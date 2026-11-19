एसबीआई क्लर्क की मुख्य परीक्षा कब होगी?

प्रीलिम्स में सफल उम्मीदवारों को अब मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा। एसबीआई क्लर्क मेंस परीक्षा 26 और 27 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इसके लिए चयनित अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर मेरिट तय की जाएगी। अंतिम चयन निर्धारित पात्रता और स्थानीय भाषा से जुड़ी शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगा।

Local Language Proficiency Test भी हो सकता है

जिन उम्मीदवारों ने 10वीं या 12वीं कक्षा में भर्ती से संबंधित निर्धारित स्थानीय भाषा का अध्ययन नहीं किया है, उन्हें स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षा (Local Language Proficiency Test) में शामिल होना पड़ सकता है। इसलिए उम्मीदवारों को अपनी भाषा संबंधी पात्रता की जांच भर्ती अधिसूचना के अनुसार करनी चाहिए। मुख्य परीक्षा और आगे की चयन प्रक्रिया से जुड़े अपडेट के लिए एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।

SBI Clerk Prelims Result 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड देख सकते हैं: