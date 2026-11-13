एनटीए: ग्रुप ए और ग्रुप बी के अलग-अलग पदों पर भर्ती , कौन कर सकता है आवेदन? जानें पूरी प्रक्रिया

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने ग्रुप ए और ग्रुप बी के अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 13 पद भरे जाएंगे। इनमें निदेशक, संयुक्त निदेशक, अनुसंधान वैज्ञानिक सी, उप निदेशक और वरिष्ठ अधीक्षक या वरिष्ठ अधीक्षक (लेखा) के पद शामिल हैं। यह भर्ती सामान्य सीधी नियुक्ति के बजाय प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी। यानी केंद्र और राज्य सरकार के विभागों सहित कुछ सरकारी संस्थानों में पहले से काम कर रहे कर्मचारी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भेजने की आखिरी तारीख 1 दिसंबर 2026 है।

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