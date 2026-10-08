पंजाब: पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 मेरिट सूची और शारीरिक परीक्षा की प्रवेश पत्र जारी; ऐसे करें डाउनलोड
पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 की मेरिट लिस्ट और शारीरिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। 3.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने सीबीटी दी थी। 3,298 पदों पर भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवार अब 15 से 31 अक्तूबर तक पीएसटी और पीएमटी में शामिल होंगे। मेरिट लिस्ट, कटऑफ और एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।
विस्तार
पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती 2026 की मेरिट लिस्ट और शारीरिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। मेरिट लिस्ट के साथ अलग-अलग वर्गों की कटऑफ भी जारी की गई है। वहीं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT में सफल उम्मीदवार अब PST और PMT में शामिल होंगे। मेरिट लिस्ट पीडीएफ में जारी की गई है, जिसमें चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। उम्मीदवार पंजाब पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर मेरिट लिस्ट और एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। इस भर्ती में जिला पुलिस और सशस्त्र पुलिस कैडर के कांस्टेबल पद शामिल हैं।
कितने उम्मीदवारों ने दी थी परीक्षा?पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में 3.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। CBT का आयोजन 1 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक किया गया था। इस भर्ती अभियान के जरिए कांस्टेबल के 3,298 पदों को भरा जाना है। अब परीक्षा में जरूरी अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। उम्मीदवार पीडीएफ में अपना रोल नंबर खोजकर यह पता कर सकते हैं कि उनका चयन अगले चरण के लिए हुआ है या नहीं। इसके साथ उम्मीदवारों को अपनी कैटेगरी के अनुसार जारी कटऑफ अंक भी जरूर देखने चाहिए।
PST और PMT कब होगी?भर्ती बोर्ड ने अगले चरण की परीक्षा की तारीख भी जारी कर दी है। PST और PMT का आयोजन 15 अक्तूबर से 31 अक्तूबर 2026 तक किया जाएगा। वहीं, इन परीक्षाओं का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा 7 अक्तूबर से 31 अक्तूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड पर दी गई तारीख और समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी और जरूरी दस्तावेज लेकर जाने होंगे।
|कार्यक्रम
|तारीख
|PST/PMT एडमिट कार्ड शुरू
|7 अक्तूबर 2026
|PST/PMT परीक्षा शुरू
|15 अक्तूबर 2026
|PST/PMT परीक्षा खत्म
|31 अक्तूबर 2026
|एडमिट कार्ड डाउनलोड की आखिरी तारीख
|31 अक्तूबर 2026
मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें?
- मेरिट लिस्ट देखने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले punjabpolice.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद वेबसाइट के Recruitment सेक्शन पर क्लिक करें।
- यहां पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 से जुड़ी रिजल्ट या मेरिट लिस्ट की अधिसूचना खोलें।
- मेरिट लिस्ट की पीडीएफ डाउनलोड करें और उसमें अपना रोल नंबर खोजें।
- अगर रोल नंबर पीडीएफ में मौजूद है, तो उम्मीदवार PST और PMT के लिए चुना गया है।
- उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट के साथ जारी कैटेगरी वाइज कटऑफ भी देखनी चाहिए।
- इससे उन्हें अपने वर्ग के लिए जरूरी न्यूनतम अंकों की जानकारी मिल जाएगी।
एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
- PST और PMT एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद भर्ती सेक्शन खोलें।
- इसके बाद पंजाब पुलिस भर्ती 2026 से जुड़े PST और PMT लिंक पर जाएं।
- लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
- जानकारी सबमिट करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- इसे डाउनलोड करके पीडीएफ सेव कर लें।
- उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की दो साफ प्रिंट कॉपी रखने की सलाह दी जाती है।
- परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड के साथ वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाना जरूरी है।
एडमिट कार्ड में क्या जांचें?
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैटेगरी, फोटो और डिजिटल सिग्नेचर जरूर जांचें।
- इसके अलावा परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग टाइम, शिफ्ट और गेट बंद होने का समय भी ध्यान से देखें।
- एडमिट कार्ड पर दिए गए जरूरी निर्देशों को पढ़ना भी जरूरी है।
- खास तौर पर यह देखें कि परीक्षा केंद्र पर कौन से दस्तावेज लेकर जाने हैं और किन इलेक्ट्रॉनिक सामान को ले जाने की अनुमति नहीं है।
- अगर व्यक्तिगत या परीक्षा से जुड़ी किसी जानकारी में गलती है, तो उम्मीदवार भर्ती बोर्ड के निर्देश के अनुसार सुधार की प्रक्रिया अपनाएं।
चयनित उम्मीदवारों को अब क्या करना है?
- मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को अब तय कार्यक्रम के अनुसार PST और PMT में शामिल होना होगा।
- परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारी ध्यान से पढ़ लें।
- उम्मीदवार निर्धारित तारीख और समय पर ही केंद्र पहुंचें। साथ में एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी, वैध फोटो पहचान पत्र और मांगे गए अन्य दस्तावेज जरूर रखें।
- PST और PMT पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती का अगला चरण है।
- इसलिए उम्मीदवार समय रहते एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और जरूरी निर्देशों को अच्छी तरह जांच लें।