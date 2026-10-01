किन पदों के लिए आया परिणाम?

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परीक्षा कब हुई थी?

परिणाम कैसे डाउनलोड करें?

मेरिट सूची में क्या मिलेगा?

उम्मीदवारों को आगे क्या करना होगा?

कहां चेक करें परिणाम?

यह भर्ती दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी जीएनसीटीडी के शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल पद के लिए आयोजित की गई थी। भर्ती का विज्ञापन विज्ञापन संख्या 07/2021 के तहत जारी किया गया था। इस भर्ती के जरिए कुल 363 प्रिंसिपल पदों को भरा जाना है।आयोग की ओर से जारी अंतिम परिणाम की पीडीएफ में भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों के नाम, अनुक्रमांक और योग्यता स्थिति दी गई है। उम्मीदवार इस सूची में अपना नाम या अनुक्रमांक देखकर परिणाम की स्थिति जांच सकते हैं।इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 17 जुलाई 2022 को किया गया था। इसके बाद उम्मीदवारों का साक्षात्कार 30 जनवरी 2023 से 2 मार्च 2023 के बीच आयोजित किया गया था।साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी होने के तीन साल से अधिक समय बाद अब अंतिम परिणाम जारी किया गया है। उम्मीदवारों को परिणाम देखने के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध परिणाम की पीडीएफ जांचनी होगी।यूपीएससी प्रिंसिपल अंतिम परिणाम 2026 देखने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद मुख्य पृष्ठ पर मौजूद नया क्या है वाले भाग में जाएं और सभी देखें विकल्प पर क्लिक करें।इसके बाद शिक्षा विभाग, जीएनसीटीडी में प्रिंसिपल के 363 पद नाम से जारी सूचना को खोजें। यहां संबंधित दस्तावेज वाले भाग में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।लिंक खुलने के बाद अंतिम परिणाम की पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगी। उम्मीदवार पीडीएफ में कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल करके अपना नाम या अनुक्रमांक दर्ज कर सकते हैं। इससे वे सूची में अपनी स्थिति आसानी से देख सकेंगे।यूपीएससी की ओर से जारी अंतिम परिणाम के दस्तावेज में भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है। इसमें उम्मीदवार का नाम, अनुक्रमांक और योग्यता स्थिति शामिल है।इसके अलावा परिणाम दस्तावेज में इस भर्ती के तहत भरे जाने वाले पदों की संख्या से जुड़ी जानकारी भी दी गई है। उम्मीदवारों को पीडीएफ में दर्ज अपनी जानकारी ध्यान से जांचने की सलाह दी जाती है।जिन उम्मीदवारों का नाम अंतिम मेरिट सूची में शामिल है, उन्हें परिणाम की पीडीएफ में दी गई अपनी सभी जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए। इसके बाद आयोग या संबंधित विभाग की ओर से जारी किए जाने वाले आगे के निर्देशों का पालन करना होगा।उम्मीदवारों को भर्ती से जुड़ी आगे की जानकारी के लिए संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहना चाहिए। किसी भी नए निर्देश या सूचना को केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जांचना बेहतर होगा।उम्मीदवार यूपीएससी प्रिंसिपल अंतिम परिणाम 2026 आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। परिणाम की पीडीएफ खोलने के बाद अपना नाम या अनुक्रमांक खोजकर उम्मीदवार अपनी योग्यता स्थिति की जांच कर सकते हैं।भर्ती की आगे की प्रक्रिया और इससे जुड़े जरूरी निर्देश आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जा सकते हैं। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर आने वाली नई सूचनाओं पर नजर बनाए रखें।