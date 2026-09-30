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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   Supreme Court JCA Recruitment 2026: 250 Vacancies, Eligibility, Exam Pattern and Application Details

नौकरी: सुप्रीम कोर्ट में ग्रेजुएट्स के लिए भर्ती, कनिष्ठ न्यायिक सहायक की 250 रिक्तियां, जानें आवेदन प्रक्रिया

Wed, 30 Sep 2026 08:48 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 30 Sep 2026 08:48 PM IST
सार

Supreme Court JCA Recruitment 2026: सुप्रीम कोर्ट ने कनिष्ठ न्यायिक सहायक के 250 संभावित पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। स्नातक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन 7 अक्तूबर से शुरू होंगे और 28 अक्तूबर 2026 तक चलेंगे। चयन के लिए चार चरणों की प्रक्रिया होगी। जानें पूरा विवरण...
 

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Supreme Court JCA Recruitment 2026: 250 Vacancies, Eligibility, Exam Pattern and Application Details
Supreme Court JCA Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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Supreme Court JCA Recruitment 2026: सुप्रीम कोर्ट ने कनिष्ठ न्यायिक सहायक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन संख्या एफ.6/2026-एससी (आरसी) के तहत पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के जरिए 250 (संभावित) पद भरे जाएंगे। यह पद समूह-बी, अराजपत्रित श्रेणी के हैं।

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विज्ञापन 30 सितंबर 2026 को जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 अक्तूबर 2026 से शुरू होगी। अभ्यर्थी 28 अक्तूबर 2026 रात 11:55 बजे तक आवेदन कर सकेंगे।

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कनिष्ठ न्यायिक सहायक बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए?

  • इस पद के लिए अभ्यर्थी के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
  • इसके साथ कंप्यूटर चलाने का ज्ञान और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति जरूरी है।
  • शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता की गणना के लिए महत्वपूर्ण तारीख 1 सितंबर 2026 रखी गई है।
  • 1 सितंबर 2026 को अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए।
     
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चयन प्रक्रिया में कितने चरण होंगे?

कनिष्ठ न्यायिक सहायक पद के लिए चयन प्रक्रिया में चार चरण होंगे। अभ्यर्थी को हर चरण में निर्धारित योग्यता पूरी करनी होगी।

 
चरण परीक्षा अवधि अंक न्यूनतम अंक
पहला वस्तुनिष्ठ परीक्षा 90 मिनट 100 50
दूसरा कंप्यूटर पर टाइपिंग गति परीक्षा 10 मिनट 50 25
तीसरा वर्णनात्मक लिखित परीक्षा 2 घंटे 100 50
चौथा साक्षात्कार - 25 13

 

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कितने अभ्यर्थी अगले चरण में पहुंचेंगे?

  • वस्तुनिष्ठ परीक्षा में न्यूनतम 50 अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए छांटा जाएगा। 250 संभावित पदों के मुकाबले करीब 1:10 के अनुपात में अभ्यर्थियों को टाइपिंग परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
  • वर्णनात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उन्हीं अभ्यर्थियों का किया जाएगा जो अनिवार्य कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा में सफल होंगे।
  • इसके बाद वस्तुनिष्ठ, टाइपिंग और वर्णनात्मक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से करीब 1:3 के अनुपात में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
  • अंतिम मेरिट अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और आरक्षण से जुड़े निर्धारित नियमों के आधार पर तैयार होगी।

परीक्षा कहां होगी?

  • वस्तुनिष्ठ परीक्षा देश के अलग-अलग हिस्सों में 131 शहरों में आयोजित की जाएगी।
  • टाइपिंग परीक्षा और वर्णनात्मक लिखित परीक्षा दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगी।
  • साक्षात्कार ऑनलाइन या प्रत्यक्ष माध्यम से दिल्ली में आयोजित किया जा सकता है।
  • प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा। इसकी हार्ड कॉपी डाक से नहीं भेजी जाएगी।
  • परीक्षा या साक्षात्कार में शामिल होने के लिए यात्रा या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।

आवेदन शुल्क कितना है?

आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है।

  • सामान्य, अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 1,500 रुपये
  • एससी, एसटी, ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर), भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग: 750 रुपये


इसके अलावा लागू बैंक शुल्क भी देना होगा। शुल्क का भुगतान केवल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध यूको बैंक के भुगतान माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

आवेदन कैसे करना होगा?

अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय ये बातें ध्यान रखें:

  • सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर्ती के ऑनलाइन आवेदन लिंक पर जाएं।
  • व्यक्तिगत जानकारी, माता-पिता के नाम और जन्मतिथि वही दर्ज करें जो दसवीं की प्रमाणपत्र में दर्ज है।
  • हाल की पासपोर्ट आकार की तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करें।
  • दसवीं, बारहवीं और स्नातक से जुड़े जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  • लागू होने पर जाति या समुदाय प्रमाणपत्र और दिव्यांगता प्रमाणपत्र अपलोड करें।
  • यूको बैंक के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें।
  • आवेदन पत्र जमा करने के बाद उसका प्रिंट या प्रति सुरक्षित रखें।
  • आवेदन संख्या को भी संभालकर रखें।
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