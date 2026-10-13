आरयूएचएस: राजस्थान में 600 चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि आज, जानें वेतन और चयन प्रक्रिया

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस), जयपुर में चिकित्सा अधिकारी (मेडिकल) के 600 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज, 13 अक्तूबर 2026 को बंद होने जा रही है। इस भर्ती का विज्ञापन संख्या एमओडीआरई-2026 है। आवेदन प्रक्रिया 14 सितंबर 2026 को शुरू हुई थी। जिन योग्य अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन पूरा करना होगा। यह भर्ती राजस्थान सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय की मांग के आधार पर की जा रही है।

कितने पद हैं और कितना मिलेगा वेतन?

इस भर्ती के तहत चिकित्सा अधिकारी के कुल 600 पद भरे जाएंगे। परिवीक्षा अवधि के दौरान चयनित उम्मीदवारों को वेतन स्तर 14 के अंतर्गत 56,700 रुपये प्रतिमाह निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया की जानकारी ध्यान से पढ़नी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी। सामान्य नियमों के अनुसार पात्र श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है।

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क्या है शैक्षणिक योग्यता और शुल्क?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ राजस्थान चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीकरण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 22 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन शुल्क सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5,000 रुपये निर्धारित है। इसमें राजस्थान के गैर-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के साथ दूसरे राज्यों के उम्मीदवार भी शामिल हैं। राजस्थान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। भुगतान ऑनलाइन करना होगा।

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परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा?

चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण शामिल हैं।

लिखित परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से ओएमआर उत्तर-पत्रक पर होगी।

इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा।

परीक्षा पूरी करने के लिए 120 मिनट मिलेंगे। इस परीक्षा में गलत उत्तर देने पर अंक नहीं काटे जाएंगे।

प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी भाषा में होगा। पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के निर्धारित साढ़े चार वर्षीय एमबीबीएस पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले विषय शामिल होंगे।

इसलिए अभ्यर्थियों को तैयारी इसी पाठ्यक्रम के आधार पर करनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें और परीक्षा कब होगी?