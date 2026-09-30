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Hindi News ›   Jobs ›   Canara Bank Apprentice Recruitment 2026: Apply for 3,500 Graduate Apprentice Posts from October 1

केनरा बैंक: अक्तूबर के पहले ही दिन 3500 पदों के लिए खुल रही आवेदन विंडो, स्नातक कर सकते हैं आवेदन; जानें विवरण

Thu, 01 Oct 2026 07:14 AM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Thu, 01 Oct 2026 07:14 AM IST
सार

Canara Bank Apprentice Recruitment 2026: नई नौकरी की तलाश कर रहे स्नातकों के लिए अक्तूबर की शुरुआत एक बड़े अवसर के साथ होने जा रही है। केनरा बैंक की 3,500 पदों वाली स्नातक अपरेंटिस भर्ती के लिए आज, यानी 1 अक्तूबर से आवेदन शुरू होंगे। पात्र अभ्यर्थी 17 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पढ़ें पूरी जानकारी... 
 

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Canara Bank Apprentice Recruitment 2026: Apply for 3,500 Graduate Apprentice Posts from October 1
Canara Bank Apprentice Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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Canara Bank Apprentice Recruitment 2026: केनरा बैंक ने स्नातक अपरेंटिस के 3,500 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। बैंक ने इस भर्ती का नोटिफिकेशन 28 सितंबर 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया था।  इस भर्ती के जरिए देशभर के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित केनरा बैंक की शाखाओं में स्नातक अपरेंटिस की नियुक्ति की जाएगी।

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भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 1 अक्तूबर 2026 से शुरू हो रही है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 17 अक्तूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पहले अपनी पात्रता जांच लेनी चाहिए और उसके बाद ही आवेदन करना चाहिए।

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आवेदन कब से कब तक किए जा सकेंगे?

केनरा बैंक अपरेंटिस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अक्तूबर 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार 17 अक्तूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी इस प्रकार है:

 
जानकारी विवरण
भर्ती संस्था केनरा बैंक
पद का नाम स्नातक अपरेंटिस
कुल पद 3,500
मासिक स्टाइपेंड 16,650 रुपये
नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख 28 सितंबर 2026
आवेदन शुरू 1 अक्तूबर 2026
आवेदन की अंतिम तारीख 17 अक्तूबर 2026
आधिकारिक वेबसाइट canarabank.bank.in

 

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कौन कर सकता है आवेदन?

  • अपरेंटिस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
  • स्नातक की डिग्री भारत सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।
  • इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता की गणना 1 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी।
  • अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे निर्धारित तारीख तक शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हों।
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अपरेंटिस भर्ती के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए?

  • केनरा बैंक अपरेंटिस पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष होनी चाहिए।
  • उम्र की गणना के लिए उम्मीदवार का जन्म 2 सितंबर 1998 से पहले और 1 सितंबर 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। दोनों तारीखें इसमें शामिल हैं।
  • निर्धारित जन्मतिथि के दायरे में आने वाले उम्मीदवार ही इस भर्ती के लिए पात्र होंगे।

चयन कैसे होगा?

केनरा बैंक अपरेंटिस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन एक से अधिक चरणों के आधार पर किया जाएगा।

  • सबसे पहले 12वीं कक्षा के प्रतिशत या डिप्लोमा के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
  • इसके बाद उम्मीदवारों को स्थानीय भाषा की परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
  • स्थानीय भाषा की जानकारी से जुड़ी परीक्षा बैंक की ओर से उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने के समय आयोजित की जाएगी।
  • यह परीक्षा चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। जो उम्मीदवार स्थानीय भाषा की परीक्षा में सफल नहीं होंगे, उन्हें अपरेंटिस के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

चयनित उम्मीदवारों को कितना स्टाइपेंड मिलेगा?

अपरेंटिस के रूप में चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 16,650 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। यह राशि अपरेंटिस प्रशिक्षण अवधि के दौरान दी जाएगी।

केनरा बैंक में अपरेंटिस के रूप में चयनित उम्मीदवारों की प्रशिक्षण अवधि 12 महीने होगी। इस दौरान उम्मीदवारों को चुनी गई बैंक शाखाओं में पाठ्यक्रम के अनुसार काम के दौरान प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी प्रशिक्षण के दौरान उन्हें संबंधित बैंक शाखा में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार व्यावहारिक अनुभव भी मिलेगा।

अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले क्या ध्यान रखें?

अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा जरूर जांच लेनी चाहिए। खास तौर पर 1 सितंबर 2026 को शैक्षणिक योग्यता और उम्र से जुड़ी पात्रता की स्थिति देखना जरूरी है।

पात्र उम्मीदवार 1 अक्तूबर से 17 अक्तूबर 2026 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन और भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए केनरा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

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