैडर परीक्षा 2026 की उत्तर कुंजी 1 अक्तूबर 2026 को जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट erd.punjab.gov.in पर जाकर विषयवार उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी अलग-अलग विषय और शिफ्ट के अनुसार जारी की गई है। अभ्यर्थी इसके जरिए अपने दिए गए उत्तरों का मिलान कर संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं।

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पंजाब लेक्चरर कैडर परीक्षा 19, 20, 26 और 27 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। हिंदी और जीव विज्ञान की परीक्षा 19 सितंबर को हुई थी। राजनीतिक विज्ञान और इतिहास की परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित की गई। अंग्रेजी का पेपर 26 सितंबर और गणित व पंजाबी की परीक्षा 27 सितंबर 2026 को हुई थी।

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कितने पदों पर भर्ती होगी?

पंजाब लेक्चरर कैडर भर्ती 2026 के जरिए कुल 1067 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। भर्ती में जीव विज्ञान, हिंदी, राजनीतिक विज्ञान, अंग्रेजी, इतिहास, गणित, पंजाबी समेत अलग-अलग विषय शामिल हैं। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए उत्तर कुंजी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आधार पर वे अपने प्रदर्शन का शुरुआती आकलन कर सकते हैं।

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विषयवार उत्तर कुंजी कहां मिलेगी?

अभ्यर्थी पंजाब लेक्चरर की विषयवार उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी, जीव विज्ञान, इतिहास, पंजाबी, राजनीतिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषयों के लिए अलग-अलग उत्तर कुंजी उपलब्ध कराई गई है। अभ्यर्थियों को अपने विषय और संबंधित शिफ्ट की उत्तर कुंजी डाउनलोड करके उत्तरों का मिलान करना होगा।

उत्तर कुंजी कैसे डाउनलोड करें?

उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट erd.punjab.gov.in पर जाएं। इसके बाद लेक्चरर कैडर उत्तर कुंजी 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। अब अपने विषय और शिफ्ट की उत्तर कुंजी का लिंक चुनें। उत्तर कुंजी पीडीएफ के रूप में स्क्रीन पर खुल जाएगी। इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के जरिए अपने संभावित अंक भी निकाल सकते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर या प्रश्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं मिलेगा। दी गई जानकारी के अनुसार गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। इस आधार पर अभ्यर्थी अपने अनुमानित स्कोर की गणना कर सकते हैं।

उत्तर कुंजी पर आपत्ति कब तक होगी?

पंजाब लेक्चरर उत्तर कुंजी 2026 पर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2026 तक प्रोविजनल उत्तर कुंजी के खिलाफ आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को लगता है कि उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत चुनौती दे सकता है।

आपत्ति के लिए कितनी फीस है?

हर प्रश्न या आपत्ति के लिए 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। आपत्ति दर्ज करते समय अभ्यर्थी को संबंधित प्रश्न संख्या चुननी होगी और अपने दावे के समर्थन में वैध दस्तावेज या प्रमाण भी अपलोड करना होगा। इसके बाद निर्धारित शुल्क जमा करके आपत्ति अंतिम तारीख से पहले सबमिट करनी होगी।

फाइनल उत्तर कुंजी कब आएगी?

प्रोविजनल उत्तर कुंजी पर प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल उत्तर कुंजी तैयार की जाएगी। अधिकारियों द्वारा सभी वैध आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। रिजल्ट तैयार करने में फाइनल उत्तर कुंजी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

रिजल्ट कब जारी होगा?

पंजाब लेक्चरर कैडर रिजल्ट 2026 फाइनल उत्तर कुंजी जारी होने के बाद डायरेक्टर रिक्रूटमेंट डायरेक्टोरेट, पंजाब की ओर से जारी किया जाएगा। रिजल्ट ऑनलाइन पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर या मांगी गई जानकारी की मदद से अपना क्वालिफाइंग स्टेटस चेक कर सकेंगे। जो उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सफल होंगे, उन्हें भर्ती के अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा।

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