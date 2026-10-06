आरआरबी: रेलवे भर्ती का परिणाम जारी, चार लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, 312 पदों की परीक्षा में किसका हुआ चयन?

कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे?

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कौन-कौन से पद हैं?

क्षेत्रवार परिणाम कहां मिलेगा?

कटऑफ कितनी रही?

बिलासपुर और भोपाल में क्या रहा?

परिणाम कैसे जांचें?

मंत्रीस्तरीय और पृथक श्रेणी भर्ती परीक्षा 14, 15 और 17 जुलाई को दो पालियों में आयोजित हुई थी। इसमें करीब चार लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड ने पहले अस्थायी उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों की दर्ज प्रतिक्रियाएं जारी की थीं। अभ्यर्थियों को तय समय के भीतर उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया गया था। अब परिणाम के साथ कटऑफ अंक भी जारी किए गए हैं।परिणाम के साथ अभ्यर्थियों का अंकपत्र भी उपलब्ध कराया गया है। इसमें प्रत्येक अभ्यर्थी के प्राप्त अंक, सामान्यीकृत अंक और पात्रता की स्थिति जैसी जानकारी दी गई है। अंकपत्र देखने के लिए पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि की मदद से प्रवेश करना होगा। वहीं, परिणाम पीडीएफ में चुने गए अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक दिए गए हैं। कंप्यूटर पर पीडीएफ खोलकर अभ्यर्थी Ctrl+F की मदद से अपना अनुक्रमांक आसानी से खोज सकते हैं।सीईएन 08/2025 के तहत कुल 312 रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। इनमें मुख्य विधि सहायक, लोक अभियोजक, कनिष्ठ अनुवादक हिंदी, वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक, कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक, प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-3 रसायनज्ञ एवं धातुकर्मी, वैज्ञानिक सहायक प्रशिक्षण और वैज्ञानिक पर्यवेक्षक मानव-कारक एवं प्रशिक्षण जैसे पद शामिल हैं।परिणाम अलग-अलग रेलवे भर्ती बोर्ड क्षेत्रों के अनुसार जारी किया गया है। इसमें अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना और प्रयागराज क्षेत्र शामिल हैं। अभ्यर्थियों को उसी क्षेत्र का परिणाम देखना होगा, जिसके तहत उनका आवेदन संसाधित किया गया था। संबंधित पीडीएफ में पद, श्रेणी और अगले चरण के लिए चयन की स्थिति ध्यान से जांचनी चाहिए।रेलवे भर्ती बोर्ड ने परिणाम के साथ पद और श्रेणी के अनुसार कटऑफ अंक भी जारी किए हैं। उदाहरण के लिए अजमेर क्षेत्र के कनिष्ठ अनुवादक हिंदी पद में सामान्य वर्ग की कटऑफ 69.69, अनुसूचित जाति की 37.71 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 60.33 रही। अजमेर में कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक पद की सामान्य कटऑफ 85.03 अंक रही। कटऑफ अलग-अलग पद, क्षेत्र और श्रेणी के अनुसार अलग है।बिलासपुर क्षेत्र के कनिष्ठ अनुवादक हिंदी पद में सामान्य वर्ग की कटऑफ 56.66, अन्य पिछड़ा वर्ग की 41.75, अनुसूचित जनजाति की 29.29 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 41.66 अंक रही। भोपाल क्षेत्र के कनिष्ठ अनुवादक हिंदी पद में सामान्य वर्ग की कटऑफ 76.33333, अन्य पिछड़ा वर्ग की 63.29967 और अनुसूचित जाति की 43 अंक रही। लोक अभियोजक पद में भोपाल क्षेत्र के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की कटऑफ 74.74747 अंक दर्ज की गई।परिणाम देखने के लिए अभ्यर्थी रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या अपने क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद परिणाम या सीईएन 08/2025 वाले हिस्से में जाएं। यहां मंत्रीस्तरीय और पृथक श्रेणी परिणाम 2026 की पीडीएफ पर क्लिक करें। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद अपना अनुक्रमांक खोजें। यदि अनुक्रमांक सूची में मौजूद है, तो अभ्यर्थी अगले चरण के लिए चयनित माना जाएगा।