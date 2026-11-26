बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शिक्षा विभाग के तहत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) के 935 पदों पर भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी किया है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या 16/2026 के तहत होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पहले जारी विज्ञापन संख्या 87/2025 को रद्द कर दिया गया है। अब उम्मीदवारों को नई भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के अनुसार आवेदन करना होगा।

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आवेदन और शुल्क जमा करने की तारीखें

ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार 30 दिसंबर तक आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे, जबकि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 है।

बीपीएससी ने आवेदन और शुल्क भुगतान के लिए अलग-अलग अंतिम तारीखें तय की हैं।

प्रक्रिया तारीख आवेदन शुल्क जमा करना शुरू 1 दिसंबर 2026 शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 1 दिसंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर है, जबकि ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर 2026 तक भरे जा सकते हैं।

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विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा

बीपीएससी ने फिलहाल भर्ती का संक्षिप्त नोटिस जारी किया है। आयोग की ओर से विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, पदों का श्रेणीवार विवरण, वेतन, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जाएगी।



उम्मीदवार आवेदन करने से पहले विस्तृत विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें। भर्ती से जुड़ी आधिकारिक जानकारी और आगे के अपडेट के लिए बीपीएससी की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in देखते रहें।