आखिरी मौका: बच्चे को मिलिट्री स्कूल से पढ़ाना है? तुरंत भर दें फॉर्म, विलंब शुल्क के साथ कल तक आवेदन का मौका

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कौन कर सकता है आवेदन?

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परीक्षा में क्या पूछा जाएगा?

आवेदन शुल्क कितना है?

श्रेणी परीक्षा शुल्क विलंब शुल्क सामान्य ₹1,000 ₹500 रक्षा कर्मियों/पूर्व सैनिकों के बच्चे ₹1,000 ₹500 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-एनसीएल) ₹1,000 ₹500 अनुसूचित जाति ₹750 ₹500 अनुसूचित जनजाति ₹750 ₹500

आवेदन से जुड़ी तारीखें कौन सी हैं?

गतिविधि तारीख और समय नियमित आवेदन 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026, शाम 5 बजे तक नियमित शुल्क भुगतान 30 सितंबर 2026, रात 11:50 बजे तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन 1 अक्तूबर से 7 अक्तूबर 2026, शाम 5 बजे तक विलंब शुल्क भुगतान 7 अक्तूबर 2026, रात 11:50 बजे तक आवेदन में सुधार 9 से 11 अक्तूबर 2026

सुधार का मौका कब मिलेगा?

आरआईएमसी प्रवेश परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा देशभर के 39 शहरों में कागज-कलम आधारित तरीके से होगी। यह परीक्षा कक्षा 8 में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है और इसकी कुल अवधि 4 घंटे 30 मिनट होगी। परीक्षा केंद्र और परीक्षा का समय उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र पर दिया जाएगा। परीक्षा से पहले शहर की सूचना पर्ची परीक्षा की तारीख से करीब 12 से 15 दिन पहले जारी की जाएगी। वहीं, प्रवेश पत्र परीक्षा से लगभग 5 से 7 दिन पहले डाउनलोड किया जा सकेगा।आरआईएमसी की यह प्रवेश परीक्षा कक्षा 8 में प्रवेश के लिए आयोजित होती है। उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 2027 को निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 12 वर्ष 6 महीने और अधिकतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। यानी 1 जुलाई 2027 को उम्मीदवार की उम्र 12 वर्ष 6 महीने से कम और 14 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभिभावकों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक सूचना पुस्तिका में दी गई शैक्षणिक और अन्य पात्रता शर्तों को ध्यान से देखना चाहिए।प्रवेश परीक्षा में गणित, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। परीक्षा कागज-कलम आधारित होगी। गणित और अंग्रेजी में वर्णनात्मक यानी लिखित उत्तर देने होंगे, जबकि सामान्य ज्ञान में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे में विद्यार्थियों को केवल विकल्प आधारित सवालों की तैयारी नहीं करनी चाहिए। गणित में समाधान लिखने और अंग्रेजी में लिखित उत्तर देने का अभ्यास भी जरूरी होगा। परीक्षा की कुल अवधि साढ़े चार घंटे होने के कारण समय प्रबंधन भी तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा।उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क उनकी श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है। सामान्य वर्ग, रक्षा कर्मियों और पूर्व सैनिकों के बच्चों तथा केंद्रीय सूची के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी गैर-क्रीमी लेयर उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 1,000 रुपये है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 750 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। विलंब अवधि में आवेदन करने वाले सभी वर्गों के उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क के अलावा 500 रुपये विलंब शुल्क देना होगा।नियमित अवधि में ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक किया जा सकता था। नियमित आवेदन शुल्क के भुगतान की अंतिम समय सीमा 30 सितंबर रात 11:50 बजे थी। अब विलंब शुल्क के साथ आवेदन 1 अक्तूबर से 7 अक्तूबर 2026 शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। विलंब शुल्क का भुगतान भी 7 अक्तूबर रात 11:50 बजे तक किया जा सकेगा। उम्मीदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से शुल्क जमा कर सकते हैं।ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में जरूरी सुधार करने का अवसर भी मिलेगा। आवेदन पत्र में सुधार के लिए 9 अक्तूबर से 11 अक्तूबर 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है। उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन जमा करने से पहले नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक विवरण, श्रेणी और अन्य जानकारी अच्छी तरह जांच लें। सुधार की सुविधा का इस्तेमाल केवल निर्धारित समय सीमा के भीतर ही किया जा सकेगा। इसलिए आवेदन में गलती होने पर सुधार की तारीख का इंतजार करने के बजाय शुरुआत में ही सभी विवरण सावधानी से भरना बेहतर होगा।