पंजाब: पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 मेरिट सूची और शारीरिक परीक्षा की प्रवेश पत्र जारी; ऐसे करें डाउनलोड

पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती 2026 की मेरिट लिस्ट और शारीरिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। मेरिट लिस्ट के साथ अलग-अलग वर्गों की कटऑफ भी जारी की गई है। वहीं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT में सफल उम्मीदवार अब PST और PMT में शामिल होंगे। मेरिट लिस्ट पीडीएफ में जारी की गई है, जिसमें चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। उम्मीदवार पंजाब पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर मेरिट लिस्ट और एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। इस भर्ती में जिला पुलिस और सशस्त्र पुलिस कैडर के कांस्टेबल पद शामिल हैं।

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