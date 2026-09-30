नौकरी: सुप्रीम कोर्ट में ग्रेजुएट्स के लिए भर्ती, कनिष्ठ न्यायिक सहायक की 250 रिक्तियां, जानें आवेदन प्रक्रिया

Supreme Court JCA Recruitment 2026: सुप्रीम कोर्ट ने कनिष्ठ न्यायिक सहायक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन संख्या एफ.6/2026-एससी (आरसी) के तहत पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के जरिए 250 (संभावित) पद भरे जाएंगे। यह पद समूह-बी, अराजपत्रित श्रेणी के हैं।

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विज्ञापन 30 सितंबर 2026 को जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 अक्तूबर 2026 से शुरू होगी। अभ्यर्थी 28 अक्तूबर 2026 रात 11:55 बजे तक आवेदन कर सकेंगे।