आखिरी मौका: बच्चे को मिलिट्री स्कूल से पढ़ाना है? तुरंत भर दें फॉर्म, विलंब शुल्क के साथ कल तक आवेदन का मौका
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Tue, 06 Oct 2026 02:46 PM IST
सार
आरआईएमसी प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्तूबर 2026 है। उम्मीदवार शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद रात 11:50 बजे तक शुल्क जमा होगा। परीक्षा 6 दिसंबर को 39 शहरों में आयोजित होगी। कक्षा 8 में प्रवेश के लिए यह परीक्षा होगी।
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विस्तार
राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय यानी आरआईएमसी प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए कल यानी 7 अक्तूबर 2026 को आवेदन की अंतिम तिथि है। नियमित अवधि में आवेदन की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 थी। जो विद्यार्थी उस दौरान आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे अब विलंब शुल्क के साथ 7 अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार 7 अक्तूबर की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। इसके लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अलावा 500 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। विलंब शुल्क का भुगतान 7 अक्तूबर की रात 11:50 बजे तक किया जा सकेगा। ऐसे में इच्छुक विद्यार्थी और अभिभावक अंतिम समय का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
आरआईएमसी प्रवेश परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा देशभर के 39 शहरों में कागज-कलम आधारित तरीके से होगी। यह परीक्षा कक्षा 8 में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है और इसकी कुल अवधि 4 घंटे 30 मिनट होगी। परीक्षा केंद्र और परीक्षा का समय उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र पर दिया जाएगा। परीक्षा से पहले शहर की सूचना पर्ची परीक्षा की तारीख से करीब 12 से 15 दिन पहले जारी की जाएगी। वहीं, प्रवेश पत्र परीक्षा से लगभग 5 से 7 दिन पहले डाउनलोड किया जा सकेगा।
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आरआईएमसी प्रवेश परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा देशभर के 39 शहरों में कागज-कलम आधारित तरीके से होगी। यह परीक्षा कक्षा 8 में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है और इसकी कुल अवधि 4 घंटे 30 मिनट होगी। परीक्षा केंद्र और परीक्षा का समय उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र पर दिया जाएगा। परीक्षा से पहले शहर की सूचना पर्ची परीक्षा की तारीख से करीब 12 से 15 दिन पहले जारी की जाएगी। वहीं, प्रवेश पत्र परीक्षा से लगभग 5 से 7 दिन पहले डाउनलोड किया जा सकेगा।
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कौन कर सकता है आवेदन?आरआईएमसी की यह प्रवेश परीक्षा कक्षा 8 में प्रवेश के लिए आयोजित होती है। उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 2027 को निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 12 वर्ष 6 महीने और अधिकतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। यानी 1 जुलाई 2027 को उम्मीदवार की उम्र 12 वर्ष 6 महीने से कम और 14 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभिभावकों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक सूचना पुस्तिका में दी गई शैक्षणिक और अन्य पात्रता शर्तों को ध्यान से देखना चाहिए।
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परीक्षा में क्या पूछा जाएगा?प्रवेश परीक्षा में गणित, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। परीक्षा कागज-कलम आधारित होगी। गणित और अंग्रेजी में वर्णनात्मक यानी लिखित उत्तर देने होंगे, जबकि सामान्य ज्ञान में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे में विद्यार्थियों को केवल विकल्प आधारित सवालों की तैयारी नहीं करनी चाहिए। गणित में समाधान लिखने और अंग्रेजी में लिखित उत्तर देने का अभ्यास भी जरूरी होगा। परीक्षा की कुल अवधि साढ़े चार घंटे होने के कारण समय प्रबंधन भी तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा।
आवेदन शुल्क कितना है?उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क उनकी श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है। सामान्य वर्ग, रक्षा कर्मियों और पूर्व सैनिकों के बच्चों तथा केंद्रीय सूची के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी गैर-क्रीमी लेयर उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 1,000 रुपये है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 750 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। विलंब अवधि में आवेदन करने वाले सभी वर्गों के उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क के अलावा 500 रुपये विलंब शुल्क देना होगा।
|श्रेणी
|परीक्षा शुल्क
|विलंब शुल्क
|सामान्य
|₹1,000
|₹500
|रक्षा कर्मियों/पूर्व सैनिकों के बच्चे
|₹1,000
|₹500
|अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-एनसीएल)
|₹1,000
|₹500
|अनुसूचित जाति
|₹750
|₹500
|अनुसूचित जनजाति
|₹750
|₹500
आवेदन से जुड़ी तारीखें कौन सी हैं?नियमित अवधि में ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक किया जा सकता था। नियमित आवेदन शुल्क के भुगतान की अंतिम समय सीमा 30 सितंबर रात 11:50 बजे थी। अब विलंब शुल्क के साथ आवेदन 1 अक्तूबर से 7 अक्तूबर 2026 शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। विलंब शुल्क का भुगतान भी 7 अक्तूबर रात 11:50 बजे तक किया जा सकेगा। उम्मीदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से शुल्क जमा कर सकते हैं।
|गतिविधि
|तारीख और समय
|नियमित आवेदन
|1 सितंबर से 30 सितंबर 2026, शाम 5 बजे तक
|नियमित शुल्क भुगतान
|30 सितंबर 2026, रात 11:50 बजे तक
|विलंब शुल्क के साथ आवेदन
|1 अक्तूबर से 7 अक्तूबर 2026, शाम 5 बजे तक
|विलंब शुल्क भुगतान
|7 अक्तूबर 2026, रात 11:50 बजे तक
|आवेदन में सुधार
|9 से 11 अक्तूबर 2026