आरआरबी: रेलवे भर्ती का परिणाम जारी, चार लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, 312 पदों की परीक्षा में किसका हुआ चयन?
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Tue, 06 Oct 2026 09:53 AM IST
सार
RRB Isolated Categories Result 2026 Out: रेलवे भर्ती बोर्ड ने मंत्रीस्तरीय और पृथक श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। 14, 15 और 17 जुलाई को हुई कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब क्षेत्रवार परिणाम देख सकते हैं। बोर्ड ने परिणाम के साथ कटऑफ अंक और अंकपत्र भी जारी किए हैं। अभ्यर्थी अनुक्रमांक के जरिए अपनी योग्यता स्थिति जांच सकते हैं और अगले चरण की जानकारी पा सकते हैं।
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विस्तार
रेलवे भर्ती बोर्ड ने मंत्रीस्तरीय और पृथक श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 का परिणाम 5 अक्तूबर 2026 को जारी कर दिया है। यह परिणाम सीईएन 08/2025 के तहत 14, 15 और 17 जुलाई 2026 को आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए जारी किया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना परिणाम रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित क्षेत्रीय वेबसाइट से देख सकते हैं। परिणाम पीडीएफ में जारी किया गया है, जिसमें अगले चरण के लिए चुने गए अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक दिए गए हैं।
परिणाम के साथ अभ्यर्थियों का अंकपत्र भी उपलब्ध कराया गया है। इसमें प्रत्येक अभ्यर्थी के प्राप्त अंक, सामान्यीकृत अंक और पात्रता की स्थिति जैसी जानकारी दी गई है। अंकपत्र देखने के लिए पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि की मदद से प्रवेश करना होगा। वहीं, परिणाम पीडीएफ में चुने गए अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक दिए गए हैं। कंप्यूटर पर पीडीएफ खोलकर अभ्यर्थी Ctrl+F की मदद से अपना अनुक्रमांक आसानी से खोज सकते हैं।
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कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे?मंत्रीस्तरीय और पृथक श्रेणी भर्ती परीक्षा 14, 15 और 17 जुलाई को दो पालियों में आयोजित हुई थी। इसमें करीब चार लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड ने पहले अस्थायी उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों की दर्ज प्रतिक्रियाएं जारी की थीं। अभ्यर्थियों को तय समय के भीतर उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया गया था। अब परिणाम के साथ कटऑफ अंक भी जारी किए गए हैं।
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परिणाम के साथ अभ्यर्थियों का अंकपत्र भी उपलब्ध कराया गया है। इसमें प्रत्येक अभ्यर्थी के प्राप्त अंक, सामान्यीकृत अंक और पात्रता की स्थिति जैसी जानकारी दी गई है। अंकपत्र देखने के लिए पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि की मदद से प्रवेश करना होगा। वहीं, परिणाम पीडीएफ में चुने गए अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक दिए गए हैं। कंप्यूटर पर पीडीएफ खोलकर अभ्यर्थी Ctrl+F की मदद से अपना अनुक्रमांक आसानी से खोज सकते हैं।
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