ओएसएसटीईटी:ओडिशा शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, ऐसे करें डाउनलोड; जानें आपत्ति दर्ज करने का तरीका

ओडिशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ओडिशा माध्यमिक विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी ओएसएसटीईटी 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी प्रश्नपत्र एक और प्रश्नपत्र दो की उत्तर कुंजी के माध्यम से अपने जवाबों का मिलान कर सकते हैं। इससे उन्हें परिणाम घोषित होने से पहले संभावित अंकों का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, परीक्षा 30 सितंबर 2026 को आयोजित हुई थी। उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी देखने के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseodisha.ac.in पर जाना चाहिए। वेबसाइट पर जारी संबंधित सूचना से उत्तर कुंजी और आपत्ति प्रक्रिया की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।

उत्तर कुंजी डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवार अनंतिम उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ओडिशा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

विज्ञापन इसके बाद मुख्य पृष्ठ पर ओएसएसटीईटी उत्तर कुंजी 2026 से संबंधित लिंक तलाशें।

अपने प्रश्नपत्र के अनुसार प्रश्नपत्र एक या प्रश्नपत्र दो की उत्तर कुंजी वाले विकल्प पर क्लिक करें।

यदि वेबसाइट पर प्रवेश विवरण मांगा जाता है, तो आवश्यक जानकारी भरें।

इसके बाद उत्तर कुंजी और उपलब्ध होने पर अपनी उत्तर पुस्तिका या दर्ज किए गए जवाबों का विवरण खोलें।

दस्तावेज डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

अंक का अनुमान लगाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने सही प्रश्नपत्र और विषय की उत्तर कुंजी डाउनलोड की है।

उत्तर कुंजी पर आपत्ति कैसे दर्ज करें?

यदि किसी उम्मीदवार को अनंतिम उत्तर कुंजी में दिए गए किसी जवाब पर संदेह है, तो वह बोर्ड की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपत्ति दर्ज कर सकता है।

विज्ञापन विज्ञापन इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित उत्तर कुंजी या आपत्ति दर्ज करने वाले विकल्प को खोलना होगा।

इसके बाद संबंधित प्रश्न की पहचान करके उस उत्तर को चुनें, जिसे आप गलत मानते हैं।

अपनी आपत्ति के समर्थन में आवश्यक स्पष्टीकरण और प्रमाण भी उपलब्ध कराएं।

उम्मीदवारों को आधिकारिक सूचना में बताई गई अंतिम तिथि के भीतर ही आवेदन करना चाहिए।

यदि आपत्ति शुल्क निर्धारित हो, तो उसका भुगतान भी निर्देशों के अनुसार करें।

जमा की गई आपत्ति और भुगतान की रसीद अपने पास सुरक्षित रखना उचित होगा।

क्या आपत्ति के बाद उत्तर बदल सकता है?

अंतिम उत्तर कुंजी पर प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद बोर्ड अंतिम उत्तर कुंजी तैयार कर सकता है। हालांकि, उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि हर आपत्ति स्वीकार होना जरूरी नहीं है। बोर्ड प्रस्तुत प्रमाणों और संबंधित प्रश्न की जांच के आधार पर निर्णय लेगा। यदि किसी उत्तर में बदलाव आवश्यक पाया जाता है, तो अंतिम उत्तर कुंजी में संशोधन किया जा सकता है। इसलिए अभ्यर्थियों को केवल अपने अनुमान के आधार पर किसी उत्तर को गलत नहीं मानना चाहिए, बल्कि विश्वसनीय प्रमाणों के साथ आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। अंतिम उत्तर कुंजी से संबंधित जानकारी और आगे की प्रक्रिया के लिए बोर्ड की आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखें।

संभावित अंक कैसे निकालें?

उम्मीदवार अनंतिम उत्तर कुंजी की मदद से अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी उत्तर पुस्तिका में दर्ज जवाबों की तुलना बोर्ड की उत्तर कुंजी से करें। इसके बाद सही उत्तरों की संख्या गिनें और परीक्षा के आधिकारिक अंक निर्धारण नियमों के अनुसार गणना करें। गलत उत्तरों पर अंक काटे जाते हैं या नहीं, इसकी पुष्टि संबंधित परीक्षा निर्देशों से अवश्य करें। बिना आधिकारिक नियम देखे किसी निश्चित अंक योजना को लागू न करें। ध्यान रखें कि अभी निकाला गया स्कोर केवल अनुमान होगा। आपत्तियों के बाद उत्तर कुंजी में संशोधन होने या अन्य नियमानुसार सुधार किए जाने पर अंतिम अंक अलग हो सकते हैं।