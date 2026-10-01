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यूपीएससी प्रिंसिपल 2026: दिल्ली शिक्षा विभाग में 363 पदों का फाइनल रिजल्ट जारी, कैसे चेक करें अपना नाम और रोल

Thu, 01 Oct 2026 08:54 AM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Thu, 01 Oct 2026 08:54 AM IST
सार

यूपीएससी ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में 363 प्रिंसिपल पदों की भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर अपना नाम और रोल नंबर चेक कर सकते हैं।
 

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UPSC Principal Final Result 2026 Out Check Result for 363 Principal Posts at upsc gov in
UPSC Principal Final Result 2026: 363 पदों का फाइनल रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक - फोटो : AI Generated

विस्तार
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संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने यह परिणाम 29 सितंबर 2026 को जारी किया। इसके साथ ही 363 प्रिंसिपल पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।
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किन पदों के लिए आया परिणाम?

यह भर्ती दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी जीएनसीटीडी के शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल पद के लिए आयोजित की गई थी। भर्ती का विज्ञापन विज्ञापन संख्या 07/2021 के तहत जारी किया गया था। इस भर्ती के जरिए कुल 363 प्रिंसिपल पदों को भरा जाना है।
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आयोग की ओर से जारी अंतिम परिणाम की पीडीएफ में भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों के नाम, अनुक्रमांक और योग्यता स्थिति दी गई है। उम्मीदवार इस सूची में अपना नाम या अनुक्रमांक देखकर परिणाम की स्थिति जांच सकते हैं।
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परीक्षा कब हुई थी?

इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 17 जुलाई 2022 को किया गया था। इसके बाद उम्मीदवारों का साक्षात्कार 30 जनवरी 2023 से 2 मार्च 2023 के बीच आयोजित किया गया था।

साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी होने के तीन साल से अधिक समय बाद अब अंतिम परिणाम जारी किया गया है। उम्मीदवारों को परिणाम देखने के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध परिणाम की पीडीएफ जांचनी होगी।

परिणाम कैसे डाउनलोड करें?

यूपीएससी प्रिंसिपल अंतिम परिणाम 2026 देखने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद मुख्य पृष्ठ पर मौजूद नया क्या है वाले भाग में जाएं और सभी देखें विकल्प पर क्लिक करें।

इसके बाद शिक्षा विभाग, जीएनसीटीडी में प्रिंसिपल के 363 पद नाम से जारी सूचना को खोजें। यहां संबंधित दस्तावेज वाले भाग में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

लिंक खुलने के बाद अंतिम परिणाम की पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगी। उम्मीदवार पीडीएफ में कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल करके अपना नाम या अनुक्रमांक दर्ज कर सकते हैं। इससे वे सूची में अपनी स्थिति आसानी से देख सकेंगे।

मेरिट सूची में क्या मिलेगा?

यूपीएससी की ओर से जारी अंतिम परिणाम के दस्तावेज में भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है। इसमें उम्मीदवार का नाम, अनुक्रमांक और योग्यता स्थिति शामिल है।

इसके अलावा परिणाम दस्तावेज में इस भर्ती के तहत भरे जाने वाले पदों की संख्या से जुड़ी जानकारी भी दी गई है। उम्मीदवारों को पीडीएफ में दर्ज अपनी जानकारी ध्यान से जांचने की सलाह दी जाती है।

उम्मीदवारों को आगे क्या करना होगा?

जिन उम्मीदवारों का नाम अंतिम मेरिट सूची में शामिल है, उन्हें परिणाम की पीडीएफ में दी गई अपनी सभी जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए। इसके बाद आयोग या संबंधित विभाग की ओर से जारी किए जाने वाले आगे के निर्देशों का पालन करना होगा।

उम्मीदवारों को भर्ती से जुड़ी आगे की जानकारी के लिए संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहना चाहिए। किसी भी नए निर्देश या सूचना को केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जांचना बेहतर होगा।

कहां चेक करें परिणाम?

उम्मीदवार यूपीएससी प्रिंसिपल अंतिम परिणाम 2026 आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। परिणाम की पीडीएफ खोलने के बाद अपना नाम या अनुक्रमांक खोजकर उम्मीदवार अपनी योग्यता स्थिति की जांच कर सकते हैं।


भर्ती की आगे की प्रक्रिया और इससे जुड़े जरूरी निर्देश आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जा सकते हैं। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर आने वाली नई सूचनाओं पर नजर बनाए रखें।
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